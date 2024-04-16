Ядовитые миноги, малярия, раскаленная кочерга: как умирали короли Британии

Королевская семья Великобритании переживает не лучшие времена. За последние три года ушли из жизни королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Их сын Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон борются с онкологией. Информация о частной жизни монархов часто замалчивается, из-за чего в обществе распространяются слухи, членов династии «хоронят» или предрекают им скорую кончину. Что известно о странных, а порой и нелепых смертях английских королей — в материале NEWS.ru.

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Где похоронят Карла III и Кейт Миддлтон

Карл III продолжает выполнять официальные обязанности, несмотря на тяжелую болезнь. В январе этого года его госпитализировали из-за увеличения простаты, а при обследовании врачи обнаружили рак. В прессе главу монаршей семьи успели похоронить, хотя вскоре выяснилось, что сообщения о его смерти — фейк.

Впрочем, Букингемский дворец уже разработал план «Менайский мост», в котором прописан порядок действий в случае смерти короля. Вероятнее всего, его похоронят в часовне Георга VI, где покоятся родители Карла — Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Миддлтон, у которой также выявили онкологическое заболевание, проходит курс профилактической химиотерапии. После объявления о болезни она стала самым обсуждаемым членом королевской семьи. По данным опроса британских СМИ, ее рейтинг популярности достиг 76%. Супруг Кейт принц Уильям оказался на втором месте.

В прессе также обсуждают, где могут похоронить принцессу в случае ее преждевременной кончины. Основными вариантами называют часовню Святого Георгия в Виндзорском замке и кладбище Фрогмор.

Эдмунда Железнобокого убили как Тайвина Ланнистера

В XI веке в Англии в течение нескольких месяцев правил Эдмунд Железнобокий. Несмотря на то, что монарх недолго находился у власти, он вошел в историю. Под его командованием армия оказала жесткое сопротивление скандинавскому племени данов. Они вторглись в Британию и захватили множество земель, а Эдмунд сумел отвоевать у них Лондон.

Трон перешел к Железнобокому после смерти его отца 23 апреля 1016 года. Эдмунд был единственным наследником, поскольку старшие братья погибли. 30 ноября сам монарх был убит. Кто это сделал, доподлинно неизвестно, но существует несколько теорий летописцев о том, как именно с ним расправились. Одна из них гласит, что король получил множество ножевых ранений, когда «испражнялся в тайном месте». Согласно другой, его застрелили там же из арбалета — как Тайвина Ланнистера, героя сериала «Игра престолов».

Есть более «классические» предположения, например, что Эдмунд скончался от ран, полученных в бою, или от болезни.

Вероятнее всего, Железнобокого убили в Лондоне, а похоронили в аббатстве Гластонбери рядом с могилой его дедушки, короля Эдгара Мирного. Но в XVI веке монастырь разрушили, теперь точное местонахождение его останков неизвестно.

Генрих I и ядовитые миноги

Король Англии Генрих I, живший на рубеже XI и XII веков, был известен любовью к еде и вину. Именно это его и погубило. В 1135 году, находясь во Франции, он съел множество миног вопреки совету своего врача, и в течение недели его состояние ухудшилось. Дело в том, что некоторые виды этих рыб содержат ядовитую слизь и могут быть токсичными при неправильной обработке. Спасти короля не удалось.

Его тело доставили в Англию и похоронили в аббатстве Рединг. Правление Генриха I было относительно мирным. После смерти монарха началась борьба за трон, и страна погрузилась в анархию почти на 20 лет.

Эдуард II и заговорщики

Король Эдуард II правил Англией в XIV веке. Во время его пребывания на престоле в королевстве вспыхнуло несколько восстаний, итогом которых стал повсеместный голод. В результате от Эдуарда отвернулась даже его жена — королева Изабелла. Во время короткой войны с Францией она отправилась в эту страну на переговоры. Королева вернулась в Англию с небольшой армией, которую собрала вместе с фаворитом — изгнанным ранее из страны лордом Роджером Мортимером.

Изабелла и Мортимер свергли Эдуарда II. Короля заточили в замок Беркли, где он умер в 1327 году. Смерть Эдуарда обросла множеством загадок. Есть предположения, что он скончался от естественных причин и развившейся из-за заключения депрессии. Согласно другой версии, Эдуарда II убили заговорщики, которых мог послать Мортимер. Они либо задушили свергнутого правителя, либо поместили раскаленную кочергу в его задний проход. Сегодня эта версия вызывает сомнения у историков.

