Приметы на 17 апреля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 17 апреля — это день Иосифа Песнопевца.

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В этот день многое связано с музыкой: прилетевшие птицы начинают петь, сверчки начинают стрекотать. Люди, которые в этот день будут петь, могут притянуть удачу.

Хорошие приметы: что можно делать Нужно съесть белый хлеб, чтобы в ближайшее время пришли деньги.

Рекомендуется отдыхать, ходить в гости, разводить костры, сходить на природу.

Нужно спеть несколько любимых песен. Считается, что если это сделать, то к вам придет большая удача. Нужно облиться холодной водой, чтобы смыть с себя болезни и укрепить здоровье на весь год. Плохие приметы: что нельзя делать Нельзя покупать что-то новое. По примете, обновка принесет только неприятности и разочарования.

Не нужно расчесывать волосы, иначе можете запутать свою судьбу. Запрещается смотреть на увядающие растения, иначе в любовных отношениях будут проблемы и невзгоды. Партнер может обмануть вас или предать.

Нельзя стирать постельное белье и полотенца. Это может привести к долгой и тяжелой депрессии.

Если все же пришлось постирать вещи, нельзя вешать их на прищепки. Считается, что так ваши эмоции станут бить через край, вам придется постоянно себя сдерживать, чтобы не нагрубить и не обидеть кого-либо. Нельзя есть черный хлеб — к бедности и нужде.

Нельзя заниматься тяжелым трудом. Поэтому нужно отказаться от ремонта, уборки, работ в огороде.

Нельзя плохо относиться к птицам, особенно к журавлям. Это навлечет на обидчика много горестей и бед. Приметы о погоде Береза распустилась раньше ольхи — к сухому лету.

Ольха распустилась раньше березы — к дождливому лету.

На ольхе много сережек — к урожаю овса.

Ольха сильно цветет — к хорошему урожаю меда.

Утром золотисто-розовый восход – скоро будет теплая погода.

Северный ветер — к дождям. Именинники Именинники этого дня Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Яков.

Геомагнитный прогноз Геомагнитная активность 17 апреля ожидается силой в 3 балла из 9. Это слабые колебания магнитного поля, которые не повлияют на атмосферу и чувствительных людей.