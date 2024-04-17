Гроссмейстер Дубов: чем известен «рок-н-рольщик от мира шахмат»

Коронавирусные годы отметились множеством скандалов на спортивной арене. Героем одной из таких неприятных историй стал российский шахматист Даниил Дубов. Гроссмейстер отказался идти на условия организаторов по участию в супертурнире в Европе. Требование действительно было не совсем справедливым.

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Шахматный рок-н-рольщик

Даниил Дубов известен разного рода эпатажными выходками — неспроста некоторые называют его рок-н-рольщиком от мира шахмат. Главный сюжет, в котором засветился, российский гроссмейстер, связан с матчем за шахматную корону в 2021 году. Нет, сам Дубов в нём участия не принимал — тогда за титул короля сражались Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Дубов же отметился тем, что помогал норвежцу против своего соотечественника. Его задачей была разработка дебютов партий.

Разумеется, в России подобное поведение гроссмейстера не оценили. Многие обвиняли Дубова в предательстве. Известный шахматный эксперт Сергей Шипов тогда заявил, что в сборной России «посеяны семена раздора». Сам Даниил при этом ничего плохого в своём поступке не видел. По его словам, в матче за шахматную корону встречались конкретные люди, а не сборные, да и в команде Непомнящего тоже были иностранцы.

Сам Непомнящий на соотечественника не обиделся. Как заявил Ян, это был просто «деловой момент». При этом шахматист отметил, что, возможно, со стороны Дубова было бы правильнее сохранить нейтралитет, ведь когда-то они сотрудничали. Также Непомнящий слегка подколол Даниила, заявив, что в партиях, которые тот разрабатывал, у него были самые лучшие шансы против Магнуса.

Любопытно, что спустя два года Дубов и Непомнящий окажутся в центре ещё одного скандала. На чемпионате мира по блицу и рапиду в 2023-м они сыграют своего рода «договорняк» (шедшие в лидерах шахматисты просто согласились расписать ничью и ходили исключительно конями), из-за чего будут оштрафованы.

Неравные условия

На этом список скандалов с участием Дубова не заканчивается. В 2022 году, под занавес коронавирусной эпохи, Даниил попал на первые полосы спортивных изданий из-за того, что отказался следовать санитарным требованиям на супертурнире в Европе.

Соревнования в голландском Вейк-ан-Зее — одни из старейших и престижнейших шахматных состязаний в мире. Фаворитом Дубов тогда не был, но нашёл возможность привлечь к себе внимание другим способом. В седьмом туре нашему гроссмейстеру предстояло сразиться с представителем Нидерландов Анишем Гири, но на партию Даниил так и не явился. Оказалось, что кто-то из окружения шахматиста заразился ковидом…

Экспресс-тест показал, что сам Дубов совершенно здоров. Также гроссмейстеру пришлось сдать ПЦР-тест, результаты которого должны были прийти только после матча. Из-за этого организаторы потребовали от Даниила выйти на противостояние с Гири в маске. Россиянин категорически отказался.

Дубов отказался надевать маску из принципа. Быстрый тест, который был сдан им, дал отрицательный результат. Дубов также сдал ПЦР-тест, его результат, вероятно, станет известен вечером, — говорилось в официальном заявлении организаторов супертурнира.

Российская шахматная общественность встала на сторону Даниила. Действительно, если бы Дубов стал играть в маске, условия у соперников были бы неравными. В конце концов, всем хорошо известно, какой дискомфорт может доставлять этот медицинский аксессуар: лицо потеет, дышать тяжелее — а следовательно, тяжелее и думать.

Самый разумный комментарий по поводу сложившейся ситуации дал Сергей Карякин. Он заявил, что логичнее было бы просто перенести встречу и провести её после того, как в распоряжении организаторов появился бы результат ПЦР-теста Дубова. Но вместо этого Даниилу просто засчитали техническое поражение.