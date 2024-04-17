Страна непуганых воров: почему в СССР процветали квартирные кражи

Можно подумать, что в СССР ворам-домушникам жилось тяжелее, чем сейчас. Народ жил бедно, а милиция не зря получала свою зарплату. Но это совсем не так и воры могли неплохо поживиться. Правда, тогда работа это была не физическая, а больше интеллектуальная и творческая. Найти среди граждан денежного «клиента», обработать его и с наименьшим риском обчистить квартиру — это был верх воровского мастерства. Для осуществления своего плана профессионалы использовали самые невероятные ходы и уловки.

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Были в советское время и обычные взломщики, форточники и даже налетчики. Но высшая каста воров-домушников действовала без шума и пыли. О работе специалистов высшего класса рассказал однажды журналистам пожилой квартирный вор из Санкт-Петербурга. Начиналось «квартирное дело» с приобретения… железнодорожных билетов.

Нужно было летом выкупить целое купе в поезде на юг, желательно в Сочи. Направление это было популярным, поэтому, чтобы достать четыре билета на расположенные подряд места, нужно было постараться или задействовать связи.

В день отхода поезда вор начинал метаться по перрону возле своего поезда, изображая растерянность. На самом деле он искал семейную пару с ребенком с билетами в плацкартный вагон. Разумеется, нужна была не просто семья, а граждане, в которых по особым, известным жулику приметам, узнавались денежные клиенты. Обнаружив такую семейку, вор предлагал им перебраться из плацкартного вагона в его купе. Он рассказывал историю, что планировал ехать на юг с семьей, но в последний момент маленькая дочь заболела. Жена осталась дома, старшего сына брать с собой тоже не с руки, а ему ехать пришлось — отпуск на работе оформлен и путевка на руках. Три места в купе пропадают, поэтому за половину или даже четверть стоимости можно ехать с комфортом.

История выглядела очень убедительно и вскоре у преступника появлялись попутчики. Ехать предстояло 1,5-2 суток, которые гораздо приятнее провести в купе, чем среди снующих пассажиров и шумных компаний в плацкарте. Контакт с проводниками налаживался очень быстро и скоро на столике появлялся коньяк и закуска.

Попутчик-балагур

После нескольких рюмок можно было начинать обрабатывать отца семейства, покуривая с ним в тамбуре. Заводился отстраненный разговор о жилищном вопросе, дурацких планировках, проблемах с хорошей мебелью. Сам злоумышленник отлично знал все планировки квартир в СССР и спустя пару минут уже представлял, что и где находится в квартире наивного попутчика. После этого делался осторожный вброс мебельной темы:

«Сервантец вот недавно польский прикупил себе, там, знаете, такой шкафчик удобный есть, сбережения держать». В ответ ничего не подозревающая супруга или даже сам муж отвечали: «Ой да что вы, кто же сейчас в сервантах держит, столько воруют нынче! Мы вот в стиральной машинке под грязным бельем храним». Это уже была важная информация.

К приходу поезда на вокзал Феодосии или Сочи вор знал адрес проживания семьи, «срисованный» со страницы паспорта с подпиской, планировку квартиры и место хранения сбережений. Был у преступника и слепок с ключей от жилья. Все, что нужно, было получено ночью, когда вся семья, измученная байками попутчика, спала крепким сном.

Утром оставалось попрощаться со «случайными попутчиками» и пожелать им приятного отдыха. Сам вор ближайшим поездом отправлялся назад в Ленинград или Москву. Там он спокойно обчищал чужую квартиру, без взлома и не делая беспорядка. Чтобы обеспечить себя деньгами на весь год, было достаточно сделать пару таких рейсов в курортный сезон.

Почему в СССР процветали квартирные кражи

В советских квартирах, даже не слишком богатых граждан, всегда было чем поживиться. Дело в том, что банков в Союзе не существовало. Считалось, что ростовщичеству не место в советской стране. Хранить деньги предлагалось в сберегательных кассах, которые рекламировали всеми возможными способами. Но доверия к этим финансовым учреждениям и в целом к властям у граждан не было. Как оказалось позднее — совсем не зря. Поэтому свои скромные и не очень сбережения люди предпочитали хранить дома или вкладывать в вещи, которые легко обратить в деньги.

