Нижнее белье, конфеты, яйцо дракона: что звезды украли со съемочных площадок

В карьере каждого актера есть особенная роль, запоминающаяся, знаковая, подарившая потрясающий опыт. Чтобы сохранить на память эти моменты, звезды пытаются оставить себе сувениры со съемок, как бы ни старались предотвратить это костюмеры или продюсеры.

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Роберт Паттинсон и трусы

Актер со смехом уверяет, что костюмеры, одевавшие Эдварда, подобрали для него самое удобное нижнее белье, которое он когда-либо носил. Роберт решил, что должен забрать весь набор домой. Он признавался, что использовал трусы Эдварда на протяжении многих лет, а позже так и не смог найти настолько удобное неглиже.

В отличие от партнера по съемкам, Кристен интересовалась не одеждой, зато ее очаровало помолвочное кольцо Беллы. То самое, которое потом повторяли тысячи влюбленных пар. Конечно, украшение было не из настоящего золота, но реквизиторы строго запретили забирать аксессуар. Каждый вечер он проверяли, оставила ли Кристен его на площадке. Но актриса дождалась вечеринки в честь окончания съемок и унесла кольцо в своей сумке. Она рассказывала, что в тот же вечер написала костюмерам и призналась, что забрала кольцо. Продюсеры решили оставить аксессуар актрисе.

Руперт Грин и яйцо дракона

Руперт Грин на съемочной площадке «Гарри Поттера», как и другие актеры, был очарован всеми атрибутами и аксессуарами. Но охрана тщательно досматривала всех членов команды, чтобы никто не утащил домой сувенир. Уже тогда планировался музей поттерианы, поэтому ни один из артефактов не должен был быть утерян.

Как бы не так! Исполнитель роли Рона Уизли решил, что драконье яйцо, которое выращивал Хагрид вряд ли пригодится продюсерам и унес его домой. А вскоре к его коллекции присоединилась табличка с адресом на Тиссовой улице.

Том Фелтон и … очень много всего

Исполнитель рол Драко Малфоя очаровал всех на съемочной площадке, он был милым, смешливым, талантливым. Ему позволялось больше, чем другим актерам. На съемках первых фильмов Том уносил домой горсти конфет «Берти Бобс», шоколадных лягушек и лимонных долек. А став старше, понял, что нуждаетяс в сувенирах посерьезнее. В коллекции Фелтона оказалось фамильное кольцо Малфоев, волшебная палочка, горсть монет из Гринготтс, метла, мантия, шарфы Слизерина и трость Люциуса Малфоя.

Недаром Тома называют главным фанатом «Гарри Поттера»: свою комнату он превратил почти в музей.

Во время съемок в «Голодных игр» актрисе очень приглянулась кожаная куртка Китнисс Эвердин. Стилисты решили, что могут позволить Дженнифер забрать ее, а в придачу дали еще и сапоги, которые носила героиня.

После своего звездного часа в фильме «Блондинка в законе» Риз попросила унести домой весь гардероб милашки Эль. Носить яркие и эпатажные вещи Уизерспун не планировала, но хранила их долгие годы, как память, чтобы показать дочке Аве.