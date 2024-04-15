«Альфа»: пять самых известных операций лучшего русского спецназа

Спецподразделение «Альфа» – элита советского и российского спецназа, в задачи которого входила борьба с терроризмом и наведение конституционного порядка, как в России, так и за рубежом.

Действуя в самых сложных условиях, бойцы «Альфы» неизменно добивались выполнения поставленной задачи, хотя методы их работы не раз подвергались критике.

Взятие Дворца Амина (1979)

Развитие ситуации в дружественном Афганистане, когда в 1979 году к власти силовым путем пришел Хафизулла Амин, стало тревожить советское правительство. Было принято решение сменить его на более лояльного СССР Бабрака Кармаля. Операцию назначили на 27 декабря 1979 года. Подразделениям КГБ и сухопутным силам предстоял штурм дворца Тадж-бек, в котором размещался Амин.

23 декабря для усиления отряда «Зенит», который насчитывал 150 бойцов было направлено спецподразделение КГБ «А» в количестве 25 человек. Впоследствии оно получило знакомое нам сегодня название «Альфа». Это было детище Юрия Андропова, которое специально создавалось для осуществления контртеррористической деятельности.

Перед тем как начать штурм спецназовцы и члены «мусульманского» батальона (составлен из представителей среднеазиатских республик) досконально изучили дворец: внутренние помещения, численность охраны, расположение пулеметных гнезд, количество бронетехники. Вечером 27 декабря диверсионная группа приблизилась на автомобиле к люку, ведшему к центральным распределительным коммуникациям, и скинула туда бомбу. Взрыв, оставивший без связи весь Кабул, сигнализировал о начале штурма.

Первыми по дворцу ударили зенитные установки «Шилка» и автоматические гранатометы, обрушившие снаряды на афганский танковый батальон. Далее в дело вступили «альфовцы», которые под плотным пулеметным огнем проникли в здание. Каждый этаж отвоевывался с огромным трудом. Как вспоминал сотрудник «Альфы» Виктор Карпухин, по зданию приходилось не бегать, а ползать, иначе был высокий риск быть подстреленным.

Действовали спецназовцы решительно, зачищая комнату за комнатой. Бой в Тадж-беке продолжался около 45 минут, в коридорах были завалы из убитых и раненых. В подразделениях КГБ при штурме дворца погибли пять человек, практически никто не обошелся без ранений. Амин по решению революционного трибунала был казнен.

Штурм Белого дома (1993)

На 3-4 октября 1993 года пришелся пик острейшего политического кризиса в России, вызванного противостоянием правительства Бориса Ельцина и Верховного Совета, что в конечном итоге привело к смене модели власти. Основные события разворачивались на улицах Москвы: в столкновениях регулярных войск и сторонников Парламента, по официальным данным, погибло 158 человек, 423 были ранены.

В этом конфликте принимал участие и российский спецназ. Накануне активной фазы противостояния начальник службы безопасности Президента РФ Александр Коржаков вызвал своего заместителя, капитана первого ранга Геннадия Захарова и объявил, что Ельцин принял решение «зачистить» здание Верховного Совета. Захаров, который был инициатором обстрела Парламента, в ответ предложил привлечь к этой операции спецподразделения «Альфа» и «Вымпел».

Днем 4 октября спецназовцев на бронетехнике доставили к подъездам Белого дома. Однако командиры группы «Альфа» в последний момент отказались идти на штурм здания, решив убедить забаррикадировавшееся там руководство Верховного Совета в необходимости мирной сдачи своих позиций. Переговоры длились два часа, и в конце концов оппозиционеры согласились с условиями «альфовцев». После 17:00 спецназовцы приступили к эвакуации людей из горящего здания.

К сожалению, в, казалось бы, мирной операции, не обошлось без жертв. Спасая раненых у стен Белого дома, погиб офицер «Альфы» Геннадий Сергеев. Согласно версии Марата Мусина, специалиста по финансовой разведке, который был среди защитников Парламента, в Сергеева стрелял снайпер, расположившийся в здании, контролируемом сторонниками Ельцина. По данным журналиста Марка Дейча, выстрел был произведен из помещения фабрики имени Капранова, которое в советское время КГБ использовал для наблюдения за американским посольством. Сергееву посмертно было присвоено звание Героя России.

