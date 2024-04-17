17 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

17 апреля в мире отмечают День гемофилии — праздник, который заставляет задуматься о собственном здоровье. Также в разных странах празднуют Международный день денег, напоминающий о том, что не все в жизни крутится вокруг богатства.

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«Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 17 апреля в России и мире, какие приметы связаны с этим днем, а также кто из знаменитостей родился 17 числа.

Праздники в России

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

17 апреля 1991 года в России был сформирован совет ветеранов внутренних дел и внутренних войск. Однако официально праздник в честь ветеранов МВД установили только через 20 лет — в 2010 году. Таким образом российские власти решили подчеркнуть важную роль ветеранского движения в деятельности Министерства внутренних дел.

В этот день для ветеранов МВД организуют застолья в региональных отделениях Совета. Виновники торжества вспоминают служебные подвиги и рабочие истории, а также получают поздравления от близких и родных.

Праздники в мире

Всемирный день гемофилии

Гемофилия — это тяжелое генетическое Николая II. Гемофилию он унаследовал по материнской линии от английской королевы Виктории.

Праздник, призванный напомнить об этом тяжелом, неизлечимом генетическом заболевании учредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно со Всемирной федерацией гемофилии (ВФГ). Дату выбрали не случайно: 17 апреля родился Фрэнк Шнайбель — основатель ВФГ.

Всемирный день денег

17 апреля во всем мире отмечается День денег, праздник связанный с одним из ключевых событий в истории человечества. Считается, что именно 17 апреля много столетий назад была совершена первая сделка купли-продажи: люди продали товар за деньги, а не в обмен на шкуры, драгоценные камни или другую ценность. Правда, в каком именно веке это произошло — неизвестно.

День денег — праздник неофициальный, но очень важный: он призывает задуматься о том, какое значение люди придают деньгам и не забывают ли они о чем-то важном в погоне за прибылью.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 апреля

День независимости Сирии;

День поэзии хайку;

День сырных шариков в США;

День женщин в Габоне.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Иосифа Песнописца

17 апреля православные христиане вспоминают Иосифа Песнописца — святого, жившего в IX веке, который еще в 15 лет отказался от земных удовольствий и посвятил себя богу, уйдя в монастырь.

Несмотря на гонения со стороны иконоборцев, святой Иосиф оставался тверд в своей вере. Шесть лет он провел в заключении, более 11 лет — в изгнании. Всю свою жизнь святой посвятил служению Богу и написанию богослужебных канонов и песнопений — из-под его пера вышло не менее 211 произведений.

День Иконы Божией Матери «Избавительница»

Образ Божией матери «Избавительница» считается чудотворным. По легенде, молясь перед этой иконой, жители Спарты смогли избавиться от нашествия саранчи в 1841 году. Еще одно чудо произошло несколькими десятилетиями позже: когда в Симоно-Кананитском монастыре впервые совершили празднество в честь иконы, вдруг налетела буря и выбросила на берег к стенам обители около тонны рыбы.

Сегодня верующие молятся «Избавительнице» о здоровье близких, разрешении трудных ситуаций, исцелении от зависимостей, а также просят у Богородицы защиты в моменты опасности.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 апреля

День памяти преподобного Иосифа Многоболезного;

День памяти преподобного Зосимы Ворбозомского;

День памяти преподобного Зосимы Палестинского.

Приметы на 17 апреля

Если первые листья раскрылись на ольхе — лето будет дождливое.

А если на березе — сухое;

Если ветер пришел с севера — это к дождю;

Сон в ночь на 18 апреля сбудется через 12 дней.

Кто родился 17 апреля

Валерия

Российская певица Валерия Саратовом. Несмотря на то что ее родители были связаны с музыкой (отец возглавлял музыкальную школу, а мать преподавала игру на фортепиано), они хотели, чтобы дочь стала учительницей истории. Однако Валерия выбрала другой путь и поступила в Гнесинку.

Кстати, настоящее имя исполнительницы — Алла, псевдоним Валерия она взяла в начале 90-х по совету продюсера, а позже и мужа Александра Шульгина.

Певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм Великобритании. Наибольшую популярность Бекхэм получила в 90-е, когда стала частью популярной девичьей группы Spice Girls. В 1999 году Виктория вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. Сегодня бывшая участница Spice Girls развивает свой бренд одежды и другие бизнес-проекты.

Кто еще родился 17 апреля