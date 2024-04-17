История возникновения кофе: легенды и как появился в России

17 апреля отмечается Международный день кофе. Напиток, несколько лет назад обогнавший чай по популярности, сейчас имеет множество разновидностей. Однако основа остаётся неизменной — неповторимый запах и вкус заражают население бодростью. Сама отрасль также с годами разрастается: появляются новые сорта и варианты для выращивания, технологии производства, методы заваривания и даже разнообразные рабочие специальности. Ivbg отвечает на самые распространённые вопросы о напитке.

Международный день кофе празднуется несколько раз в год: сегодня с 2008 года и каждое 1 октября с 2015 по решению Международной кофейной организации. Дату — 17 апреля — установили итальянцы, назвав её День эспрессо. По мнению гурманов из Италии, которые отличаются любовью к кофе, именно классика в виде эспрессо наделена самыми ярками кофейными признаками: убойной крепостью, насыщенным вкусом и бодрящим ароматом.

Легенда о появлении кофе

Родиной кофе считается Эфиопия, где в регионе Каффа обнаружили первые деревья арабики. По этому поводу есть несколько легенд. Согласно самой распространённой, первыми распробовали бодрящее средство козы. За ними тогда приглядывал юный пастух по имени Калди. Он отметил, что в какой-то момент изменилось поведение животных — те стали более резвыми днём, хуже спали ночью. Тогда пастух начал наблюдать за подопечными и выяснил, что козы жевали листья и красные ягоды местных деревьев. Попробовав их на вкус, он ощутил прилив сил. Своими наблюдениями Калди поделился с настоятелем ближайшего монастыря. Тот оценил необычные свойства растения и стал заваривать тонизирующий напиток. Им он угощал монахов, чтобы те не засыпали в период ночных молитв. Так появился кофе.

Как кофе появился в России?

Постепенно кофе начал своё распространение по земному шару. Сперва он попал на Ближний Восток, а затем в Европу, Индонезию и Америку.

Первые упоминания напитка на русской земле связаны с киевским князем Владимиром Святославовичем на рубеже X-XI веков. В известной русской летописи «Повесть временных лет» имеется упоминание, что Владимир «Красное Солнышко» пил «каву». Так величали чёрный напиток, чьё название идёт от наименования провинции Каффа, где впервые обратили внимание на кофейные деревья. Кофе, полагают историки, появилось в Древней Руси благодаря развитой в то время торговле. Необычные заморские товары тогда пользовались особым спросом, в том числе и кофе. Но напиток по каким-то причинам не прижился.

Поэтому принято началом кофейной эпопеи в России считать 1665 год. Именно в этот период придворный лекарь Сэмюэль Коллинз прописал царю Алексею Михайловичу лекарство: «Варёное кофе, персианами и турками знаемое, и обычно после обеда, изрядно есть лекарство против надмений, насморков и главоболений».

Но прижился кофе благодаря его сыну — Петру I в начале XVIII века. Первый император Всероссийский пристрастился к нему после нескольких лет жизни в Голландии и после представил знати. Изначально новый напиток не особо понравился дворянам, но его всё же распробовали и полюбили. И шаг за шагом кофе постепенно проник во все сословия российского общества.

Каким образом кофе бодрит?

Через 15-20 минут после выпитой порции кофе в крови начинает действовать кофеин. Он «перекрывает» аденозиновые рецепторы, отвечающие за усталость, в следствие чего в организме начинают действовать внутренние резервы. Спустя ещё 10-20 минут в процесс вступает норадреналин, при котором ощущается прилив энергии. Через час или два после приёма, в зависимости от самого организма, наступает пик влияния кофеина на человека. Он сопровождается повышением уровня серотонина и дофамина, что приводит к учащённому сердцебиению и повышению давления. Тогда же улучшается настроение, снижается общий стрессовый фон. Эффект бодрости постепенно сходит на нет спустя два-три часа. Это проявляется ощущением усталости.

Чем полезен?

«Кофе по утрам — оружие массового воскрешения!» — говорил американский аниматор и режиссёр студий Pixar и Walt Disney Animation Studios Джон Лассетер.

Умеренное потребление кофе — около четырех чашек в день, улучшает настроение, снижает тревожность, действует как профилактика депрессии, повышает внимательность и ускоряет метаболизм. Исследователи отмечают, что при сильном утомлении воздействие полезных веществ возрастает в разы. В крови повышается уровень дофамина и количество дофаминовых рецепторов. Это происходит не только благодаря кофеину, но и присутствии в напитке аминокислоте теанин и полифенолам — кофеиновой и хлорогеновой кислотах.

Сам кофеин стимулирует выработку адреналина, который влияет на увеличение темпа сердечных ритмов. Как следствие — в организме стимулируются кровообращение и центральная нервная система, разрастается количество глюкозы. А это приводит к созданию внутренних запасов энергии, уменьшению усталости и появлению чувства бодрости.

За счёт присутствия в составе кофе полезных антиоксидантов, в том числе коричной кислоты и полифенолов, продлевается молодость и улучшается состояние кожи и волос. Это происходит из-за нейтрализации образования свободных радикалов.