Вскоре после смерти Эдуарда II его сын сверг мать и ее любовника. Погибшего короля похоронили в церкви Ньюгейт в Лондоне. Могила стала популярным местом у паломников.

Эдуард IV и обжорство

В XV веке на престол взошел Эдуард IV. Он захватил трон в ходе Войны Алой и Белой розы между представителями двух ветвей королевской династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков. Король был известен своей непомерной тягой к женщинам, еде и алкоголю. Вероятно, монарх был прототипом Роберта Баратеона в «Игре престолов».

Эдуард IV скоропостижно умер весной 1483 года после болезни. Причины кончины короля до сих пор не ясны, а симптомы, описанные в летописях, противоречат друг другу. Среди возможных версий кончины историки называют малярию, инсульт и отравление. Врачи говорили, что после застолий монарх регулярно вызывал рвоту, чтобы опустошить желудок, а затем вновь вернуться к еде. Кроме того, он страдал от лишнего веса и различных заболеваний, которые могли усугубить его состояние.

Георг V и курение

Георг V, двоюродный брат последнего русского императора Николая II, взошел на трон в XX веке. После Революции 1917 года в России он официально отказался принять у себя родственника с семьей, фактически запретив ему въезд и проживание на территории Великобритании.

Георг много курил и заработал хронический бронхит. В 1936 году заболевание перетекло в тяжелую форму, монарх впал в кому и умер. Через 50 лет после его смерти выяснилось, что его фактически усыпили. Лечащий врач короля барон Бертран Доусон ввел ему морфин и кокаин, тем самым совершив эвтаназию.

Медик писал в дневнике, что пытался сохранить достоинство Георга и предотвратить давление на его семью. Кроме того, Доусон хотел, чтобы о смерти пациента, которая наступила вечером 20 января, объявили в утреннем выпуске газеты The Times, а не в «менее уместных вечерних журналах».

Георг VI и Вторая мировая

Следующим претендентом на корону оказался сын Георга V — Георг VI. Его старший брат Эдуард VIII, унаследовавший трон от отца, отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. В итоге он получил титул герцога Виндзорского и был изгнан во Францию.

Георг VI взял бразды правления в свои руки в начале Второй мировой войны. Он стал символом британского сопротивления того времени. Война и семейные скандалы сказались на здоровье короля. Курение привело к раку легких, атеросклерозу и болезни Бюргера, после чего врачи удалили у него одно легкое. Из-за тяжелых заболеваний Георг VI не мог выполнять королевские обязанности. Его старшая дочь и наследница Елизавета, впоследствии названная Елизаветой II, взяла на себя его работу.

Георг умер от коронарного тромбоза 6 февраля 1952 года, и его дочь стала правительницей Англии в 25 лет. Георга похоронили рядом с отцом в часовне Святого Георгия. В 1969-м Елизавета II приказала построить часовню Георга VI, где перезахоронили останки ее отца, матери и сестры. Там же покоятся королева и принц Филипп.

Принц Уильям, самолет и девушка

Принц Уильям Глостерский был внуком короля Георга V и двоюродным братом Елизаветы II по отцовской линии. Он стал первым членом монаршей семьи, который получил образование в Америке. Выпускник Кембриджа и Стэнфорда, Уильям работал в министерствах иностранных дел в Лагосе и Токио, летал за штурвалом самолета и на воздушном шаре, а также пересек Сахару.

В столице Японии Уильям познакомился с моделью и бывшей стюардессой венгерского происхождения Зузи Старклофф. Королевская семья была против его отношений с дважды разведенной женщиной. В Лондоне рассчитывали на то, что принц вернется в Англию, чтобы выполнять обязанности представителя правящей династии.

В итоге свадьба не состоялась, как и возвращение в лоно семьи. Уильям трагически погиб 28 августа 1972 года в возрасте 30 лет, когда участвовал в авиашоу в Англии. Самолет, которым управлял принц, после взлета врезался в дерево, а затем рухнул на землю и загорелся. И пилот, и штурман погибли на глазах у 30 тысяч человек.

Уильяма похоронили на Королевском кладбище во Фрогморе. В честь него назвали общеобразовательную школу, которую он открыл ранее.

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