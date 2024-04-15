Какую компенсацию Франция заплатила России за «Мистрали»

Эта история началась в октябре 2008 года, когда Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий на выставке Euronaval в Ле Бурже на стенде французской оборонной компании увидел макет десантно-вертолетного корабля-дока (ДКВД) типа «Мистраль». Он дал понять французскому представителю, что крайне заинтересован в таких судах.

© Simon Ghesquiere/Marine Nationale

Контракт

Французы явно не ожидали интереса России к продукции страны-члена НАТО. Это было неожиданно и для самой Москвы: ведь она не закупала иностранные корабли с 1945 года. Но сейчас ситуация изменилась. Как объяснял военный эксперт и политолог Александр Гольц, вооруженный конфликт с Грузией указал на необходимость приобретения десантного корабля, который в то время российские судостроительные верфи построить не могли.

ДКВД типа «Мистраль» считается эффективным средством для ведения современных войн. Он способен выполнять четыре задачи: принимать и обслуживать боевые вертолеты, десантировать на берег моторизированные части, выступать в роли командного центра и функционировать в качестве плавучего госпиталя.

По своим характеристикам Мистраль, оснащенный электронными средствами последнего поколения, – самое впечатляющее судно французского флота после авианосца «Шарль де Голль». Его длина почти 200 метров, на борту могут разместиться до 450 десантников, 16 многоцелевых или ударных вертолетов, 70 бронемашин, включая 13 танков типа «Леклерк» и два операционных блока. «Мистрали – это жемчужина французских военных технологий», – отозвался о кораблях один из офицеров ВМС Франции.

Контракт на поставку «Мистралей» в Россию был заключен 17 июня 2011 года в ходе Петербургского международного экономического форума, документ подписали «Рособоронэкспорт» и французская компания DCNS (Дирекция по строительству военных кораблей). Согласно требованию российской стороны, конструкция корабля была адаптирована под нужды ВМФ РФ, в частности, был изменен до ледового класса состав сплавов стали для корпусов кораблей, что позволяло применять их в условиях сложной ледовой обстановки, также были увеличены внутренние доки судов для швартовки вертолетов типа Ка-28 и Ка-52К.

Стоимость двух «Мистралей» была оценена в 1,2 млрд евро. Первый из них, «Владивосток», планировалось поставить в октябре 2014 года, второй, «Севастополь», – осенью 2015 года. Как писала французская газета Le Monde, не все политические и военные круги Франции одобрительно отнеслись к поставке боевых кораблей России: решение было принято скорее из необходимости финансовой поддержки морских верфей Сен-Назера, испытывавших большие трудности.

Ненадежный партнер

В марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации, что создало ощутимые проблемы для России на международном уровне. Во Франции всерьез заговорили об отмене контракта по «Мистралям», хотя бизнес-круги рассчитывали, что политическая ситуация не повлечет за собой срыв столь крупного заказа. Как говорил высокопоставленный французский чиновник: «Хорошего выхода из ситуации нет. Либо мы поставляем “Мистрали” России и нас обвиняют в пособничестве Путину, либо мы не поставляем корабли и тогда будут говорить, что “Франция прогнулась под американцев.” Остается только решить какое из двух зол все-таки меньшее».

Согласно французскому журналисту Венсану Жоверу, начало решения судьбы «Мистралей» было положено 5 июля 2014 года на встрече Франсуа Олланда и Барака Обамы в ресторане «Chiberta», расположенном неподалеку от Елисейских полей. Президенты Франции и США в неформальной обстановке отмечали 70-летнюю годовщину высадки союзников в Нормандии, собираясь в очередной раз продемонстрировать нерушимость французско-американской дружбы. Мимоходом разговор зашел о «Мистралях». Обама настаивал на отмене сделки, на что Олланд заметил, что не хочет подвергать сомнению «подпись французского государства».

