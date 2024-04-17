Как появилось выражение «шарашкина контора»

При употреблении словосочетания «шарашкина контора» у многих в памяти всплывает Остап Бендер и его организация, которая занималась приёмом у населения рогов и копыт. Но что же такое на самом деле означает «шарашкина контора» и откуда это выражение появилось?

Рога и копыта

Как правило, «шарашкиной конторой» называют какую-нибудь организацию или учреждение с подмоченной репутацией. В период НЭПа, то есть тогда, когда творили Ильф и Петров, таких «фирм-однодневок» было предостаточно. На смену военному коммунизму пришли рыночные отношения и частное предпринимательство, но советская власть не скрывала, что такие свободы – явление временное, а поэтому нужно стараться получить от него максимум. Так что популярное и сегодня выражение вполне могло появиться в 20-е годы прошлого столетия.

Слово «шарашка» есть и в лагерном языке, где означает научную лабораторию, конструкторское бюро или особые объекты, на которых в годы сталинских репрессий приходилось работать политзаключённым – вчерашним учёным и инженерам.

Бизнес по-нэповски

В Большом словаре русского жаргона, вышедшем под редакцией Мокиенко и Никитиной, можно встретить слово «шарага». По мнению авторов-составителей, это компания воров, нечистых на руку людей или помещение, в котором царит беспорядок. Также существует диалектное слово «шарань», которым называют различных жуликов. Следовательно, «шарашкина контора» – это сомнительное предприятие, во главе которого стоят жулики, а его цель – получение прибыли. Но некоторые филологи уверены, что выражение могло произойти от фамилии «нэпмана Шарашкина», собирательного образа проворовавшегося предпринимателя эпохи Новой экономической политики.