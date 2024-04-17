«Иван, убирайся домой!» Что устроили восточные немцы после смерти Сталина

Всего через несколько месяцев после смерти Иосифа Сталина в ГДР началось восстание. «Русский Иван, убирайся домой!» – требовали митингующие немцы. Подавить бунт в Восточной Германии так просто не удалось. И просоветской власти пришлось пойти на некоторые уступки.

Неправильный курс

Генсекретарь Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт в 1952 году взял курс на «планомерное строительство социализма», что многим гражданам не понравилось. Он подразумевал развитие тяжёлой промышленности, усиление классовой борьбы и дальнейшую милитаризацию. Но последней каплей стало решение пленума ЦК СЕПГ о 10-процентном повышении норм выработки. Восточные немцы отныне должны были работать на 10% больше, а зарплата при этом снижалась аж на четверть.

Советское руководство о нарастающих в немецком обществе недовольствах оперативно оповестили, но в Москве должным образом не отреагировали. Не удивительно, что к начавшемуся 17 июня бунту в СССР оказались не готовы.

События развивались стремительно. Утром толпа бастующих рабочих направилась к торговому центру Восточного Берлина, где начали озвучивать свои требования. Сначала звучали экономические лозунги, но вскоре им на смену пришли политические – об объединении Германии.

Твёрдо и решительно

Спустя всего несколько часов общее число демонстрантов достигло 100 тысяч человек. Начались столкновения с полицией и работниками СЕПГ. Ситуация усугублялась тем, что к протестующим не пожелал выйти ни один из членов восточногерманского правительства.

Пример с Берлина взяли и другие немецкие города. В первую очередь волна протестов захватила промышленные центры – Биттерфельд, Галле, Лейпциг и Мерзебург. А в Магдебурге толпа митингующих разбушевалась не на шутку. Они взяли штурмом следственный изолятор, в результате чего на свободе оказалось несколько десятков уголовников.

Тем временем на берлинских улицах появились советские танки. От Москвы последовал указ – действовать «твёрдо и решительно». Уже к вечеру 17 июня в городе находились около 20 тысяч солдат СССР и 15 тысяч служащих казарменной полиции. Но под контроль ситуацию всё равно взять не удавалось.

На происходящее в ГДР незамедлительно отреагировали в ФРГ. К границам стали стягивать танки, БТР и другую тяжёлую военную технику. Но применить их блок НАТО так и не решился. Не исключено, что командование Североатлантического альянса понимало – если к беспорядкам в ГДР советские власти оказались не готовы, то в отношении НАТО наверняка знают как действовать.

В итоге восстание удалось подавить. По данным ГДР, в беспорядках погибли 25 человек, на Западе же говорили о 507 жертвах. Рабочим вернули нормы выработки, оставили прежнюю зарплату, а в стране сняли оккупационный режим.