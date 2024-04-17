Почему после австралопитеков эволюция человека пошла по необычному пути

Эволюция человека пошла по необычному пути после австралопитеков: вместо того, чтобы вымирать при росте популяции, наши предки стали очень быстро эволюционировать в новые виды и расселяться по миру. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, сообщает Кембриджский университет (Великобритания).

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«Поиск причин видообразования и вымирания гомининов (имеются в виду представители колена Hominini, куда входят только люди, шимпанзе и их вымершие предки — прим. Ред.), как правило, был сосредоточен на роли изменений климата. Гораздо меньше внимания уделялось роли межвидовой конкуренции. Мы задались вопросом, связаны ли появление и вымирание видов гомининов с видовым разнообразием», — уточняют авторы научной статьи.

Они поясняют, что эта эволюционная тенденция наблюдается у других позвоночных.

То есть сначала от общего предка появляются разные виды, которые заполняют разные экологические ниши. Это хорошо видно на примере дарвиновых вьюрков. Попав на Галапагосские острова 2-3 миллиона лет назад, разные группы вьюрков приобрели уникальные особенности и превратились из одного вида в 15. И каждый вид обитал в своей среде: например, у некоторых развились большие клювы для раскалывания орехов, у других — маленькие клювики, идеально подходящие для питания определенными насекомыми.

Обычно в дикой природе такое многообразие не вечно, так как ниши в конце концов заканчиваются, растет численность общей популяции, начинается конкуренция между видами — и некоторые вымирают.

«Модель, которую мы наблюдаем у ранних гомининов [австралопитеков и парантропов], схожа с тем, что происходит у всех других млекопитающих. Скорость видообразования увеличивается, затем стабилизируется, после чего идет вымирание. То есть на этой стадии межвидовая конкуренция все еще была основным фактором эволюции», — рассказывает доктор Лаура ван Гольштейн.

Однако, когда ван Гольштейн проанализировала ситуацию внутри рода Homo, который появился после австралопитеков, «результаты оказались странными». Сначала все шло обычно: новые виды заполняли новые экологические ниши. Но в тот момент, когда началась конкуренция, развитие людей не остановилось и вымирание в ожидаемых масштабах не началось.

«Чем больше было видов рода Homo, тем выше была скорость образования новых (на данный момент точное число неизвестно, сейчас обнаружены около 20 вымерших и наш вид, Homo sapiens — прим. Ред.). Это почти не имеет аналогов, известных эволюционной науке», — подчеркивает исследователь.

Среди известных сценариев эволюции на развитие Homo больше всего похожа ситуация с жуками. Если тот или иной вид оказывается на долгое время изолирован на острове, то в замкнутой экосистеме могут возникать подобные варианты развития событий.

На следующем этапе моделирование данных, проведенное особым образом, позволило увидеть, что в мире могли одновременно сосуществовать больше видов людей, чем считалось. При этом не всегда развитие было линейно (то есть, не всегда один вид перерождался в один другой), иногда из одного вида получались несколько новых.

«Ранним видам гомининов, таким как парантропы, чтобы расширить свою нишу, приходилось эволюционировать физиологически, например, адаптируя зубы для новых типов пищи. Наш собственный род Homo шел по совершенно иному пути: для освоения [новой экологической ниши] вполне могли быть использованы технологии. Сообщество, которое смогло быстрее применить каменные орудия, огонь или новые методы охоты, успевало занять новую нишу, и при этом ему не нужно в течение длительного периода времени «отращивать» новые структуры тела», — поясняется в сообщении.

Но то же применение технологий, которое долго время способствовало сохранению старых и развитию новых видов, в итоге привело к вымиранию всех людей, кроме Homo sapiens — вида, который, вероятно, смог обобщить весь опыт и в итоге стал самым устойчивым во всех экологических нишах.