К 100-летию детского журнала "Мурзилка" и его редактора Анатолия Митяева

Если у вас дома чудом сохранился старый номер "Мурзилки" (ну, например, как у меня, за 1972 год), то на последней странице журнала можно увидеть напечатанные мелким шрифтом удивительные сведения: "Цена 10 коп. Тираж 5 600 000 экз." Получается, что журнал стоил столько же, сколько вафельный стаканчик мороженого. А тираж "Мурзилки" был такой, что его видели все мои ровесники от Риги до Сахалина, от Норильска до Бухары.

© Сообщество 100-летие журнала "Мурзилка" в соцсети "ВКонтакте"

А еще на последней странице мелко-мелко, скромно-скромно напечатаны имена тех, кто был в редколлегии "Мурзилки" - писателей и художников, которые замечательно чувствовали аудиторию "Мурзилки", ребят от шести до десяти лет. Тут были поэты Агния Барто и Зинаида Александрова, прозаики Юрий Казаков и Михаил Коршунов, художники Евгений Рачёв, Галина Макавеева и Виктор Чижиков.

© Анатолий Митяев был редактором "Мурзилки" с 1960 по 1974 год

Ну а венчала этот список, как и положено, фамилия редактора: А. Митяев. "Мурзилка" и Митяев - в этом слышится милое созвучие, и можно подумать, что веселый редактор веселого журнала решил так назваться, чтобы порадовать всех Митяев, всех мальчиков, которых звали Митями. Но то была настоящая фамилия, с рождения полученная!

А родился Анатолий Васильевич Митяев чуть ли не в один день с "Мурзилкой" - 12 мая 1924 года. Вот так судьба загодя готовила его к исполнению своего призвания - быть редактором лучшего детского журнала в его лучшие годы (c 1960-го по 1974-й)!

Родился Толя Митяев в селе Ястребки Сапожковского района Рязанской области. Отец его Василий Харитонович - из крестьян. Мать Мария Федоровна - выпускница Сергиевских курсов, учительствовала в сельской школе. С 1936 года Митяевы поселились в Клязьме. Закончив девятый класс летом 1942 года, Анатолий уходит добровольцем на фронт. Контужен под Старой Руссой. Награжден медалью "За отвагу".

Пережив войну, Митяев лучше многих своих коллег-литераторов знал, что "романтика боя" не имеет ничего общего с тем, что происходит на фронте. Необученные романтики, начитавшиеся книг о победах и героях, гибнут первыми. Как же говорить с мальчишками о войне? Митяев нашел нужный тон. Это спокойный разговор отца с сыном. Так родилась "Книга будущих командиров", а потом и "Книга будущих адмиралов". Эти произведения Анатолия Митяева переиздаются до сих пор.