Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами

Атака беспилотников, баллистических и крылатых ракет Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля вновь подтвердила: противоречия между этими странами способны в любой момент привести к новому масштабному конфликту на Ближнем Востоке. Однако история отношений Ирана и Израиля не ограничивается враждой последних десятилетий. Евреи проживали на территории современного Ирана со времен Кира Великого, царя империи Ахеменидов. И хотя еврейское население с веками сильно уменьшилось, еще в 1970-е годы Шаханшахское Государство Иран считалось одним из ближайших союзников и партнеров Израиля, а израильские политики вскоре после революции называли исламский режим лучшим другом. Что определяло тесное ирано-израильское сотрудничество, как Иран и Израиль реализовывали совместные экономические и военные проекты и почему две страны в одночасье стали злейшими врагами — в материале «Ленты.ру».

© Getty Images

Между нацистами и сионистами

Приход к власти в Персии династии Пехлеви в 1925 году стал началом периода благожелательного отношения к еврейской общине. При новых властях были окончательно отменены дискриминационные законы, а еврейские школы интегрировались в общегосударственную систему образования.

В то же время сионистская идеология — идея возрождения еврейского государства в Палестине — воспринималась властями Персии враждебно, как, впрочем, и коммунистическая

Один из деятелей иранского сионизма, лидер еврейской общины и депутат меджлиса Шмуэль Хаим был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании и затем расстрелян.

Сложное отношение к евреям определялось и сотрудничеством шахского Ирана с Третьим рейхом. Иранские интеллектуалы, воспринявшие нацистские идеи о превосходстве арийской расы, оправдывали этим презрительное отношение как к еврейскому, так и арабскому населению страны.

Иранский Шиндлер

Вместе с тем противоречия межвоенного периода не привели к непосредственному соучастию иранцев в преступлениях холокоста. Наоборот, дипломаты во время Второй мировой войны участвовали в спасении еврейского населения европейских стран. Одним из них стал консул Ирана в Париже Абдул-Хусейн Сардари, который спас около двух тысяч евреев, в том числе неиранских граждан.

Спасти всех иранцев, в том числе иранских евреев, было моим долгом Абдул-Хусейн Сардари консул Ирана во Франции

Создание Еврейского государства

После войны Иран участвовал в работе комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по оценке ситуации в Палестине.

Иран — одна из немногих стран, которые выступали против идеи раздела территории Палестины на два государства и голосовали за план ее федерализации

В связи с этим Иран осудил провозглашение независимости Государства Израиль в 1948 году и выступил против его принятия в ООН.

Во время последовавшей за этим Войны за независимость Израиля в 1947-1949 годах Иран оказался на антиизраильской стороне, но поддерживал коалицию арабских стран лишь материально. При этом власти не препятствовали отправке добровольцев, мобилизованных мусульманским лидером аятоллой Аболь-Касемом Кашани.

Война за независимость Израиля 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №181 о прекращении мандата Великобритании на Палестину, установленного после Первой мировой войны (он утрачивал силу с 15 мая 1948 года), и создании на территории Палестины двух демократических государств — еврейского и арабского. 14 мая 1948 года в одностороннем порядке было объявлено о создании Государства Израиль. А в ночь с 14 на 15 мая арабские армии напали на еврейские поселения, положив начало первой арабо-израильской войне, продлившейся более года (в Израиле она называется Войной за независимость). Израилю противостояли воинские части семи государств — членов Арабской лиги: Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Сирии, Ливана, Трансиордании и Йемена. Их численность составляла 30 тысяч человек. Полностью боевые действия прекратились лишь летом 1949 года. В ходе войны часть территории, предназначавшейся решением ООН для арабского государства, а также западная часть Иерусалима были заняты Израилем. Восточная часть Палестины вместе с восточной частью Иерусалима вошла в состав Трансиордании (с 1949 года — Иордания), а сектор Газа перешел под контроль Египта. По разным оценкам, потери всех сторон составили до 20 тысяч человек.

Насилие и беспорядки в арабских странах, связанные с созданием Израиля и его победой в войне, привели к росту антиеврейских настроений в Иране, из-за которых многим членам общины пришлось покинуть страну.

