Грамота, орден Ленина, Золотая Звезда: 90 лет назад учредили звание Героя Советского Союза

© Российская Газета

Герой Советского Союза - высшая степень отличия СССР. Этого почетного звания удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий и, иногда, за проявленный героизм в мирное время.

Учреждено звание Героя Советского Союза было постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР 16 апреля 1934 года. Удостоенному этого звания выдавали изначально только грамоту от ЦИК СССР (с декабря 1937 года - Президиума Верховного Совета СССР). Никаких других знаков отличия сначала не предусматривалось. Но в 1936 году ЦИК издал новое положение о звании Героя Советского Союза: отныне помимо особой грамоты каждому награжденному обязательно вручался орден Ленина.

Звание Героя Советского Союза не случайно появилось именно в те дни. В апреле 1934 года проходила операция по спасению экипажа и научного персонала ледокольного парохода "Челюскин", раздавленного льдами Северного Ледовитого океана. Поэтому уже через 4 дня после учреждения звания, 20 апреля 1934 года, Героями Советского Союза стали 7 летчиков. Шесть из них - Михаил Водопьянов, Анатолий Ляпидевский, Николай Каманин, Иван Доронин, Василий Молоков, Маврикий Слепнев - вывезли челюскинцев из ледового лагеря, седьмой - Сигизмунд Леваневский - был участником экспедиции спасения. Одновременно все летчики были награждены орденом Ленина - высшей наградой СССР.

Следующим награжденным стал советский летчик-испытатель Михаил Громов. В сентябре 1934 года на экспериментальном самолете АНТ-25 со вторым пилотом Александром Филиным и штурманом Иваном Спириным он выполнил рекордный по дальности перелет: Москва - Рязань - Харьков - Москва на расстояние 12 тыс. 411 км за 75 ч 2 мин. За проявленные мужество и героизм Михаилу Громову 28 сентября 1934 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

© Советская открытка 1937 года

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года, помимо грамоты, был введен особый отличительный знак - медаль под названием "Золотая Звезда". Изготавливалась она из золота 950 пробы и имела форму пятиконечной звезды с лучами длиной 15 миллиметров. С лицевой стороны лучи были двугранными и полированными. На оборотной стороне имелась надпись выпуклыми буквами "Герой СССР" и номер медали. Медаль соединялась с прямоугольной позолоченной пластиной, обтянутой муаровой лентой красного цвета, и должна была крепиться к одежде на левой стороне груди, выше всех остальных орденов и медалей.

31 декабря 1936 года впервые звание Героя Советского Союза было присвоено за воинские подвиги. Награды удостоились 17 командиров Красной армии - участников гражданской войны в Испании.

К началу 1941 года звания были удостоены более 600 человек, в том числе три женщины: летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Награждены они были за совершение беспосадочного перелета Москва ‑ Дальний Восток в 1938 году.

© Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова

Но больше всего награждений было произведено в годы Великой Отечественной войны. Тогда звания Героя Советского Союза были удостоены 11 695 человек, причем некоторые из них не единожды. Трижды Героями стали Маршал Советского Союза Георгий Жуков (четвертую "Золотую Звезду" он получил уже после войны) и будущие маршалы авиации Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, причем именно Покрышкин стал первым в истории СССР трижды Героем.

© Трижды Герой Советского Союза, летчик, гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин. 3 мая 1945 года

В послевоенное время звание обычно присваивалось летчикам-испытателям, космонавтам, участникам кругосветных переходов и длительных плаваний, защитникам советских границ.

Кроме почета, всенародной славы и любви Героям Советского Союза был положен целый перечень льгот, принятый 6 сентября 1967 года. Среди них: выплата персональных пенсий союзного значения, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготная оплата жилья и не только.

В последний раз в истории Советского Союза звание было присвоено 24 декабря 1991 года Последним Героем стал Леонид Солодков - водолаз, капитан 3-го ранга, проявивший мужество и героизм во время испытаний новой водолазной техники.

В марте 1992 года в России было введено уже другое звание - Герой Российской Федерации, ставшее полноценным правопреемником звания Героя Советского Союза. Практически без изменений сохранилась и медаль "Золотая Звезда".