«Одна семья – один ребенок»: как Китай «взял взаймы у будущего»

С 1979 по 2015 год в Китае действовало правило — «Одна семья – один ребенок». Можно сказать, что это был социальный эксперимент, участниками которого стала целая нация. Разумеется, не обошлось и без последствий, которые оказались катастрофическими для нескольких поколений.

От одного к трем

Жизнь в сельских районах Китая очень непростая. Раньше жителям таких регионов пенсию не выплачивали и полагаться можно было только на себя. Поэтому дети всегда помогали родителям вести хозяйство. Но после введения политики одного ребенка появилось много одиноких стариков. Если единственный сын умер или уехал, то заботиться о пожилых родителях было некому.

Эта ситуация заставила власти пересмотреть политику выплаты пенсий, и пожилые жители деревень начали получать какой-то минимум. Правительство осознало, что страну ждет старение населения со всеми вытекающими негативными последствиями. Рядом находится наглядный пример — Япония. Это страна стариков, которых молодые люди вынуждены содержать за счет налогов. При этом многие молодые японцы уже не могут себе позволить содержать семью. Это, в свою очередь, способствует дальнейшему старению населения. Китай опомнился, но было слишком поздно. В 2015 году политику одного ребенка отменили и предел рождаемости подняли до двух детей. Но снизить падение рождаемости и старение нации не получилось. Поэтому в 2021 году китайским семьям разрешили иметь трех детей.

Но годы ограничений оставили свой отпечаток. Заводить трех отпрысков китайцы не спешили, так как уже привыкли жить для себя. Теперь у них другой уровень потребления и забот. Население КНР изменило взгляд на жизнь и теперь большинство нацелено на карьеру и заработок.

Секрет экономического чуда

До начала 70-х в Китае все было иначе. Во многих семьях было 5 и более детей. К 1979 году население страны преодолело отметку в один миллиард и продолжило стремительно расти. Для сравнения можно сказать, что в 1949 году население республики составляло всего 542 миллиона. Когда в 1980-м ввели ограничивающий закон, многие отказывались его выполнять. В некоторых регионах доходило даже до принудительных абортов.

Но потом от слишком жестких мер отказались и начали штрафовать нарушителей. Кроме того, родителей и детей, игнорировавших правила, поражали в правах. Пару, которая решилась на рождение второго ребенка, запросто могли уволить с работы. Эффект от политики одного ребенка не заставил себя долго ждать. В Китае начался небывалый экономический рост. Население не отвлекалось на воспитание детей. Трудоспособные бабушки и дедушки не сидели с многочисленными внуками, а работали. Женщины возвращались на рабочие места после одного декрета. Еще одним положительным моментом стало повышение мобильности населения. В стране активно строились заводы и фабрики. Семьи с одним ребенком без проблем переезжали на новые места работы.

Последствия, которых не ожидали

Но на другой чаше весов были человеческие судьбы. К 2010 году миллион китайских семей потеряли единственного ребенка. На могилы таких стариков уже никто не придет. На детей родители всегда возлагают большие надежды. Поэтому возросло репродуктивное давление на молодежь. Единственного сына старались как можно быстрее женить, чтобы он подарил внука — продолжателя рода. Кроме того, политика привело к росту экономического неравенства, поскольку более богатые семьи могли позволить себе уклоняться от ограничений, платя штрафы, в то время как бедные семьи были вынуждены соблюдать правила.

Из-за традиционного культурного предпочтения мальчиков перед девочками многие семьи в Китае стремились иметь сына. Это вызвало увеличение числа абортов и даже брошенных девочек, что в итоге привело к значительному перекосу: в стране стало гораздо больше мужчин, чем женщин. В итоге из-за перекоса в соотношении полов множество молодых китайцев просто не могут найти себе супругу.

Дефицит женщин привел к росту незаконной торговли женщинами и девочками как внутри страны, так и из-за рубежа, где женщин привозят для вступления в брак или эксплуатации.

Политика одного ребенка создала поколение так называемых «маленьких императоров», которые испытывают огромное давление в плане успехов и достижений, поскольку они единственные дети в семье. Такой подход не особо способствует счастью молодого поколения. Давление родителей часто вызывает у детей депрессию и апатию. Они вынуждены нести ношу ответственности, которую совершенно не заслужили.

Сегодня Китай расплачивается за свое экономическое чудо и последствия «эксперимента» будут ощущаться еще очень долго. Страна «взяла взаймы у будущего». Молодые семьи заводят одного ребенка, а многие молодые люди и вовсе не спешат вступать в брак. Прошлое поколение обеспечило мощный толчок вперед и сейчас можно расслабиться и жить комфортно, не обременяя себя многочисленными отпрысками.