«Так и не оправился». Что произошло с Брежневым в Ташкенте в 1982 году

Как известно, Леонид Брежнев скончался в ноябре 1982 года от остановки сердца. Незадолго до своей смерти генсек совершил несколько поездок по стране. Побывал он и в Ташкенте.

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Именно там с Брежневым произошла неприятная история, от последствий которой, если верить Андрею Буровскому, автору книги «Да здравствует «Застой»!», Леонид Ильич так и не оправился.

Инсульты и клиническая смерть

Серьезные проблемы со здоровьем у Леонида Ильича Брежнева начались еще в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Если верить Стивену Коткину, автору книги «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970-2000», в ноябре 1974 года генсек перенес первый инсульт. Впрочем, Евгений Чазов, который лечил многих высокопоставленных чиновников, утверждает, что на самом деле Брежнев пережил лишь один инфаркт миокарда да и то тогда, когда занимал должность первого секретаря ЦК компартии Молдавии. Этой версии придерживается и Виктор Еремин. Автор издания «100 великих интриг» пишет о том, что Леонид Ильич попросту напился таблеток и впал в буквальном смысле в невменяемое состояние, в связи с чем КГБ и пустил слух об инсульте.

Еремин опровергает и утверждение о том, что в 1976 году с Брежневым случилась клиническая смерть. По мнению Еремина, в тот момент началась борьба за место преемника главы страны. Только и всего. Тем не менее, многие биографы все-таки упоминают историю с клинической смертью. Так, братья Швальнеры, авторы издания «Край спелого боярышника: нерассказанная история России, ХХ век», пишут, что в 1976 году Брежнев перенес еще один инсульт, в результате чего впал в состояние клинической смерти. После этого здоровье Леонида Ильича оставляло желать лучшего: он страдал астенией, атеросклерозом и был способен посвящать работе не более двух часов в день.

Инцидент на авиационном заводе

Несмотря на наличие множества недугов и зависимость от лекарственных препаратов, Леонид Брежнев продолжал совершать поездки по стране даже в последние месяцы своей жизни. В марте 1982 года Брежнев приехал с визитом в Ташкент. Там, как пишет Владимир Медведев в своей книге «Грехи Брежнева и Горбачева. Воспоминания личного охранника», намечались празднества по случаю вручения Узбекской ССР ордена Ленина. Стоит заметить, что на авиационный завод, где с Брежневым и случилось несчастье, он вообще не должен был ехать: программа была и без того насыщенная. Однако Леонид Ильич настоял на том, чтобы встреча на заводе все-таки состоялась.

Понятно, что увидеть генерального секретаря хотелось многим. В цехе собралось немало людей. Добрая часть из них находилась на строительных лесах, которые тянулись через весь цех вдоль корпуса самолета. Как утверждает Алексей Пименов, автор издания «Чисто партийное убийство», вся масса людей передвигалась по лесам вслед за Брежневым, и в какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула, причем, именно на то место, где стоял Леонид Ильич. Леса быстро убрали, а Брежнева вытащили из-под обломков с оборванным ухом и сломанной ключицей.

После Ташкента

Алексей Пименов сообщает, что генсеку даже не стали делать операцию на сломанной ключице: боялись, что сердце не выдержит. Несмотря на это, Брежнев продолжал участвовать в массовых мероприятиях. Он присутствовал и на Первомайской демонстрации и даже стоял на мавзолее 7 ноября 1982 года. А уже 10 ноября того же года Брежнев скончался на государственной даче в Заречье от остановки сердца.

Стоит отметить, что после инцидента в Ташкенте Брежнев, который чувствовал себя, мягко говоря, неважно и испытывал сильные боли, попросил Юрия Андропова не наказывать никого. По крайней мере, так утверждает автор книги «Дело Галины Брежневой. Бриллианты для принцессы», Евгений Додолев. Леонид Ильич позвонил Андропову и сказал: «Юра, тут со мной несчастье случилось. Только я тебя прошу, ты там никому головы не руби. Виноват я сам. Поехал без предупреждения, хотя меня отговаривали».