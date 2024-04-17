«Школа невест Третьего Рейха»: как нацисты создавали «новую женщину»

Одна из особенностей тоталитарного государства — бесцеремонное вмешательство в личную жизнь граждан. Особенно этим прославился Третий Рейх, существовавший с 1933 по 1945 год в Германии. Все стороны жизни людей были строго регламентированы, в том числе семейные отношения. Совершенно ясно, что делалось это совсем не для того, чтобы сделать немцев счастливее. Единственная цель, которую преследовали нацисты — укрепление своей власти.

Чтобы продвигать свои идеи среди мирного населения, нацисты основали множество организаций и учреждений, охватывавших немцев разного возраста и пола. Одной из них стала «Школа невест Третьего Рейха». Целью школы стало создание «новой женщины», которая идеально вписалась бы в нацистскую идеологию.

© Свадьба члена СС, декабрь 1942 года

Концепция «новой женщины» уже существовала. Ее озвучил последний император Германии Вильгельм II. Монарх как-то сказал, что настоящая немецкая женщина, это «Kinder, Küche, Kirche» («Дети, Кухня, Церковь»). Эта мысль пришлась нацистам по душе. В 1934 году Герман Геринг в своей книге «Девять заповедей борьбы трудящихся» писал, обращаясь к женщинам:

«Возьми кастрюлю, совок, метлу и выходи замуж».

Соратники Гитлера считали, что женщинам нет места в политике, общественной жизни и науке. Предопределенный им природой долг — служить мужчине, хранить домашний очаг и воспитывать детей. Идеологи влезли не только в общественную и личную жизнь немецких женщин. Они установили, как нужно одеваться и вести себя.

В жестких рамках

Под самым пристальным наблюдением оказались дамы, состоящие в партии нацистов НСДАП или бывшие женами членов партии. Им запрещали носить вызывающие наряды, использовать косметику, а также курить. Развод тоже осуждался. Женщины, оставившие семью, считались легкомысленными и распутными.

Связь немки и иностранца превратилась в серьезный проступок. Особенно ужасными считались контакты с мужчинами других рас и евреями. Таких женщин подвергали порицанию в обществе, а позднее публично унижали. Не редки были и случаи, когда за подобные отношения немка отправлялась в концентрационный лагерь.

Чтобы у девушек не возникало желания строить карьеру в политике, бизнесе или науке, в Рейхе запретили женское высшее образование. Представительницы прекрасного пола должны были получить только обязательное среднее. После этого путь лежал в «Школу невест», где воспитывали идеальных женщин для Третьего Рейха.

© Гертруда Шольц-Клинк

Первая такая школа открылась в 1937 году. Ее основательницей стала Гертруда Шольц-Клинк, руководившая женским отделением НСДАП. Учреждение расположилось на острове Шваненвердер, расположенном в Берлине на реке Хафель. Вскоре в столице появилось еще несколько таких школ, а потом они начали открываться по всей Германии.

Не только идеология

Идеальная женщина, по мнению руководителей нацистской партии, должна быть сторонницей выбранного государством курса. Она должна признавать только указанную НСДАП идеологию и учить этому своих детей. Прием в школу проходил максимально помпезно. На линейке перед рядами учениц проносили нацистские знамена, а потом каждая давала клятву верности Гитлеру.

Но идеологией учебная программа не ограничивалась. Девушек учили также домоводству: приготовлению пищи, шитью, уходу за детьми, садоводству. Особое внимание уделялось обслуживанию мужа. Идеальных немок учили стирать и гладить военную форму, чистить обувь и даже приводить в порядок оружие. Чтобы поддерживать патриотизм на высоком уровне, проводили уроки литературы, на которых изучали национальный фольклор — немецкие легенды, сказки и поэзию. Не забывали и про физическую подготовку.

Пройдя полный курс, женщины сдавали экзамены. После этого им выдавали сертификаты, подтверждавшие «идеальность». Считалось, что такой документ — билет в светлое и счастливое будущее рядом с достойным мужчиной. По замыслу нацистских руководителей, девушки, окончившие школу, должны были стать женами офицеров.

Но вскоре время внесло в планы нацистов свои коррективы. Ближе к концу войны в Рейхе начала ощущаться нехватка рабочей силы. Принцип «Дети, Кухня, Церковь» пришлось отодвинуть на задний план, а женщины заняли места у станков на заводах и в палатах военных госпиталей. А к концу 1944 года немцам и вовсе стало не до женских школ и их упразднили.