150 тысяч персидских евреев проживали в Иране на момент создания Израиля в 1948 году

Налаживаем контакты

Когда создание Израиля стало свершившимся фактом, власти Ирана начали пытаться установить с ним контакты — с помощью США и на площадке ООН. Вопрос признания государства обсуждался в ходе визита шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в Вашингтон в 1949 году.

Толчком к активизации ирано-израильского взаимодействия стало официальное признание Израиля Турцией. Это явилось прецедентом для мусульманской страны, и иранские власти перестали переживать за свою репутацию в исламском мире.

В марте 1950 года правительство Ирана признало Израиль, но только де-факто. И произошло это во время новогодних каникул меджлиса, чтобы не вызывать лишних споров

Существует, впрочем, версия, что признание Израиля было обеспечено крупными взятками: иранские министры получили перед этим более 400 тысяч долларов.

Общий враг

После государственного переворота в Египте, распространения на Ближнем Востоке новой революционной идеологии и роста влияния СССР Израиль и Иран оказались по сути в одном лагере.

Израиль к началу 1950-х годов стал близким партнером США, а Иран подключился к так называемому Багдадскому пакту — западноцентричной военно-политической группе на Ближнем и Среднем Востоке, созданной по инициативе Великобритании, США и Турции и существовавшей в 1955-1979 годах

Уже во время Шестидневной войны 1967 года Иран, несмотря на протесты арабских стран, продолжал поставки нефти в Израиль, а во время войны Судного дня в 1973 году даже передал Армии обороны Израиля 25 самолетов «Фантом».

Шестидневная война 1967 года Шестидневная война — военный конфликт, длившийся с 5 по 10 июня 1967 года между Израилем с одной стороны и коалицией Египта, Сирии, Иордании и Ирака — с другой. Формальным поводом к началу боевых действий стала блокировка Египтом прохода для израильских судов. 5 июня Израиль нанес удары по всем аэродромам Египта, фактически уничтожив военно-воздушные силы противника и обеспечив себе господство в небе. За последующие несколько дней ЦАХАЛ захватил Синайский полуостров, Голанские высоты, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа — его оккупация продолжалась следующие 38 лет.

Еще одним общим врагом Ирана и Израиля стал баасистский режим в Ираке: страны совместно помогали создать спецслужбу курдских сепаратистов, противников Саддама Хусейна, и противодействовали их примирению с иракским руководством.

Экономические связи

Двум странам удалось выстроить и взаимовыгодные торговые отношения. Иран поставлял в Израиль сельскохозяйственную продукцию и нефть в обмен на промышленные товары, медицинское оборудование и техническую помощь. Кроме того, израильский порт Эйлат стал важным пунктом для транзита иранских углеводородов в Европу.

В число совместных проектов вошло создание центра израильских достижений в сфере медицины и фармакологии под Тегераном, трубопровод Эйлат — Ашкелон на израильской территории, ставший альтернативой Суэцкому каналу. В иранских портах Бендер-Аббас и Бушир израильская компания Rassco построила более 12 тысяч жилых и инфраструктурных объектов.

Накануне свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви объем израильского экспорта в Иран превышал 100 миллионов долларов — больше, чем поставки в Турцию и Японию. При этом, что любопытно, долг Израиля перед иранским правительством составил к этому времени 1 миллиард долларов.

Этот период был самой процветающей эпохой и для еврейской общины. Хотя евреи составляли лишь небольшой процент населения Ирана, в 1979 году 2 из 18 членов Иранской академии наук, 80 из 4 тысяч университетских преподавателей и 600 из 10 тысяч врачей в Иране были евреями

Совершенно секретно

Но еще более интересны контакты двух стран в сфере безопасности. Дело в том, что Иран финансировал создание различных израильских систем вооружения, включая проект истребителя «Арье» («Лави»). Совместно был реализован проект Flower по разработке противокорабельных ракет.

Израиль, по некоторым данным, активно помогал шахскому руководству развивать собственную ядерную программу, ведь она была направлена против арабских режимов

Очень близкие связи установились между израильскими спецслужбами и иранской Службой информации и безопасности государства (САВАК), пользовавшейся у иранцев дурной славой.