Захват Салмана Радуева (2000)

За чеченским террористом No2, Салманом Радуевым, спецслужбы охотились с января 1996 года, когда боевики бригадного генерала захватили в Кизляре роддом. Тогда от рук бандитов погибли 78 человек – военнослужащие федеральных сил и мирные граждане. В начале марта 2000 года стало известно, что Радуев скрывается в поселке Новогрозненский. Сюда террорист попал после того, как бежал из осажденного силовиками Грозного.

Захват Радуева производили офицеры группы «Альфа». Выяснив у местных жителей, что боевик скрывается где-то в надежном схроне они привлекли к его выслеживанию кинолога со служебной собакой по кличке Чен. Пес вскоре обнаружил террориста в обыкновенной выгребной яме. Операция была проведена настолько молниеносно, что личная гвардия Радуева, насчитывавшая до 100 человек, бросилась врассыпную. Полевой командир даже не успел ничего понять: ему и еще трем его соратникам были сделаны усыпляющие инъекции – очнулись террористы только на подлете к Москве.

Говорят, что бригадный генерал окончательно поверил в свое задержание, уже находясь в лефортовской камере. До этого он все воспринимал, как страшный наркотический дурман. По некоторым данным, руководитель операции по захвату Радуева был представлен к званию Героя России, а все ее участники – к высоким орденам.

Освобождение заложников на Дубровке (2002)

23 октября 2002 года группа боевиков захватила заложников в театральном центре на Дубровке, среди которых были зрители мюзикла «Норд-Ост», актеры и служащие театра. В здании находились 916 человек, включая иностранцев. Состав террористической группы составил около 40 человек, половина из них – женщины-смертницы.

25 октября президент Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ, по итогам которого было принято решение силами спецназа «Альфа» штурмовать здание. Операция по освобождению заложников планировалась с первых часов после захвата театрального центра. Свои действия силовики отрабатывали в похожем здании. От традиционного штурма с использованием огнестрельного оружия отказались практически сразу: это могло бы привести к несанкционированным взрывам и многочисленным жертвам среди заложников. Решили применить нервно-паралитический газ.

В ночь на 26 октября спецназовцам удалось незаметно проникнуть на первый этаж здания. Здесь не было боевиков: опасаясь снайперов, они сюда не спускались. Из технических помещений «альфовцы» проделали отверстия, чтобы установить видеоаппаратуру и получить доступ к вентиляционным системам.

Штурм начался в 6 утра, а уже в 6:30 представитель ФСБ сообщил, что театральный центр взят под контроль спецслужб, большинство террористов уничтожены. В это время полным ходом шла эвакуация заложников, многие из которых стали жертвами действия нервно-паралитического газа. Всего погибло 130 заложников, часть из них была убита боевиками. Позднее Страсбургский суд осудил российских силовиков за «неадекватное планирование операции».

Владимир Путин впоследствии признавался, что объемов антидота, который вводили спасенным заложникам, было достаточно. Большое количество смертей было вызвано неразберихой. «В тех сложных условиях кому-то сделали два-три раза укол, а кому-то ни одного раза», – пояснял президент.

Теракт в Беслане (2004)

Утром 1 сентября 2004 года в школе No1 города Беслана группа чеченских боевиков, выполняя приказ Басаева, захватила более 1100 заложников, среди которых были ученики, их родители и педагогический коллектив. Террористы заранее изучили план здания, что позволило им в течение нескольких минут собрать всех заложников в помещениях школы.

До 3 сентября российские силовики не принимали никаких действий, хотя уже в первый день несколько заложников были расстреляны. Приказ о начале спецоперации был отдан лишь тогда, когда в здании школы прогремел взрыв. По одной из версий, у террористов непроизвольно разорвалась бомба. В 15:00 бойцы подразделения «Альфа» с трех сторон начали штурм здания.

В ходе операции силовики применили 125-мм танковые осколочно-фугасные снаряды и огнеметы РПО-А «Шмель», что впоследствии стало одним из спорных моментов при обсуждении итогов операции. К 18:00 была завершена эвакуация заложников, но сопротивление боевиков удалось подавить лишь к 22:30.

В результате этого чудовищного теракта погибло 334 человека, из них 186 — дети, свыше 700 человек получили ранения. Жертв среди заложников было бы больше, если бы спецназовцы не проявили мужество, закрывая детей своими спинами. Сотрудники «Альфы» уничтожили 27 боевиков, потеряв при этом трех сослуживцев.