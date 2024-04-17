Что творил Сталин, когда напивался

По воспоминаниям сотрудников личной охраны Сталина, Николая Власика и Алексея Рыбина, «отец народов» почти не употреблял алкоголь. А если такое и случалось, то Сталин предпочитал крепким спиртным напиткам вина. Однако окружению вождя все же пришлось наблюдать его в «невесомости». В первый раз это произошло на праздновании дня рождения военачальника Сергея Штеменко, а во второй – на поминках секретаря ЦК Андрея Жданова.

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Потомственный алкоголик или трезвенник?

Если верить некоторым отечественным историкам, Сталин должен был стать потомственным алкоголиком. По крайней мере, Эдвард Радзинский, автор книги «Сталин. Жизнь и смерть», утверждает, что отец вождя, сапожник Виссарион (или Бесо) Джугашвили никогда не брезговал алкоголем. В состоянии опьянения Джугашвили-старший нередко поднимал руку на домашних. Так, врач Н. Кипшидзе вспоминала, как однажды пьяный Бесо с такой силой бросил сына на пол, что тот несколько дней мочился кровью.

Хана Мошиашвили, подруга матери Сталина, была уверена в том, что такая жизнь ожесточила Сосо: «Он был дерзким, грубым, упрямым ребенком». Мало того, по рассказам самого Сталина, отец приучал его к спиртному еще в младенческом возрасте. Джугашвили макал палец в вино и давал его пососать Иосифу, лежащему в люльке. Неудивительно, если бы Сталин перенял у родителя пагубное пристрастие. И действительно одно время будущий вождь употреблял алкоголь довольно активно. Например, в книге «Утомленные вином» Александра Ушакова приводится случай, когда молодого Сталина Ленин даже вызывал в Москву. «Я получил сведения, что вы пьянствуете: сами пьете и других спаиваете. Нельзя этого делать!» — распекал Джугашвили Ленин.

Видимо, с годами Сталин остепенился. Вот только привычка «спаивать других» у «отца народов» осталась до конца дней. По мнению Александра Ушакова, Иосиф Виссарионович считал спиртное своеобразным «эликсиром правды», благодаря которому развязывались языки, и Сталин мог узнать, что о нем думают его подчиненные на самом деле.

Поминки по Андрею Жданову

Понятно, что для того, чтобы увидеть «эликсир правды» в действии, самому Сталину необходимо было оставаться трезвым. По крайней мере, бывший телохранитель вождя Алексей Рыбин в своей книге «Рядом со Сталиным» писал о том, что в период с 1930 по 1953 годы сотрудники охраны лицезрели главу страны, как выразился Рыбин, в «невесомости», только дважды: на праздновании дня рождения военачальника Сергея Штеменко и на поминках секретаря ЦК Андрея Жданова. По словам Рыбина, к секретарю ЦК, который, как утверждает Константин Залесский, автор издания «Империя Сталина», подписывал так называемые расстрельные списки, Сталин относился с особой теплотой. Поэтому поминки по Жданову решено было организовать на Ближней даче.

Комендант дачи Орлов, слова которого приведены в книге Алексея Богомолова «Добрый дедушка Сталин. Правдивые рассказы из жизни вождя», рассказывал, что внезапная смерть Жданова настолько потрясла Сталина, что тот беспрестанно плакал и приговаривал: «Я, старый, больной, жив, а он умер. Лучше было бы, если умер я, а он был бы жив!» Молотов, видя, что творится с вождем, велел Старостину не выпускать захмелевшего Сталина наружу, если тот захочет «полить цветы». Тогда глава страны был уже немолод и легко простужался, а на улице в тот вечер шел дождь. Старостин выполнил поручение Молотова. Вот только Сталина запертая дверь так разозлила, что он попросту уволил Старостина. Коменданту и остальному персоналу едва удалось уложить разбушевавшегося вождя в постель. Наутро протрезвевший Сталин предложил Старостину забыть все, что случилось накануне.

Любопытный Штеменко и другие факты из жизни вождя

Неизвестно, что именно употреблял Сталин на поминках Жданова, однако, как утверждает автор книги «Повседневная жизнь Кремля при президентах», Владимир Шевченко, вождь предпочитал коньяк и сухие вина, которые в последние годы жизни разбавлял водой. Одним из первых об этой привычке Сталина узнал, по всей видимости, Сергей Штеменко, генерал армии, начальник Оперативного управления Генштаба, на праздновании дня рождения которого «отец народов» и перебрал.

Стоит отметить, что Штеменко был завсегдатаем Сталинских застолий. Как пишет Лаврентий Гуджиев в издании «Сталин шутит…», однажды Штеменко украдкой попробовал жидкость из графина, которую вождь все время подливал в бокал с вином. В графине оказалась обыкновенная вода. Сталин, вернувшись к столу, усмехнулся: «Крепкая водичка?»

Несмотря на такую хитрость, Сталин, по словам охранников, в день рождения Штеменко все-таки потерял над собой контроль. Впрочем, подробностей торжества в честь генерала никто из историков и очевидцев так и не огласил.

Однако во многих источниках встречаются и другие эпизоды из жизни Сталина, когда он бывал пьян. Так, Алексей Пиманов в своем издании «Сталин. Трагедия семьи» пишет о том, что в ту ночь, когда Надежда Аллилуева покончила с собой, Сталин даже не мог понять, что произошло, потому как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Александр Никишин, автор книги «Тайны русской водки. Эпоха Иосифа Сталина», также утверждает, что Сталин любил выпить. Спиртное всегда присутствовало на столе вождя. Другое дело, что пил он в умеренных количествах.