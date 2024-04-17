Почему женщины стали носить мужские рубашки?

Мужская рубашка может выглядеть так же женственно, как и рубашка, созданная специально для женщин. Но у нее есть дополнительное преимущество: она выглядит более сексуально на женском теле. Итак, откуда же взялась женская привычка носить мужскую рубашку?

© Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Когда Джейн Фонда и Роберт Редфорд провели ночь вместе как молодожены в комедии 1967 года «Босиком по парку» на следующее утро она носила мужскую пижамную рубашку оверсайз.

Когда Анджелина Джоли и Брэд Питт спасают свой брак бурным сексом в фильме 2005 года «Мистер и миссис Смит» она на утро облачилась в его рубашку. Когда в любом другом фильме женщина спит с любым мужчиной, вероятность того, что она наденет его рубашку в следующей сцене, настолько высока, что это почти ожидаемо.

Мужская рубашка на женщине после секса — невероятно распространенный кинематографический трюк, подразумевающий, что интимная связь имела место. И началось это примерно с 1950-го года.

Появлению рубашек после секса способствовало несколько факторов. Но главным образом, для режиссеров это был способ избежать цензуры. Не стоит забывать также, что это было время, когда послевоенные взгляды изменились, вызвав в западном мире сексуальную революцию, совпавшую со второй волной феминизма и женским освободительным движением.

Таким образом ношение мужской классической рубашки символизировало независимость, сексуальную свободу и стремление к гендерному равенству (считалось, что любая мужская одежда эквивалентна тому, чтобы к женщине серьезно относились на рабочем месте или в обществе). Данная женская мода привлекала и мужчин, потому что они просто не могли не потакать своей плейбойской фантазии а-ля Джеймс Бонд.

В 1980-х годах бренд рубашек Van Heusen воспользовался этим стереотипом и запустил кампанию по продаже классических мужских рубашек для обоих полов со смелым лозунгом и откровенно сексуальной рекламой, в которой несколько домохозяек позируют в мужских рубашках. Эти женщины стали объектом всеобщего желания и настоящими эталонами красоты.

И это в конечном итоге подводит нас к женской моде на мужские рубашки. Однако надо признать — то, что так распространено на экране в кино или на телевидении («Красотка», «Сплетница», «Секс в большом городе», «Железный человек» — список бесконечен), в реальной жизни встречается не так часто.

Впрочем, порой знаменитости все же готовы облачиться в мужскую рубашку и без намека на бурно проведенную ночь. В конце концов выглядят женщины в ней не только сексуально, но и очень стильно.