Начало РЭБ: 120 лет назад русские моряки лишили связи японский флот

"Дай, дай за-ку-рить", "Пе-тя, пе-ту-шок", Один за-ша-гал" и "Вто-рой у-шел", и "Тре-тий то-же"....., - неслись в эфире при Порт-Артуре цифры из азбуки Морзе. Радиохулиганами были моряки 1-й Тихоокеанской эскадры, которые во время боя оставили японскую флотилию адмирала Того без радиосвязи.

© Броненосец "Победа"

Так, 120 лет тому назад, 15 апреля 1904 года в России состоялось боевое крещение войск радиоэлектронной борьбы.

Изобретение радио русским ученым Александром Поповым, которое он продемонстрировал 7 мая 1895 года, дало военным всего мира возможность изменить управление войсками. Вместо курьеров и семафоров управлять армия стало возможно с помощью радио. Оставить врага без связи в разгар сражения - стало мечтой любого полководца.

7 марта 1904 года командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Макаров издал приказ № 27. В нем утверждался порядок перехвата переговоров противника по беспроволочному телеграфу и предписывалось "при определении направления можно пользоваться, поворачивая свое судно и заслоняя своим рангоутом приемный провод, причем по отчетливости можно судить иногда о направлении на неприятеля".

Для перевода перехваченных телеграмм прилагалась японская телеграфная азбука. Офицерам связи также было приказано производить всяческие опыты для противодействия врагу.

И вот, рано утром 15 апреля 1904 года, узнав о гибели адмирала Макарова и броненосца "Петропавловск", японский флот начал навесным огнем с дальней дистанции безнаказанно расстреливать русские корабли в бухте Порт-Артура.

© Оборона Порт-Артура. 1905 год

В операции участвовали шесть броненосцев и два новейших крейсера "Ниссин" и "Касуга". Для корректировки артиллерийского огня выделялись еще два легких крейсера, маневрировавших в прямой видимости рейда. Их радиопередачи и стали объектом для помех радистов броненосца "Победа" и береговой станции на Золотой горе.

Запеленговав японские переговоры российские радиотелеграфисты забили эфир помехами - передачей цифр из азбуки Морзе. В результате обстрела японскими кораблями было выпущено 190 снарядов главного калибра.

Из-за отсутствия корректировки огня попаданий в русские корабли не произошло. Ранены были лишь два солдата на батареях полуострова Тигровый хвост.

© Первая русская подводная лодка "Дельфин", принимавшая участие в русско-японской войне 1904-1905 гг.

Кстати, в Государственном архиве РФ хранится 350 перехваченных шифрованных телеграмм из Японии в Европу, США и Китай. Самым первым документом "коллекции" является телеграмма бывшего посла в России Курино французскому послу от 22 апреля 1904 года. Перехват корреспонденции обеспечивали связисты Северной компании в Шанхае, которые переправляли российскому атташе японские телеграммы.