Как ослушавшийся начальство адмирал присоединил Сахалин к России

Одной из жемчужин Дальнего Востока, вне всякого сомнения, является остров Сахалин. Претендентов на него за последние полтора века было много, но остров на протяжении тысячелетий был ничейной территорией, никем толком не исследованной, пока его 170 лет назад не подобрала Россия.

© Заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин

4 октября по новому стилю (22 сентября по старому) 1853 года на самом юге Сахалина руководитель Амурской экспедиции адмирал Геннадий Невельской учредил военный сторожевой пост Муравьевский. По его приказу был поднят российский флаг, а сама земля была объявлена территорией России. Ныне это город Корсаков.

Сбылась мечта Невельского, который ранее, наплевав на все инструкции и предписания, присоединил все земли в устье Амура, доказав, что они никому не принадлежат. По его словам, он руководствовался совестью и интересами страны, в этом его поддерживали губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев, адмирал, исследователь Арктики, Федор Литке и учитель Невельского адмирал Иван Крузенштерн, а потом к покровителям присоединился и император Николай I.

© wikipedia.org // Адмирал Геннадий Иванович Невельской

Геннадий Иванович Невельской родился 23 ноября (5 декабря) 1813 года. Происходил из старинной дворянской семьи, все мужчины которой с самого момента появления русского флота становились моряками. Поэтому и юного Геннадия тоже отдают в Морской кадетский корпус, начальником которого был адмирал Иван Федорович Крузенштерн.

Находясь под таким началом, кадеты, а затем и гардемарины, буквально грезили путешествиями и новыми открытиями. Поэтому и в учебе налегали не столько на военное дело, хотя и его учили прилежно, сколько на географические науки. Интерес юного Невельского сосредоточился на Дальнем Востоке.

В то время представления о нем были довольно смутные. Достаточно сказать, что считалось, что устье реки Амур является не судоходным, а сама река мелкой и малопригодной для навигации. Сахалин и вовсе полагали полуостровом. Связано это было с тем, что европейские путешественники северными землями не очень интересовались, им надо было где потеплее и пальмы, а русские, наоборот, исследовали более северные земли.

Соотечественники обходили Амурский край и Сахалин стороной, поскольку были уверены – это земли Китая. Даже Крузенштерн во время своей знаменитой кругосветки, хоть и побывал у берегов острова, но не рискнул на масштабные исследования боясь конфликта с китайскими властями.

Как он сам отмечал, это могло повредить Кяхтинской торговле – одной из немногих открытых точек самоизолированного тогда Китая. Вице-канцлер Нессельроде придерживался того же мнения и был страстным противником освоения Дальнего Востока. Этот глава правительства и станет основным оппонентом Невельского.

Ну а сам он еще гардемарином очень критически оценил выводы относительно Амура и Сахалина. Имея возможность беседовать с Крузенштерном и Литке, под началом которого начал службу, пришел к выводу, что Сахалин, скорее всего остров, а устье Амура вполне доступно для судов. Но выяснить это можно было только опытным путем, тем более что столь именитые учителя его всячески в этом поддержали.

Было еще одно любопытное обстоятельство, которое впоследствии Невельскому помогло избежать наказания от Нессельроде за ослушание. Еще будучи лейтенантом под командованием адмирала Литке, он был приставлен наставником к великому князю Константину Николаевичу, которого отец-император девятилетним мальчишкой отправил на флот учиться жизни. Надо полагать, что папа был знаком с человеком, который учил его сына уму-разуму.

А тут еще губернатором Восточной Сибири назначают Николая Муравьева, который весьма энергично начинает осваивать Дальний Восток и закреплять там присутствие России. И он, естественно, поддержал стремление Невельского. В результате тому удалось доказать, что устье Амура не принадлежит Китаю и никогда его народы даже дань ему не платили. Но тот специально поддерживал эту иллюзию, чтобы не допустить в дальневосточные земли европейцев и японцев.

© wikipedia.org // Поселенченский быт на Сахалине

Выяснив это Невельской в 1849 году поднимает флаг и немедленно объявляет их собственностью России. Поддержали его в этом сами жители в устье Амура, которые русским жаловались, что их постоянно грабят «большие корабли» отнимая рыбу и пушнину. Отныне всякий грабеж прекратился. Китай никак не отреагировал на присоединение, считается, что он и не знал толком про эти земли.

Граф Карл Нессельроде был взбешен таким ослушанием, но Николай I на его докладе о самоуправстве Невельского наложил ставшую знаменитой резолюцию: «Где поднят русский флаг, там он спускаться не должен». А поступок Невельского назвал «молодецким, благородным и патриотическим». Нессельроде «умылся».

Тогда же Невельскому удалось доказать, что Сахалин является островом. Причем сделал это на трех шлюпках, оставив свой корабль «Байкал» на якоре. За 22 дня они нашли пролив и ныне он носит имя Невельского. После чего корабль прошел в порт Аян, где их ждал губернатор Муравьев. Наплевав на субординацию, генерал на шлюпке сам приплыл к Невельскому и тот торжественно, перед строем команды, доложил, что многовековое заблуждение рассеяно и Сахалин является островом.

Невельской возвращается в Петербург и становится адмиралом. Политика российского правительства в отношении Дальнего Востока меняется и русские там начинают действовать более решительно. С этой целью были организована две, уже официальные, Амурские экспедиции – 1851-1852 и 1853-1855 годов, их снова возглавил Геннадий Невельской.

11 апреля 1853 года по старому стилю император Николай I именным указом объявил о включении Сахалина в состав Российской империи.

Невельской направляется к острову, его южной части, и недалеко от селения айнов Кусун-Котан бросает якорь. 4 октября (22 сентября) 1853 года на берег отправляется майор Николай Буссе с приказом основать военный сторожевой пост, который назвали Муравьевский. Впоследствии он станет городом и будет назван в честь другого знаменитого губернатора – Корсаков, под этим именем существует и поныне.

Сам начальник поста Буссе вспоминал, что матросы, в присутствии местных жителей, выстроились в две шеренги, он приказал поднять русский флаг. Скомандовал: «Шапки долой!» Невельской дал команду исполнить «Отче наш» и «Боже, царя храни!» Потом матросы закричали «Ура!», который подхватили на кораблях. Сахалин стал русским.