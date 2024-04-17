Как борщевик из культурного растения превратился в стихийное бедствие

17 апреля 1944 года в Тбилиси было подписано в печать издание "Заметки по систематике и географии растений". Именно в нем ботаник Ида Манденова впервые описала борщевик Сосновского. Сначала на него возлагали огромные надежды, а затем перевели в разряд особо опасных вредителей. Так борщевик вошел в историю России.

© Группа ученых на фоне борщевика, Коми АССР

Ида Манденова - доктор биологических наук, ботаник-систематик, она занималась исследованием флоры России и Кавказа. Жила в Тбилиси, была сотрудником Института ботаники Академии наук Грузинской ССР. Ида Пановна выделила и описала несколько видов борщевиков, в изобилии растущих на Кавказе.

В 1944 году объектом ее исследования стало растение, которое Манденова назвала в честь своего педагога, автора множества работ по изучению флоры Кавказа Дмитрия Сосновского. Он лично открыл и описал около 130 новых видов растений, правда, к самому борщевику, а также к его триумфальному распространению по территории СССР отношения не имел.

На Кавказе гигантский борщевик (он может достигать в высоту пяти метров, иметь листья до трех метров диаметром) называли "губодуем". В жаркие месяцы (обычно в июле-августе) у животных, которые питались этим растением, в буквальном смысле раздувало губы.

Происходило это из-за эфирных масел с фуранкумаринами, которые содержались в листьях борщевика. Эти вещества увеличивали чувствительность клеток к ультрафиолетовому облучению, а потому при попадании на кожу могли вызвать ожог от солнца.

Но в СССР решили культивировать борщевик Сосновского как кормовое растение. В конце 40-х годов селекционер Петр Вавилов доказал, что это будет благо, которое пойдет на пользу сельскому хозяйству, сильно пострадавшему после войны.

Были выведены культурные сорта борщевика Сосновского - "Успех" и "Северянин", их районировали в Коми и Московской области. Ученые работали над тем, чтобы снизить "обжигаемость" растения. И продвинулись в этом очень далеко, если бы не начавшаяся перестройка и приостановка работ из-за недостатка финансирования.

Эфирные масла "недоработанного" борщевика влияли на вкус и запах молока и мяса, животные и люди получали ожоги. В итоге, от идеи использовать борщевик как силосную культуру отказались.

Но "заселенец" оказался очень стойким - он легко покорял новые территории, не требовал никаких особых условий для роста, покрывал зеленым ковром заброшенные в 90-х пастбища. Благодаря огромным листьям, затенявшим солнце, он вытеснял местные виды. И распространение борщевика Сосновского стало настоящим бедствием.

Выяснилось, что он может вызывать слепоту, если попадет на роговицу глаза. А его сок и пыльца - сильные аллергены, способные привести к отеку верхних дыхательных путей и даже пищевода. Более того, существует версия, что древнегреческий герой Геракл погиб именно от сока борщевика.

© РИА Новости

Сорняком его официально признали только в 2015 году - включили в "Отраслевой классификатор сорных растений". Тогда борщевик Сосновского уже захватил сотни тысяч гектар земли. С опасным растением начали бороться. Скашивали, обрабатывали землю химикатами. Выяснили, что в борьбе с ним помогает выращивание культурных растений - они не дают "заселенцу" активно осваивать новые территории.

Сначала в Ленинградской, а затем в Московской области приняли госпрограммы по борьбе с борщевиком. Но пока победить его не удается: ряд химикатов оказались слишком вредными для почвы; растение очень быстро размножается, семена могут всходить в течение 6-15 лет.

В 2022 году ученые просчитали перспективы распространения этого растения с учетом того, что в северных районах России средняя температура повысится всего на один градус. Уже через 15 лет борщевик может перейти за Полярный круг!

Но, как ни странно, есть у него и плюсы. Это прекрасный медонос, его можно использовать в качестве сырья для производства биоэтанола (один гектар дает до 25 тысяч литров: для сравнения, сахарная свекла с той же площади дает чуть более 5 тысяч литров).

Ученые работают над применением биомассы растения в материал для аккумуляторов, а из его экстракта пытаются сделать лекарство от рака.

К слову, название "борщевик" не всегда было синонимом плохого и вредного для жителей нашей страны. Борщевик Сибирский, произрастающий в европейской части России, издревле добавляли в супы. И название борщ произошло именно от него.