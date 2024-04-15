Перепутал педали: как Ельцин устроил смертельное ДТП

Перепутал газом с тормозом: как Ельцин устроил смертельное ДТП

Первый президент России Борис Ельцин знаменит различными выходками. В 1992 году он, как рассказывали очевидцы, играл на ложках по голове своего коллеги из Киргизии, Аскара Акаева, в 1994-м дирижировал оркестром в Германии и «проспал» Ирландию, в 1996-м отплясывал на сцене вместе с музыкантом Евгением Осиным. Немало занятных случаев происходило с Ельциным и в ту пору, когда он только мечтал о роли вождя российских демократов, и даже не задумывался о президентском кресле.

Осенью 1987 года имел место знаменитый «инцидент с ножницами». Все обстоятельства этого дела по сей день доподлинно неизвестны. Пребывавший в глубокой опале за критику руководства КПСС и потому страдавший от депрессии Ельцин то ли случайно поранился ножницами, то ли действительно хотел свести счеты с жизнью, то ли пытался имитировать самоубийство.

«По мнению врачей, никакой опасности для жизни рана не представляла – ножницы, скользнув по ребру, оставили кровавый след. Ельцина госпитализировали», -- отмечал впоследствии Михаил Горбачев.

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В сентябре 1989 года с Ельциным, уже народным депутатом Верховного Совета СССР, приключилась еще более странная история: его якобы сбросили с моста в реку у Николиной горы. Сам политик рассказывал, что пешком шел на дачу к своему другу Сергею Башилову, когда рядом затормозили красные «Жигули». Оттуда выбежали четыре здоровяка. Они нацепили на голову Ельцину мешок, запихнули в салон и вскоре выбросили в воду. Соратники депутата потом намекали: река в том месте очень мелкая, утонуть там физически невозможно, а вот разбиться при падении о твердое дно – вполне.

Летом того же года Ельцин влип в еще более серьезное дело. По его вине погиб человек.

Как писал в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» бывший глава Службы безопасности президента Александр Коржаков, они поехали отдохнуть к нему на дачу в Молоково километрах в 70 к юго-востоку от МКАД. Там депутат и его охранник попарились в бане и хорошо приняли на грудь. По словам Коржакова, сам он разбавлял захваченный с собой китайский спирт, а Ельцин употреблял в чистом виде.

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«Ночью заснуть он не мог, -- рассказывал Коржаков. – Едва рассвело, в 6 утра, Ельцин заставил своего водителя завести его «Москвич», выгнать на улицу и сам сел за руль: развеяться. Как на грех, на выезде из деревни ему под руку попалась компания местных автолюбителей. У обочины стояли «Жигули» и мотоцикл: водитель легковушки, распахнув дверь, беседовал о чем-то с мотоциклистом».

В самый неподходящий момент Ельцин, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза. «Москвич» на полном ходу врезался в припаркованные у обочины транспортные средства. От удара у «Жигулей» отлетела дверь, а мотоцикл вынесло с дороги.

«Когда я примчался на место, там была уже полная каша. Кое-как мы уговорили пострадавших не писать заявлений, сами отремонтировали машину. Да черт с ней, с машиной! Главное, что пассажир мотоцикла, которого он сшиб, оказался в тяжелейшем состоянии. От удара у него был поврежден позвоночник, надорвались почки», — констатировал Коржаков в своей книге.

Приближенным Ельцина удалось «замять дело». Журналисты о ЧП не узнали, резонанса не было. Однако состояние пострадавшего продолжало ухудшаться. Члены команды народного депутата пытались спасти этого человека. Покупали ему лекарства и возили по больницам. Все усилия оказались напрасными. Примерно через полгода мужчина скончался от последствий полученных травм. Если верить Коржакову, за все это время Ельцин ни разу не поинтересовался о покалеченном им человеке, а когда узнал о трагической развязке истории, лишь безразлично пожал плечами. Хоронить мотоциклиста ельцинским сподвижникам тоже пришлось на собственные деньги.

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Автор бестселлера не исключает, что Ельцин и вовсе никогда не имел водительских прав. С 28 лет ему как руководителю определенного уровня уже полагалась служебная машина с личным шофером. Тем не менее сам Ельцин уверял окружающих, что в молодости водил грузовик, а годы спустя ездил с семьей на «Победе» на юг, причем всю дорогу рулил сам.

После переезда на работу в Москву он приобрел «Москвич», отстояв многомесячную очередь в Госстрое. Дважды выезжал на нем из Кремля. Его водительские права никто никогда не видел. По официальной версии, они были утеряны. Своих помощников Ельцин просил восстановить права через ГАИ.

Еще один опыт вождения политик имел на «Ниве» Коржакова, который не мог отказать шефу в удовольствии сесть на шоферское кресло. Первая же поездка окончилась ДТП.

«Катались за городом, по проселочной дороге, — вспоминал Коржаков. — Он отчаянно жал на газ, и мы на каждом буераке бились головой о потолок. Я опасался за позвоночник Бориса Николаевича — его травмированная спина могла не выдержать каскадерской езды. Выехав на шоссе, он перепутал педали и врезался в полосатое металлическое ограждение. Слава Богу, ни ГАИ, ни посторонних машин рядом не оказалось».

Тот же очевидец ельцинского вождения констатировал, что путать педали газа и тормоза при поворотах было для большого начальника обычным делом.

Ельцину доводилось попадать в аварии даже на самолете. Так, в апреле 1990 года беда едва не приключилась с частным бортом, который летел из Кордовы в Барселону: Ельцин прибыл с визитом в Испанию для презентации своей книги «Исповедь на заданную тему». В результате жесткой посадки будущий глава государства получил серьезную травму позвоночника. Его экстренно прооперировали местные врачи: от помощи советских специалистов Борис Николаевич почему-то наотрез отказался.