Ночь зверей: как Нью-Йорк пережил отключение света в 1977 году

Люди слишком зависимы от таких благ, как водоснабжение, отопление и электричество. И если что-то из этого у них отнять, последствия могут быть катастрофическими. События, происходившие в 1977 году в США, яркое тому доказательство. Тогда жители Нью-Йорка всего на один день полностью лишились электричества, и уже этого было достаточно, чтобы в городе начались массовые грабежи и погромы, которые стали причиной гибели сотен людей и нанесли серьезный финансовый ущерб.

Божий промысел

В июле 1977 года Нью-Йорк накрыла аномальная гроза. Неистовые разряды молний повредили сразу несколько линий электропередач. Первый разряд, зафиксированный в 20:37, попал в 345-киловольтную подстанцию Buchanan South, которая находилась неподалеку от реки Гудзон. После удара запустилось аварийное включение, но из-за имеющихся неполадок в оборудовании восстановить электричество полостью так и не удалось.

Следующий разряд угодил в ЛЭП, соединяющие 900-мегаваттную АЭС Индиан-Пойнт с Нью-Йорком. Техники фирмы «Con Edison», которая обеспечивала электроснабжение города, пытались запустить аварийные генераторы, но ничего не вышло. Около 9 вечера очередной удар молнии привел к повреждению еще двух критически важных ЛЭП. И что бы не предпринимали специалисты, каждое звено сети одно за другим перегружалось и отключалось. В результате уже в 21:30 весь Нью-Йорк оказался погружен во тьму. Позднее руководитель Con Edison назвал произошедшее «божьим промыслом». По его словам, не было никаких шансов предотвратить аварию.

Ночь зверей

После того как все улицы оказались покрыты мраком, в городе на удивление быстро разразился настоящий хаос. Люди грабили магазины, дома, устраивали поджоги, дрались и насиловали. В основном, преступления совершали темнокожие жители Большого Яблока. Экономический кризис 70-х годов сильно ударил по их благополучию: многие голодали и еще до блэкаута выживали за счет мелких преступлений. Но отключение света стало для них настоящим подарком на Рождество посреди лета. Они так и говорили: «Сегодня Рождество, сегодня Рождество!». Эти слова, будто мантру, повторяли обитатели цветных гетто, вовлеченные в массовые бесчинства и мародерства.

На то, чтобы утихомирить злоумышленников, были брошены все силы полиции. Но пока они ловили одних грабителей, другие уже обчищали магазин в соседнем квартале. Кроме того, жаждущие наживы темнокожие, устраивали поджоги, чтобы отвлечь внимание властей. Всего в ту ночь было зарегистрировано более 1000 поджогов, а при их локализации погибли сотни пожарных.

Мэр города объявил чрезвычайное положение и приказал всем полицейским срочно вернуться из отпусков. За ночь удалось арестовать примерно 4000 погромщиков, но это было ничтожно мало, так как всего в беспорядках участвовали более 100 тысяч человек. Полицейские участки были переполнены, и многих преступников пришлось просто отпустить.

«Это была ночь зверей. Мы ловим четверых-пятерых, их место занимает сотня», — говорил позднее в интервью сержант Роберт Мерфи, который участвовал в операции по устранению беспорядков.

Крупные потери и хип-хоп

Кроме серьезного финансового ущерба, среди последствий блэкаута 1977 года можно выделить и начало популярности хип-хопа. «При чем тут вообще хип-хоп?», — спросите вы. Все очень просто — если бы не было этих беспорядков, такое направление музыки, стало бы популярным еще не скоро, а может, исчезло бы вообще. До этого рэп-музыку знали и слушали в основном афроамериканцы и латиноамериканцы, живущие в бедных районах, например, в Бронксе. Но в ту ночь преступникам удалось завладеть дорогим диджейским оборудованием, что впоследствии привело к расцвету хип-хопа. Уже на следующий день после аварии в городе появились тысячи новых диджеев. До этого во всем Нью-Йорке их было не больше десяти, а теперь — по одному на каждый квартал. Естественно, это значительно повлияло на популяризацию хип-хоп-музыки. Но это далеко не самые страшные последствия блэкаута.

По разным оценкам, в ту роковую ночь участники беспорядков ограбили около 1500 магазинов, а ущерб составил от 300 млн до 1 млрд долларов. В больницу поступило множество людей с побоями, ножевыми и огнестрельными ранениям, а также черепно-мозговыми травмами.

Больше всего пострадали районы Бронкс, Куинс, Бруклин, Гарлем и Бродвей. Здесь ограбили сотни магазинов бытовой техники, ювелирных салонов, автосалонов, а также домов богатых людей. Из одного дилерского салона грабителям удалось угнать полсотни новеньких «Понтиаков». Не обошли мародеры стороной аптеки, продовольственные магазины и супермаркеты. Если витрины были защищены решеткой, грабители срывали ее с помощью машин, после чего спокойно проникали внутрь и брали все необходимое.

«За полчаса я добыл себе добра на 3,5 тысячи долларов. Я безработный, и у меня трое детей. Мне представился шанс кого-то ограбить, и я им воспользовался. Если представится еще раз — ограблю еще раз, и совесть меня мучить не будет», — откровенно признался журналистам один из участников беспорядков.

И наступило утро…

Нужно отметить, что уличные погромы — не были для Нью-Йорка чем-то новым. Они происходили и раньше, но беспорядки таких масштабов случились впервые. Люди, охваченные духом безнаказанности и жаждой наживы, будто бы потеряли рассудок. Доходило до того, что мародеры грабили других мародеров. И утихло все лишь утром 14 июля, когда вышло долгожданное солнце, и тьма рассеялась.

К вечеру того же дня удалось полностью восстановить электроснабжение, и власти начали подсчитывать убытки. Владельцам ограбленных и разрушенных магазинов предложили кредит под сверхнизкие проценты, на восстановление бизнеса. Но этой услугой почти никто не воспользовался: наоборот, большинство предпринимателей вообще продали свой бизнес и навсегда покинули эти злополучные районы. Тем временем президент США Джо Картер и мэр Нью-Йорка Абрахам Бим приказали провести расследование, чтобы найти виновных в произошедшем. «Козлом отпущения» тут же назначили фирму Con Edison, которая занималась электроснабжением. Как оказалось, в оборудовании компании действительно присутствовали некоторые погрешности, но к массовому отключению света привели вовсе не они, а гроза, которая поражала ЛЭП одну за одной, буквально не оставляя шансов предотвратить аварию.

Одичавшие

Однако остался открытым вопрос: почему вообще горожане вдруг решили устроить криминальный беспредел? Электричество пропадало и раньше, причем в более крупных масштабах. Но тот же блэкаут 1965 года, наоборот, показал, какими американцы могут быть ответственными, честными и самоотверженными. Люди помогали друг другу, с уважением относились к чужому имуществу, подчинялись властям и оказывали всяческую поддержку пострадавшим. В этот же раз блэкаут обернулся настоящим хаосом. И, вероятнее всего, сыграло свою роль финансовое положение большинства граждан. В том году уровень безработицы среди темнокожих вырос в два раза и составил 40%. Именно поэтому обнищавшие и изголодавшиеся жители гетто восприняли аварию как подарок судьбы или «Рождество».

С годами Нью-Йорк стал совсем другим: бедные ранее районы заселили модные миллениалы, на месте разрушенных и разграбленных магазинов давно появились новые, а о преступности 70-80-х годов все уже забыли. Однако те, кто застал блэкаут-1977, до сих пор вспоминают о нем с ужасом и признаются, что это, определенно, была самая страшная ночь в их жизни.