Указано любить американцев. Как начался закат Русской Америки

Двести лет назад, 5 апреля (17 по старому стилю) 1824 года в Санкт-Петербурге была заключена русско-американская конвенция, которая установила границу между Российской империей и США. Она пролегла на 54°40' северной широты на американском континенте. Многие историки полагают, что именно этот акт стал началом заката Русской Америки.

© Резиденция губернатора Русской Америки. 1827 год

Активное проникновение русских купцов на американский континент началось в конце XVIII века. Они с выгодой занимались здесь добычей пушнины, морского зверя и рыбы. Была создана Российско-американская компания (РАК), которая в 1799 году получила различные права и привилегии указом императора Павла.

© Российская торговая контора и церковь в Ситке

"Польза и выгода, проистекающие для империи нашей от промыслов и торговли, производимых верноподданными нашими по Северо-восточному морю и в тамошнем крае Америки, обратили на себя наше монаршее внимание и уважение", - говорилось в нем.

Российско-американская компания успешно развивалась, продавая добытое в России и Китае. На Аляске возникали поселки, где жили русские торговцы, служащие компании, местные аборигены. Кстати, с коренными жителями Америки обращались человеколюбиво. Об этом говорится в письме небезызвестного Николая Резанова, бывшего уполномоченным РАК.

В 1805 году он пишет служащим компании: "Всякий россиянин будет признавать в каждом американце своего ближнего, которого мы любить будем". Так же Резанов сообщал, что промышленник Демид Куличалов, изобличенный в избиении местной жительницы, закован в железо и сослан в вечную каторгу.

Безуспешное посольство

Политика России на восточных рубежах заключалась в постепенном их осваивании. Император Александр I желал взять под свою руку весь север Тихого океана, включая даже и Гавайские острова. Однако он встретил мощное сопротивление со стороны англичан, голландцев и американцев.

Например, в 1804 году тот же Резанов прибыл в качестве посла в Японию договориться о торговых делах. Однако эта миссия полностью провалилась. Через пять лет стало ясно почему. Английский фрегат захватил голландское судно, где в руки британцам попали несколько депеш.

В одной из них сообщалось, что при русском посольстве в Японии был взят переводчиком некий голландец. Желая не допустить торговли между Россией и Японией, он всячески вредил Резанову и сделал так, что посольство было выслано без всякого успеха.

© Японский рисунок шлюпа "Надежда"

Также мешали русским купцам англичане и американцы. Они покупали пушнину на Аляске и морским путем привозили в Китай. РАК же могла торговать с китайцами только через Кяхту - город в Забайкалье. Тогдашний министр коммерции граф Николай Румянцев пытался расширить торговлю пушниной с Китаем. Но его усилия успеха не имели, ссориться с Англией в Петербурге не решались. А в 1803 году английские торговцы руководили нападением индейцев на русское поселение на острове Ситка, снабдив тех огнестрельным оружием.

Хлеб из Калифорнии

Между тем американцы и англичане бесцеремонно, не обращая внимания ни на какие правила, торговали, где хотели. Порой они контрабандой покупали пушнину в русских владениях Америки и продавали ее на Камчатке, чем причиняли прямой ущерб Российско-американской компании.

Была проблема снабжения русских колоний на Аляске. Корабли выходили из Кронштадта и обогнув половину земного шара, привозили необходимые товары, в том числе и продукты.

Одно время снабжением Русской Америки занимались иностранные купцы, но они контрабандой вывозили пушнину, предлагая за нее аборигенам цены выгоднее, чем РАК. Поэтому за припасами русские стали ездить в Калифорнию, пытаясь наладить торговлю с испанцами.

В 1820 году на бриге "Ильмень" туда отправился Кирилл Хлебников, правитель Новоархангельской конторы РАК. Ему было поручено купить пшеницу, горох, сухое мясо, льняное масло и соль. "Употребите все средства к преодолению препятствий на покупку хлеба, кому найдете нужным - делайте подарки по вашему благоусмотрению" - говорилось в данной ему секретной инструкции.

Доклад в конгрессе

Несмотря на все трудности, Российско-американская компания продолжала действовать, расширяя сферу своего влияния. Русские купцы намеревались осваивать территорию Британской Колумбии.

