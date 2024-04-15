В Японии, стране, которая регулярно сталкивается с мощными землетрясениями, правительство принимает активные меры для подготовки населения к возможным чрезвычайным ситуациям.

В рамках этой инициативы каждому жителю была выслана специальная книга о руководстве по подготовке к стихийным бедствиям.

Это руководство содержит подробные инструкции и рекомендации о том, как жителям следует подготовиться к землетрясениям и другим природным катаклизмам. В нем описываются шаги по обеспечению безопасности своего дома, такие как укрепление мебели и полок, чтобы предотвратить их опрокидывание. Также в книге приводится список необходимых предметов первой необходимости, которые следует заранее приготовить, включая запасы воды, необходимых лекарств и непортящихся продуктов питания.

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Подобные меры призваны снизить потенциальный ущерб и потери в случае крупного землетрясения, что имеет жизненно важное значение для этой сейсмически активной страны.