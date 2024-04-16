Псиопы Красной Армии: что ужасало немцев больше всего

В годы Великой Отечественной войны во время атаки немецкие солдаты для устрашения включали сирену. Данный пример отлично иллюстрирует использование психологического воздействия на противника.

Но в стороне не осталась и Красная Армия. Советская сторона оказалась не менее искусна при проведении псиопов – психологических операций.

Голоса, ведущие к Победе

В период Сталинградской битвы красноармейцы активно «эксплуатировали» репродукторы, направленные в сторону немецких позиций. Фашистам приходилась слушать популярные шлягеры, напоминавшие о том, как же хорошо было до войны. В перерывах между бередящими душу композициями оглашались успехи советской стороны на том или ином участке фронта.

Но максимальное деморализующее воздействие оказывала запись метронома. Через семь ударов звучала фраза: «Каждые семь секунд на фронте погибает один немецкий солдат». Такие установки способны были распространять звук на расстояние до трёх километров. Это позволяло не только нагнетать обстановку для противника, но и передавать специальные агитационные сводки.

Танки, которые вовсе и не танки

Во время обороны Одессы в Красной Армии появились «танки-тракторы». С Одесского машиностроительного завода взяли гусеничные тракторы, обшили их бронёй, которая могла выдерживать попадания пуль, и установили лёгкое вооружение. В бой такие «псевдотанки» бросать никто не планировал, но обстоятельства сложились иным образом. В ночь на 20 сентября 1941 года 20 «сельскохозяйственных танков» на полной скорости, с включёнными фарами и сиренами двинулись на румынские позиции. Румыны испугались и начали отступать. Одесскую задумку оценили, а у «танкотракторов» появилось даже название – НИ-1 («На испуг»). Вскоре их количество возросло до батальона.

Контора пишет!

Ещё один способ эффективного психологического воздействия – разбрасывание по лагерю противника листовок с провокационными картинками и текстами. Для их разработки пришлось даже создать Советское бюро военно-политической пропаганды.

Сначала лозунги сводились к тому, что Гитлер обманывает граждан Германии и гонит их на верную смерть:

«Немецкие солдаты! Долой развязанную Гитлером грабительскую войну! Да здравствует дружба между немецким и русским народами!».

Когда в войне наметился коренной перелом, то риторика агиток изменилась:

«Если ты не хочешь погибнуть в войне с Советским Союзом или на всю жизнь остаться калекой, то перестань слушаться гитлеровских офицеров!».

Позднее в листовках начали пропагандировать плен.

Играй, гармонь любимая!

Следующий метод воздействия – дать понять родственникам, что солдат находится в плену. Для этого над немецкими городами с самолётов сбрасывали списки военнопленных с приветами от них друзьям и родственникам.

Конечно, в своих интересах Москва старалась использовать информацию о том, что какой-нибудь известный фашистский военачальник капитулировал. Так в 1944 года копия приказа о сдаче в плен генерала Мюллера появилась во всех листовках вместе с его фотографией. Подействовало! Немцы начали сдаваться тысячами! А некоторых пленных даже засылали обратно в части для того, чтобы они могли «направить на путь истинный» своих сослуживцев.

Но для самой необычной психологической атаки советское командование использовало гармонистов. Они громко играли в окопах перед атакой, и шли в бой вместе с бойцами под музыку. Это вызывало у немцев чувство ступора и ужаса.

Часто перечисленные приёмы психологического воздействия на противника достигали своих целей, а, значит, спасали тысячи жизней солдат-красноармейцев.