Конечно, все шло не гладко. Не хватало не только продуктов, но и людей для работы на обширных территориях. А те, кто был, вели себя порой не совсем правильно. Правитель крепости Росс в Калифорнии сообщал, что доктор вместо лечения больных занимается спекуляциями, и выписывает себе товар для торговли. На кораблях из Аляски, приходивших в Россию, постоянно обнаруживалась недостача пушнины. Тем не менее доходы РАК исчислялись сотнями тысяч рублей.

Сведения о том, что русские успешно осваивают север Америки, дошли до правительства США. Американские торговцы, пользуясь отсутствием российских военных кораблей, развернули контрабандную торговлю на Аляске. Усилия дипломатов к пресечению этого успеха не имели.

Посланник России в США сообщал, что некоторые члены американского правительства сами финансируют незаконную торговлю. В 1811 году правление РАК обратилось к императору с просьбой унять северо-американских торгашей. Российские дипломаты доносили из США, что к ним обращаются частные лица и требуют доклада о действиях России на Аляске.

В 1821 году в конгрессе Соединенных Штатов прозвучал доклад специальной комиссии, обследовавшей северо-западные земли. "Крепости, магазины, города, торговля - возникли в сем краю, как будто действием волшебства. С миллионом военной силы Россия не токмо ограждает свою обязанность с величием, в котором зрит ее Европа, и угрожает турку, персу, Японии и Китаю, но даже владения короля испанского в Северной Америке не ограждаются от ее страшного могущества" - говорилось в докладе.

Доктрина Монро

Англичане и американцы начали протестовать против расширения сферы влияния России в Америке. В декабре 1823 года президент США Джеймс Монро впервые сформулировал свою знаменитую доктрину во время выступления в конгрессе. Он заявил, что американские континенты не могут быть открыты для европейской колонизации. Суть доктрины заключалась в том, что США не вмешивается в европейские дела, а европейские государства не вмешиваются в американские.

Именно она и легла в основу конвенции, заключенной через несколько месяцев в апреле 1824 года между Россией и США. Этот документ разрешил американцам свободное плавание и промысел в Русской Америке в течение ближайших десяти лет. Чуть позже подобное соглашение было заключено и с Англией.

© Карта Русской Америки. 1835 год

Российско-американская компания попала в труднейшее положение, так как на Аляске быстро появилось множество конкурентов. Русские купцы пытались изменить ситуацию, но министр иностранных дел империи Карл Нессельроде их не поддержал. Он вообще полагал, что столь дальние регионы России не нужны. Например, в свое время Нессельроде предлагал отказаться от всего амурского края, а в 1825 году буквально зарубил план РАК о переселении на Аляску крепостных крестьян из России, дав им свободу.

Компания всеми силами старалась не дать ратифицировать конвенцию. Министру финансов России было направлено письмо, где говорилось: "Компания имеет полную причину опасаться, что не только в 10 лет, но гораздо в кратчайшее время иностранцы при неисчисленных своих средствах и преимуществах доведут ее до совершенного уничтожения".

Гора Нессельроде

Совершенно неожиданно еще один удар по РАК нанесло восстание декабристов. Многие из них работали в этой компании, например, Кондратий Рылеев был правителем канцелярии. И после восстания на Российско-американскую компанию в правительстве начали посматривать с подозрением. Вскоре же руководителей РАК заменили на военных и торговлей в Русской Америке занялись генералы.

Старый российский торговый пост в Алганике, Аляска.

А в 1867 году Аляска была продана Соединенным Штатам. И хотя этот акт тогда считался весьма благоразумным, он привел к весьма печальным последствиям. Мало того, что Россия утратила богатейший край, это дало возможность американским промышленникам заняться браконьерской добычей морского зверя уже на сибирских берегах.

Джек Лондон в своих рассказах описывал эти факты, сам участвуя в таких налетах. После революции 1917 года американцы осмелели до того, что захватили остров Врангеля. Пришлось даже посылать туда военный корабль, чтобы убрать непрошеных захватчиков.

А в честь министра иностранных дел Карла Нессельроде американцы назвали гору в Британской Колумбии, примерно в тех местах, где раньше проходила граница между Россией и США. Это произошло в 1924 году, в год столетия подписания той самой злополучной конвенции.