Однако 28 июля, вскоре после падения малазийского Боинга на юго-востоке Украины, в чем мировая общественность обвинила Кремль и подконтрольные ему силы, представители Евросоюза встретились в Елисейском дворце для согласования антироссийских санкций. Лидеры европейских стран настаивали на том, чтобы полностью запретить поставки продукции военного назначения в Россию, в том числе и «Мистралей». Франция решила не идти вразрез с европейской солидарностью и инициировала расторжение контракта на поставку Москве двух вертолетоносцев.

В результате отмены сделки предприятие STX France получило от России «черную метку», что сделало французского судостроителя в глазах потенциальных заказчиков ненадежной компанией. Контакты с верфью в Сен-Назере были резко сокращены: она встала на путь затяжной рецессии и вполне предсказуемого банкротства. Из компании пришлось уволить более 4 тысяч сотрудников.

Казалось, выход из ситуации был найден – STX France выставили на продажу по цене составляющей всего 10% от стоимости одного «Мистраля», однако после начала торгов стало ясно, что запятнавшая свою репутацию срывом крупного контракта компания не вызывает особого интереса у инвесторов. Чтобы как-то компенсировать убытки в связи с разрывом контракта на поставку кораблей для России, DCNS подала в суд на страховщика COFACE. Однако мало кто верит, что финансовый спор можно будет урегулировать, так как всю вину придется возложить на правительство Франции. А судиться с Елисейским дворцом себе дороже.

Построим сами

Переговоры об условиях разрыва российско-французского контракта вступили в активную фазу весной 2015 года. Однако тогда вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину и генсекретарю по обороне и национальной безопасности Франции Луи Готье не удалось договориться о цене. Франция предложила России суму в 785 миллионов евро, но при условии, что российское правительство даст письменное разрешение на возможность перепродажи «Мистралей» третьей стороне. В Кремле разумеется настаивали на гораздо более высоких отступных.

Окончательную точку в спорном вопросе в августе 2015 года в телефонном разговоре поставили Владимир Путин и Франсуа Олланд. Вскоре в обстановке строжайшей секретности французская сторона перечислила России деньги, по одним данным €1,1 млрд, по другим – €949,8 млн. Даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавался, что не знает сколько Франция в итоге заплатила России, по его словам, это коммерческая тайна.

В эту сумму вошел как уплаченный ранее аванс, так и средства, потраченные на обучение экипажа вертолетоносцев и строительство инфраструктуры для содержания кораблей. Вслед за выплаченной суммой Москве было возвращено установленное на кораблях российское оборудование. Обе стороны посчитали вопрос относительно обязательств по контракту окончательно закрытым.

Почему же перевод денег происходил в режиме чрезвычайной секретности? В газете «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, объяснили, что это было связано с рисками по делу «ЮКОСа». В Москве якобы опасались, что Гаагский суд, который присудил выплату бывшим акционерам нефтяной компании 50 миллиардов долларов, может заблокировать перевод средств за «Мистрали».

После срыва резонансного контракта в России заговорили о том, что нашей стране и не нужны были французские вертолетоносцы, так как мы сами можем строить корабли такого класса. И действительно представители ВМФ РФ озвучивали планы по строительству двух десантных вертолетоносцев в рамках программы по перевооружению – начало опытно-конструкторских работ было намечено на 2018 год. От переориентации России на собственную производственную базу очевидно выиграет Китай, который намерен установить на российские вертолетоносцы газовые турбины UTG-25000.

Судьба «Мистралей» решилась в июне 2016 года, когда они были проданы Францией Египту за €950 млн. Сменив прописку корабли получили и новые имена: «Владивосток» стал называться «Гамалем Абделем Насером», а «Севастополь» – «Анваром Садатом» (в честь бывших президентов Египта). В СМИ сообщается, что в 2018 году оба корабля принимали активное участие в операциях против исламистов на Синайском полуострове, в дельте Нила и пустынных районах Египта.