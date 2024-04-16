Как советская власть в 1930-е круто изменила отношение к преподаванию истории

Девяносто лет назад, 15 мая 1934 года, высшее руководство СССР сделало решительный шаг на пути коренных перемен в государственной исторической политике, инициированных с 1931 г. лично И.В. Сталиным. В этот день было принято важнейшее постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "О преподавании гражданской истории в школах СССР". История возвращалась в учебные планы советских школ и вузов в серьезном объеме, а для подготовки историков в Московском и Ленинградском государственных университетах с 1 сентября 1934 г. восстанавливались исторические факультеты.

© Ленский расстрел 1912 г. Иллюстрация из учебника, 1936

С подачи Сталина постановление было выдержано в строго критической форме. Честно отмечалось, что преподавание истории в целом поставлено неудовлетворительно: "...вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей - учащимся преподносят абстрактное определение общественно-экономических формаций"1.

Борцы с "мертвой историей"

После установления советской власти большевистские лидеры начали масштабную реорганизацию системы образования, отменив на время преподавание истории в школе. Выступая на педагогических курсах в сентябре 1918 г. в Петрограде, нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский отметил:

"...мертвая история, загромождающая память фактами и цифрами хронологии, должна быть отброшена, преподавание истории с той точки зрения, чтобы научить людей "идее" постепенности, эволюции, должно быть отброшено; преподавание истории в направлении создания "народной гордости", "национального чувства" и т.д. должно быть отброшено; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого найти "хорошие образцы" для подражания, должно быть отброшено". В связи с этим он делал вывод, что "...далеко не является бесспорным, надо ли вообще преподавать историю в правильно поставленной школе"2.

История как учебный предмет была исключена из школьной программы. Лишь отдельные исторические факты, преимущественно посвященные теме классовой борьбы и смене общественно-экономических формаций, рассматривались на уроках обществознания. Заместитель наркома просвещения, основатель школы исторического материализма в советской исторической науке академик М.Н. Покровский объяснял этот поворот в историческом образовании так:

"Прежняя история в качестве героев имела отдельные лица, наша история в качестве героев должна иметь народную массу, та история была история царей, министров и генералов. Наша история должна быть историей рабочих и крестьян. Мы должны иметь в своих школах для обучения своих детей свою историю"3.

В связи с этим в школах отменялись обязательные учебники по истории, вместо которых вводились хрестоматии, справочники, "рабочие" книги, направленные на самостоятельное получение учеником исторических знаний.

В 1929 г. на смену А.В. Луначарскому на должность наркома просвещения РСФСР пришел Андрей Сергеевич Бубнов (1884-1938), личная грамотность которого в отличие от интеллигента Луначарского вызывала вопросы. Нарком в свое время окончил даже не гимназию, а реальное училище, открывавшее путь к высшему техническому образованию, а из сельскохозяйственного института в Москве его исключили за революционную деятельность; высшего образования он так и не получил. Перед Бубновым руководство страны поставило приоритетную задачу ликвидации безграмотности и развития обязательного начального образования. К началу 1930-х гг. отказались от радикальных педагогических экспериментов, хорошо известных по фильму "Республика ШКИД". С 1931 г. еще при жизни академика Покровского начались перемены в исторической науке, отразившие изменения идеологических установок.

"Теперь у нас есть отечество"

Проведение форсированной индустриализации и коллективизации на фоне обострения международной обстановки вокруг СССР требовали, по мнению высшего руководства страны, мобилизации общественного сознания советских граждан. В условиях подготовки страны к большой войне большевистский принцип интернационализма отходил на второй план, усиливалась национально-патриотическая риторика.

© И. Сталин

Выступая в феврале 1931 г. на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, Сталин отмечал:

"История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны ... Вот почему нельзя нам больше отставать. В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, - у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость"4.

© Крестьяне-партизаны ведут пленных. Отечественная война 1812 года

Спустя три года дело дошло до практических решений по реформированию преподавания истории. Наркомат просвещения РСФСР в январе-марте 1934 г. провел ряд совещаний с ведущими историками, на которых были выработаны рекомендации по улучшению подготовки и переподготовки преподавателей, увеличению количества часов на историю в высшей и средней школе, составлению учебников и хрестоматий. 5 марта 1934 г. Политбюро ЦК ВКП(б), обсудив вопрос о "постановке преподавания гражданской истории в школах" (примечательно, что вопрос стоял первым в повестке заседания), поручило А.С. Бубнову разобраться в этом деле и доложить о мерах, необходимых для улучшения ситуации5.