Чаще всего скупали через знакомых в торговле или спекулянтов дорогую импортную аппаратуру, часы, шубы и драгоценности. Наряду с денежными знаками, эти предметы были желанной добычей криминалитета.

Способов изъятия ценностей у граждан было очень много. Кроме банальных взломщиков и форточников, существовало множество узких специалистов. Но любая квартирная кража начиналась с наблюдения за объектом. В интервью прессе один старый киевский вор описал процесс так:

«Сначала осматриваем случайный дом снаружи, выбираем квартиры, которые даже издали выглядят богаче других — дорогие шторы висят, или балкон застеклен. Раз такое хозяева себе позволили, то у них и в заначке деньги должны быть. Присматриваем в подъезде не один, а три-четыре варианта и заходим. Первым делом смотрим на замки. Раскрою профессиональный секрет: чем больше замков, тем слабее дверь! То есть если ты видишь 5 или 10 замков, то понимаешь, что морочиться с ними не надо, а проще отломать косяк. Но это не для воров-домушников — слишком много шума, а мы действуем быстро и незаметно».

Некоторые домушники наблюдали за квартирой и его обитателями много дней. Они обращали внимание — на какой машине ездят жильцы, как одеты и обуты, какие покупки делают. Выбрав верный вариант с зажиточными товарищами, шли на дело. Иногда же действовали совсем просто — методом поквартирного обхода. Просто звонили в двери и спрашивали что-то, например, живет ли здесь такой-то человек.

© Набор отмычек для замков

Получив отрицательный ответ, извинялись и уходили. Интересовали воров не квартиры, где им открыли дверь, а, наоборот, жилье, где никто не отозвался. Из нескольких пустых квартир выбирали ту, в которой были наименее замысловатые замки и просто вскрывали их отмычками. Такие квартирные кражи наобум могли принести разочарование, но за день удавалось вскрыть несколько квартир и где-то непременно улыбалась удача.

Страна непуганых воров

Сегодня это звучит странно, но в СССР, который так любят вспоминать из-за «порядка», квартирные кражи процветали. Чем благополучнее была жизнь граждан, тем больше их обкрадывали. В 1960 году было зафиксированы 210 374 кражи, что в два раза больше, чем в 1956 году. Представьте, что на 100 тысяч населения в стране приходилось 100 краж!

Почему преступники так массово обносили квартиры трудящихся и служащих? Все просто — им нечего было особо бояться. Согласно Уголовному кодексу 1960 года, квартирная кража каралась всего лишь сроком до 3 лет. За кражу, совершенную группой лиц или повторно, самый гуманный суд в мире давал до 6 лет. И только рецидивисты могли получить до 15 лет, хотя такие сроки квартирным ворам давали нечасто.

При квартирной краже, разумеется, хорошо подготовленной, риск попасться был невелик. В СССР все ходили на работу, в школу и детский сад. Определить пустую квартиру можно было даже без длительной слежки. Многие ограничивались проверкой показания счетчика и содержимого почтового ящика. Если показания не изменяются, а в ящике лежит стопка газет — хозяева уехали.

Попав в квартиру, домушники начинали планомерно ее обыскивать. Осматривали абсолютно все, начиная от корзин с грязным бельем, заканчивая цветочными горшками и банками с крупами. На все это уходило от 30 минут до часа. Опытный вор мог за это время перевернуть квартиру вверх дном и найти все тайники и заначки. Иногда даже отрывали наличники дверей и плинтуса.

Можно сказать, что надежное место в советской квартире было одно — заваленных хламом балкон. Домушники не любили рыться в громоздком барахле. К тому же орудуя на балконе или лоджии можно попасться на глаза соседям. Если это была кража-пятиминутка, а не основательно подготовленная операция, балкон не осматривали совсем.

Гражданам СССР была недоступна статистика квартирных краж, а пресса очень вяло освещала подобные преступления. Если бы у людей было больше информации, то они бы задумывались чаще о сохранении сбережений. Перелом в ситуации с домушниками наступил в конце 90-х, когда деньги начали хранить в банках. Поэтому в наши дни квартирные кражи уже не столь распространенное явление, как это было 30-40 лет назад.