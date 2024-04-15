История одного покушения: зачем подросток стрелял в королеву Елизавету II

Покушения на политиков, глав государств и просто известных личностей совсем не редкость. Говорят, что абсолютным лидером по количеству посягательств на свою жизнь остается кубинский лидер Фидель Кастро. На команданте покушались 637 раз, но умер он в преклонном возрасте в постели. Со старым революционером и личным врагом нескольких президентов США все ясно. Но оказывается, были желающие убить королеву Елизавету II и среди них был… подросток.

На королеву Елизавету II организовывали несколько покушений. Но самое необычное из них состоялось в 1981 году в Новой Зеландии. Смерти королеве, тогда еще совсем нестарой женщине, пожелал 17-летний Кристофер Льюис. Чем же не угодила ему королева Великобритании, которая, по сути, даже не управляет страной?

Плохой парень Кристофер

Чтобы понять, что к чему, начинать искать причины нужно не с королевы, а с человека, собиравшегося лишить ее жизни. Кристофер Льюис был ребенком из неблагополучной семьи. Его отец, пьющий домашний тиран, постоянно избивал свою супругу и детей. Кристофер, с самого рождения видевший дома лишь насилие и грубость, рос таким же невменяемым садистом.

© Кристофер Льюис

В школьные годы юный Льюис увлекался издевательствами над животными. Он был грозой местных кошек и собак, птиц и прочей живности. Кристофер убивал беззащитную живность, при этом находил особое удовольствие в расчленении и потрошении мертвых существ.

Кумиром негодяя был убийца Чарльз Мэнсон — в спальне подростка было несколько портретов жуткого сектанта. В старших классах Льюис стал членом уличной банды и уже издевался не только над зверьем. Одним из наиболее известных «художеств» Кристофера и его дружков было ограбление банка с захватом заложников.

Тогда несовершеннолетний преступник отделался минимальным наказанием и вскоре был на свободе. Поэтому никаких выводов Кристофер для себя не сделал и вскоре собрал свою собственную преступную группировку. Он называл ее «детско-юношеской партизанской армией». Позднее стало понятно, что в силу своих скромных способностей даже не мог правильно написать это сочетание слов.

«Партизанить» новозеландские отморозки начали в своем городе Данидине и его окрестностях. К сожалению, полиции не удалось своевременно отловить этих парней и упечь их за решетку. Криминальная романтика и тщеславие охватило подростков. Льюис хотел, чтобы о нем говорили, чтобы его имя не сходило с передовиц газет.

Поэтому когда Кристофер Льюис узнал о приезде Елизаветы II в Новую Зеландию, он решил, что это его шанс. Несовершеннолетний психопат захотел прославиться на весь мир, убив королеву. Его даже не беспокоило неотвратимое наказание за совершенное преступление и то, что он может погибнуть. Льюис начал обдумывать покушение.

Выстрел в королеву

Королева Елизавета II приехала в родной город Кристофера 14 октября 1981 года. В небольшом провинциальном Данидине Ее Величество ждала небольшая программа, в которую входило посещение местного музея и пресс-конференция. Льюис, вооружившись краденной мелкокалиберной винтовкой, засел в 7-этажном здании возле местного учреждения культуры.

Когда королевская особа прибыла со своим кортежем к музею, Льюис уже поджидал ее в окне туалета. Выстрел раздался в момент, когда королева вышла из своего «Роллс-Ройса» и начала приветствовать собравшихся жителей города. В Елизавету II Кристофер не попал. Куда полетела пуля, предназначенная для нее, до сих пор неизвестно.

Есть мнение, что 17-летний террорист вообще стрелял в небо. По этой версии, Льюису была нужна не смерть королевы, а просто слава. Парня вполне устроило бы то, что его имя в газетных статьях, упоминалось бы рядом с именем Елизаветы. Но сам покушавшийся после задержания гордо заявил, что хотел привлечь внимание всего мира к проблемам Новой Зеландии.

Болтовня Льюиса никого не интересовала. Следствие решило, что он таки хотел убить королеву. Не вышло у него это лишь потому, что он не имел опыта стрельбы и вообще плохо подготовился. Информация об этом случае была долгие годы засекречена. Огласке ее предали только в 2018 году и то частично. Были в этих материалах и кое-какие интересные факты.

Полицейский Том Льюис, однофамилец преступника, допрашивал его одним из первых. В одном из протоколов указано, что Кристофер ссылается на некоего англичанина по кличке Снеговик. По словам подростка, именно он приказал убить королеву. Льюис утверждал, что это невероятно опасный человек и что он его сильно боится. Но обыск в доме киллера заставил отказаться от этой версии. Жилье Кристофера красноречиво говорило о его помешательстве на личности Елизаветы II. Школьник хранил дома ее портреты, вырезки с фотографиями и статями, а также вел журнал всех перемещений королевы.

Конец Кристофера Льюиса

Потом несостоявшегося убийцу неожиданно пожалели. Ему предъявили обвинение всего лишь в незаконном хранении оружия. Всем, кто присутствовал при покушении, объявили, что хлопок не был выстрелом и природа его неизвестна. Так Льюис избежал большого тюремного срока. Парень казался неадекватным, поэтому его поместили в тюремную психиатрическую клинику.

В психушке Кристофер снова отличился — он где-то раздобыл нож и напал с ним на охранника. К счастью, обошлось без жертв и даже без серьезных ранений. Спустя два года его признали выздоровевшим и отпустили. При этом за ним постоянно наблюдала полиция и спецслужбы.

© Кристофер Льюис в тюрьме

Когда в 1995 году Елизавета II снова посетила Новую Зеландию, Льюиса задержали и временно вывезли на остров Грейт-Барриер. Так, на всякий случай. Там он находился все две недели, пока продолжался визит королевы.

Но всего через год, в 1996, Кристофер все же оказался в тюрьме. Его обвинили в жестоком убийстве матери троих детей с целью ограбления. Женщину забили насмерть молотком у нее же дома. Льюиса полиции сдал его же друг. Позднее оказалось, что он просто подставил парня и повесил на него свое преступление. Вскоре его арестовали за точно такое же жестокое убийство.

Но Кристофер Льюис не дожил до оправдания. В сентябре 1997 года он покончил с собой в тюремной камере. Его покушение на королеву Великобритании так и осталось самым загадочным. Теперь никто не узнает, зачем он его организовал, на самом ли деле хотел убить и если да, то почему этого не сделал.