«Любовная связь без брачного контракта»

Вместе с тем широкое сотрудничество оставалось все это время неформальным. Шах Мохаммед Реза Пехлеви не хотел портить отношения с арабскими партнерами, а, наоборот, претендовал на лидерство в регионе. Кроме того, приходилось учитывать, что иранцы в массе своей были критически настроены по отношению к евреям.

Чтобы скрыть контакты, визиты представителей Ирана в Израиль совершались через Турцию, без отметки в паспортах. Персонал иранского представительства в Израиле числился как находившийся в Швейцарии. При этом Израиль даже не был приглашен на празднование 2500-летия Персидской империи в 1971 году, поскольку власти страны боялись бойкота мероприятия со стороны арабских стран.

Такой формат «любовной связи без брачного контракта», как называли тогда ирано-израильские отношения, раздражал Израиль. Однако в Иерусалиме понимали, что шах гораздо лучше, чем оппозиционные ему силы, хотя и ему приходилось осуждать действия Израиля в Палестине или заявлять арабским журналистам о скором изменении политики.

Возможно, мы рады тому, что Израиль ставит арабов на место, но мы неоднократно осуждали оккупацию ими арабских территорий приписывается шаху Ирана Мохаммеду Резе Пехлеви

«Все беды — от Израиля»

Еще при правлении шаха клерикальные мусульманские круги использовали в своей риторике антиизраильскую повестку. Их лидер аятолла Хомейни рассказывал, как Израиль стремится захватить экономику Ирана, завладеть его богатствами, а во всех проблемах винил израильских «зловещих агентов».

Все наши нынешние беды порождаются Израилем Рухолла Мусави Хомейни великий аятолла, лидер Исламской революции 1979 года в Иране

После Исламской революции 1979 года подобная антиизраильская риторика стала в Иране господствующей и привела к конкретным действиям. Новые власти разорвали все формальные связи с Израилем, прекратили совместные проекты и даже не препятствовали разгрому здания представительства Израиля в Тегеране, которое после этого было передано Организации освобождения Палестины.

Начались гонения на еврейскую общину. Нескольких ее лидеров казнили по обвинению в связях с Израилем, дружбе с «врагами Всевышнего» и «ведении войны против Бога». Происходила конфискация еврейского имущества — сейчас она оценивается в миллиард долларов. Евреи потеряли свое представительство в меджлисе. В результате из почти стотысячной общины в стране вскоре осталось только 30 тысяч человек.

Снова вместе

Тем не менее на первом этапе Исламская Республика Иран не стала активно бороться с Израилем на международной арене и вмешиваться в палестинский конфликт. Так, во время Ливанской войны 1982 года аятолла Хомейни лично воспрепятствовал отправке десятков тысяч добровольцев.

Израиль, с другой стороны, тоже не был готов к полному прекращению взаимодействия.

Уже в 1979 году Израиль признал новый иранский режим легитимным, между странами сохранялись контакты по вопросу еврейской эмиграции из Ирана

Кроме того, исламские фундаменталисты воспринимались израильскими властями явно меньшим из зол в сравнении с арабскими режимами, поэтому премьер-министр Ицхак Рабин продолжал считать Иран лучшим другом Израиля.

Вскоре обе страны снова сблизил общий враг — Ирак Саддама Хусейна. Поставки израильских вооружений иранскому правительству в годы ирано-иракской войны (первой войны в Персидском заливе) 1980-1988 годов оценивались в три миллиарда долларов. Конечно, все это осуществлялось по старой схеме — через посредников. Израильские спецслужбы участвовали в поставках даже американского вооружения в Иран, несмотря на введенное США эмбарго.

[Израилю надо] попытаться установить контакты с нашими врагами Ицхак Рабин премьер-министр Израиля

Начало священной борьбы

Однако в 1990-х годах действия Ирана в отношении Израиля стали более враждебны, поскольку страна активизировала поддержку радикальной шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Вторая ливанская война 2006 года стала по сути прокси-конфликтом еврейского государства и Исламской Республики, иранский Корпус стражей исламской революции непосредственно помогал боевикам «Хезболлы». В это же время Иран начал выстраивать контакты с суннитским движением ХАМАС в Палестине.

