«Заборное творчество». Как древние увековечили проклятия своим недругам

Многие считают, что оскорбительные надписи на стенах и заборах — печальный знак нашей эпохи, связанный с падением нравов. Но это не так — гадости на видном месте люди писали всегда. Более того, делали они это куда старательнее, поэтому некоторые из таких надписей сохранились до наших дней. Недавно в Велибритании в графстве Нортумберленд, нашли очередное неприличное послание, которому около 1700 лет.

Старательный недруг Секундина

Как это часто бывает, открытие сделали случайно. Волонтер археологического фонда Vindolanda Charitable Trust Дилан Херберт нашел в куче мусора камень со следами обработки. Он был облеплен грязью и поэтому не привлек внимание ученых, попав в кучу камней и земли на краю раскопок. Обнаружили глыбу на территории, где когда-то находилось римское поселение Виндоланда.

Херберт отнес находку археологам и те, очистив ее, обнаружили рисунок и надпись. В нижней части камня размером 40 на 15 см был высечен фаллос, а выше надпись — SECVNDINVS CACOR. Если бы не надпись, то можно было подумать, что это фрагмент постройки или алтаря фаллического культа. Но эксперты по римской эпиграфике выяснили, что все гораздо прозаичнее.

Первое слово надписи Secundinus — это мужское имя,. Ну, а второе — сокращенное или безграмотно написанное слово «cacator», которое на русский переводится как «засранец». Есть вероятность, что автор надписи сознательно ее урезал, видя, что она полностью не помещается. Между прочим, слово «засранец» у древних римлян было очень серьезным оскорблением. Половой орган, высеченный рядом, усиливает оскорбительность надписи.

Профессор археологии Эндрю Бирли прокомментировал находку так:

«Обнаружение надписи, прямого послания из прошлого — всегда большое событие на римских раскопках. Но эта надпись действительно нас удивила. Когда мы расшифровали послание, то поняли, что его автор явно имел большие проблемы с Секундином. Еще он был достаточно уверен в себе, чтобы публично изложить свои мысли на камне. Я не сомневаюсь, что Секундину было бы не очень приятно увидеть это, когда он бродил здесь более 1700 лет назад».

Что касается фаллоса, то его изображение нельзя толковать однозначно. В зависимости от контекста он мог означать как оскорбление, так и пожелание добра. В древности мужской половой орган считался символом плодородия и талисманом удачи. Поэтому его изображения находят на разных предметах, от стен храмов до домашней утвари. В этом же случае значение пениса точно негативное.

Археологи отметили, что надпись сделана вполне профессионально. Человек, желавший увековечить оскорбление Секундина, потратил немало времени и сил на создание этого «шедевра». Но он знал, что делает — такую надпись не сотрешь и не закрасишь. В поселении Виндоланда, основанном в 85 году нашей эры, было найдено немало изображений фаллосов, но это оказалось лучшим.

«Пошли вы все…»

Несколько лет назад, житель Шотландии с острова Эгг, копал у себя во дворе выгребную яму. В ней он нашел необычный камень, к которому явно кто-то приложил руку. На булыжнике была надпись, язык которой сразу определить не удалось. Если читать на латыни, то она выглядит как «Furku.Al». Но позднее ученые пришли к выводу, что это не буквы, а руны. Их использовали германские и скандинавские племена, населявшие Европу еще в раннем Средневековье.

Одни специалисты истолковали надпись как имя «Furkusal» или шотландскую фамилию«Furkuson». Но были и другие, которые уверены, что на камне написано ругательство. furk — ругательство, аналогичное современному fuck, us — «нас» или «вас», al — «всех».

Таким образом, послание на камне можно перевести, как «Да пошли вы все…» или даже грубее. Сейчас трудно говорить о том, кто потратил время на подобное послание и кому оно было адресовано. Некоторые склоняются к тому, что ругательство высекли строители, которым плохо заплатили. Вероятно, один их них сделал надпись и заложил в стену дома. Подробности этой истории мы уже не узнаем никогда.

Ни стыда, ни совести

В нашем представлении жители Древнего Рима ходили в белых тогах и цитировали Цицерона. Но в те времена, как и сегодня, бывало всякое, о чем красноречиво рассказывают раскопки. На стенах Помпеи и Геркуланума сохранилось немало надписей, способных разочаровать идеалистов. Благодаря слою вулканического пепла, столетия скрывавшего руины, они дошли до наших дней.

Надписи с ругательствами обнаруживались в самых разных местах. Они были на стенах домов, бань и учреждений, оградах и, конечно, в общественных туалетах. Нам они могут показаться не слишком брутальными, но нужно сделать поправку на то, что это следы совсем другой культуры. Во времена Цезаря эти фразы были очень обидными. Римляне писали с фантазией: «Филерос — евнух!», «Самиус — Корнелиусу: Ступай и повесься!», «Луций Истацидий, я знать не хочу того, кто не позвал меня ужинать».

Хватало на стенах и неприличных изображений, выглядевших совсем как современные. До глубины души поражает надпись в одном из переулков Геркуланума: «Тому, кто здесь гадит. Берегись проклятия! Если ослушаешься, гнев Юпитера падет на тебя». Разве это не крик души?

На стене одного из постоялых дворов Геркуланума кто-то потроллил небрежного хозяина: «Мы мочились в постель. Я признаю, мы дурно поступили, хозяин. Ты спросишь нас, почему? В комнате не нашлось ночного горшка». Думаем, владелец отеля был не слишком рад такому «отзыву».