Как СМЕРШ сорвал мятеж бандеровцев в 1944 году

ФСБ России обнародовала архивные документы о борьбе контразведки СМЕРШ с бандеровцами, проникшими в Красную армию в 1944 году. Они публикуются накануне 81-летия со дня создания легендарной спецслужбы.

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Из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, следует, что члены националистических формирований Организация украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенные в РФ террористические организации) вполне охотно вступали в ряды РККА с тайными целями.

В докладной записке от 29 августа 1944 года Сталину и Молотову замначальника Главного управления контрразведки "Смерш" Николай Селивановский сообщает, что "...в период проведения на территории Западной Украины мобилизации в Красную армию члены ОУН и УПА получили указание от своих главарей, находящихся в подполье, не уклоняться от мобилизации, а идти в Красную армию и создавать в ее частях националистические группы для подрывной работы".

Эти "оборотни" должны были заниматься антисоветской агитацией среди украинцев, сплачивать повстанческие группы, разлагать воинскую дисциплину, организовывать дезертирства в банды, совершать теракты над офицерским составом.

В частности, приводится такой пример. В июле 1944-го отдел СМЕРШ Киевского военного округа арестовал повстанческую группу из 41 оуновца военнослужащих 148 запасного стрелкового полка 20 запасной дивизии. В том числе и ее организаторов: Кучера Е.А, Зарусинского Н.М. Шевчука М.И.

"Группа готовила вооруженное выступление в полку, рассчитывая привлечь на свою сторону весь личный состав, который был укомплектован мобилизованными с Западной Украины. Намеривались захватить оружие и боеприпасы, хранившиеся в ближайших воинских складах, уничтожить офицеров, а затем уйти на соединение с бандами УПА, скрывавшимися в лесах Западной Украины".

Всего, как следует из докладной записки, за период с 1 апреля по 25 августа 1944 года органами СМЕРШ в запасных частях на территории Западной Украины было арестовано 6 625 человек. Их них 4 200 - члены ОУН и УПА.

Напомним, что борьба с бандеровцами не закончилась ни в 1944, ни даже в 1945 году. Хотя на исходе Великой Отечественной войны было уничтожено 57 405 и задержано 50 387 участников бандформирований. Для разгрома националистического подполья в Западной Украине советским спецслужбам потребовалось десять лет. По сути, этот период стал войной после войны.