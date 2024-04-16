Какие таксисты возили богатых москвичей начала ХХ века

Открытку начала 1900-х годов из серии "Типы России" показали в Главархиве Москвы. На ней запечатлен извозчик. Специалисты рассказали, почему с таксистами начала ХХ века нужно было торговаться, чем отличались "лихачи", возившие самых богатых москвичей, и какие обязательства для них существовали.

© Российская Газета

Отмечается, что единых тарифов на оплату услуг извозчиков не было. Цена была договорная, и зависела от разряда извозчика. При этом существовали четкие правила, которым "таксисты" должны были следовать.

Во-первых, нужно было содержать в чистоте лошадь, экипаж и самим опрятно выглядеть. Во-вторых, на каждой повозке должен был быть прикреплен номерной знак. И третье правило - собирались занимавшиеся извозом в специальных точках, которые назывались биржами. Одна из самых больших бирж в Москве располагалась на Лубянской площади.

Были среди извозчиков и так называемые "лихачи". Они выделялись тем, что содержали дорогих лошадей, щегольские экипажи (пролетки с колесами, снабженными пневматическими резиновыми шинами). Были в распоряжении клиентов "лихачей" и щегольские сани для зимних выездов.

© Открытка "Лихач" (конец ХIХ – начало ХХ века)

"Услугами этих извозчиков пользовались только наиболее богатые слои московского населения", - подчеркнули в Главархиве.

"Лихачи" брали с седоков по 60 копеек в час. Для сравнения: на эти деньги можно было купить пуд ржаной муки. Стоимость проезда более скромных извозчиков составляла примерно 35 копеек в час. А в третий разряд входили самые дешевые извозчики - "ваньки". Они ездили на санях или дрожках с номером из белой жести. Чтобы прокатиться с ними, хватало 20 копеек.

Уже в первой четверти ХХ века извозчики были вытеснены новыми видами городского транспорта. Однако конные экипажи можно было увидеть на улицах Москвы вплоть до начала 1950-х годов.