Отношения Ирана с ХАМАС и «Хезболлой» Иран — один из давних сторонников палестинского движения ХАМАС. Отношения между ними охладились после начала гражданской войны в Сирии: иранцы поддержали президента страны Башара Асада, а палестинская группировка поддержала противоборствующих ему боевиков. Однако в 2013 году движение ХАМАС, утратив былую поддержку арабских государств, было вынуждено вновь сблизиться с иранскими властями. Сейчас Иран — один из главных сторонников палестинского движения, в котором он видит инструмент для борьбы с Израилем, своим ключевым противником в регионе. Поддержкой Ирана также пользуется ливанская шиитская группировка «Хезболла», созданная в 1982 году при поддержке Корпуса стражей исламской революции и выступающая за создание в Ливане исламской республики по образцу Ирана. В 1990-е «Хезболла» стала одной из доминирующих сил в Южном Ливане и вела активную партизанскую войну против присутствовавших там израильских военных. После вывода израильских войск «Хезболла» продолжила атаковать израильскую территорию, что в конечном итоге привело ко второй ливанской войне между ЦАХАЛ и шиитской группировкой в 2006 году. После прекращения военных действий «Хезболла» неоднократно обстреливала территорию Израиля и спорные территории ракетами и минометами, на что тот отвечал ударами по позициям группировки на территории Ливана. Точных данных об объемах помощи, оказываемой Ираном этим группировкам, нет. При этом в недавнем интервью телеканалу Al Jazeera лидер ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Иран за предоставленные на военные нужды 70 миллионов долларов.

В этих условиях разработка Ираном ядерного оружия и испытание баллистической ракеты «Шахаб-3», способной достичь территории Израиля, вконец определили негативное содержание двусторонних отношений.

Иран стал для Израиля угрозой номер один

Новый аятолла Хаменеи, в свою очередь, неоднократно называл Израиль «раковой опухолью» Ближнего Востока, для уничтожения которой призывал начать священную войну. Государство Израиль обозначалось как «сионистское образование» или «сионистский режим», а на общественных собраниях постоянно раздавались призывы «Смерть Израилю!».

Центр отрицания холокоста

Приход к власти в Иране консервативного президента Махмуда Ахмадинежада в 2005 году привел к еще большим противоречиям. Дело в том, что исламская республика стала по сути мировым центром отрицания холокоста, который политик называл мифом, созданным сионистской пропагандой.

Европейцы создали миф о массовых убийствах евреев и поставили этот миф выше Бога, выше религии и пророков Махмуд Ахмадинежад президент Ирана

Даже если преследования евреев во время Второй мировой войны происходили, то виноваты в этом европейские страны и США, поэтому, согласно точке зрения Махмуда Ахмадинежада, именно на их территории и нужно создать еврейское государство.

Кроме того, вместо памяти о холокосте иранские власти поддерживали выпуск антисемитских «Протоколов сионских мудрецов» — подложного документа, якобы доказывающего планы евреев по достижению мирового господства.

Невозможно исправить?

В результате сейчас ирано-израильские противоречия, наряду с палестинским вопросом, кажутся одной из «вечных проблем» Ближнего Востока. Даже умеренные представители иранского руководства, разделяя «хороших евреев» и «плохих сионистов», критикуют политику Израиля.

У нас нет трудностей с евреями, но мы против сионизма — разновидности фашизма Мохаммад Хатами президент Ирана, считавшийся либеральным деятелем

Началу полномасштабного конфликта препятствует незаинтересованность других стран в эскалации напряженности. США, основной партнер Израиля, не готовы поддерживать наступательные действия. Иран, в свою очередь, уже стал более системным игроком в регионе, разрушение которого приведет лишь к новым проблемам для Ближнего Востока.

Несмотря на это между двумя странами продолжается прокси-война, в которой Иран использует поддерживаемые им группировки — палестинское движение ХАМАС и ливанскую «Хезболлу». Одним из главных источников напряженности между странами остается ядерная программа: опасаясь появления у Ирана оружия массового уничтожения, ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по иранским ядерным и военным объектам, а в 2020 году «Моссад» ликвидировал иранского ученого Мохсена Фахризаде, считавшегося главой оружейной программы страны.

Общность судьбы

Что интересно, наследники свергнутого шаха, нынешняя оппозиция исламскому режиму, продолжают отстаивать идеи примирения Израиля и Ирана. По словам сына шаха Резы Пехлеви, правящие фундаменталисты одинаково враждебны иранскому и еврейскому народам.