20 марта 1934 г. ведущие историки были допущены на расширенное обсуждение исторических проблем в зал заседаний Политбюро ЦК. Как вспоминал известный советский историк Сергей Андреевич Пионтковский (1891-1937), "всего в комнате было человек 100. Председательствовал Молотов, доклад об учебниках делал Бубнов. Сталин сидел за перпендикулярным столом в середине, визави к нему сидел Ворошилов, а сзади Сталина Каганович". Установка на совещании была получена радикальная и однозначная:

"Сталин говорил очень тихо. В руках он держал все учебники для средней школы, говорил с небольшим акцентом, ударяя рукой по учебнику, заявил: "учебники эти никуда не годятся"... Что, говорит, это такое "эпоха феодализма", "эпоха промышленного капитализма", "эпоха формаций" - все эпохи и нет фактов, нет событий, нет людей, нет конкретных сведений, ни имен, ни названий, ни самого содержания. Это никуда не годится.

То, что учебники никуда не годятся, Сталин повторил несколько раз. Нам, сказал Сталин, нужны другие учебники, с фактами и событиями, и именами. История должна быть историей. Нужны учебники Древнего мира, средних веков, нового времени, история СССР, история колониальных и угнетенных народов. Бубнов сказал: может быть, не СССР, а история народов России. Сталин говорит - нет, история СССР, русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас. Дальше, между прочим, он сказал, что схема Покровского не марксистская схема и вся беда пошла от времен влияния Покровского"6.

Учебник всему голова

Основные положения сталинской речи вошли в постановление Совнаркома и ЦК от 15 мая 1934 г. ЦК поручал подготовить уже к июню 1935 г. новые учебники по истории7. Подготовка учебника по истории СССР поручалась группе профессоров под руководством Н.Н. Ванага8. В дополнение к этому 9 июня 1934 г. Секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление "О введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР". В соответствии с принятым постановлением, элементарная история СССР с отдельными сведениями по всеобщей истории включалась в учебную программу третьих и четвертых классов9.

Не удовлетворившись проектами учебников, подготовленными авторскими группами, партийное руководство 26 января 1936 г. приняло решение о создании комиссии под председательством секретаря ЦК ВКП(б) и главы партийной организации Ленинграда А.А. Жданова для просмотра и улучшения, а в необходимых случаях и для переделки написанных уже учебников10. Одновременно с этим был объявлен конкурс на лучший учебник по истории СССР для 3 и 4 классов. В итоге работа над устроившими Сталина учебниками затянулась, итоги конкурса на лучший учебник для младших школьников были подведены только 22 августа 1937 г.

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1. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О преподавании гражданской истории в школах СССР" 15.05.1934 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 945. Л. 110-111.

2. Луначарский А.В. Проблемы народного образования". 2-е изд. М., 1925. С. 101-124. [Электронный ресурс] URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/o-vospitanii-i-obrazovanii/o-prepodavanii-istorii-v-kommunisticheskoj-shkole/?ysclid=lts2o7ps4g167660563 (дата обращения: 14.03.2024).

3. Покровский М.Н. История и современность // На путях к новой школе. 1926. N 10. С. 111.

4. Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 38-39.

5. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О постановке преподавания гражданской истории в школах" 5.03.1934 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 940. Л. 1.

6. Дневник историка С.А. Пионтковского (1927-1934). Казань, 2009. С. 506-507,

7. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О преподавании гражданской истории в школах СССР" 15.05.1934 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 945. Л. 110-111.

8. Ванаг Николай Николаевич (1899-1937) - советский историк, в 1934-1936 гг. заведующий кафедрой истории СССР исторического факультета МГУ, в 1936 г. арестован за "участие в контрреволюционной организации", в 1937 г. расстрелян.

9. Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) "О введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР" 9.06.1934 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 565. Л. 8.

10. Постановление СНК СССР И ЦК ВКП(б) "Об учебниках истории" 26 января 1936 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1092. Л. 36. Подробнее см.: "Не освещен вовсе аппарат самодержавия..." // Родина. 2016. N 9.