Почему мужчины в России редко уходят в декретный отпуск

В России в подавляющем большинстве случаев отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет берут женщины. Так сложилось исторически, и в общественном сознании это воспринимается как норма. Лишь немногие мужчины пользуются своим правом, рискуя потерять в глазах друзей и знакомых статус кормильца и добытчика в семье.

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Исключения и правило

Согласно данным Социального фонда России (СФР), в 2023 году примерно 30 тыс. мужчин находились в отпуске по уходу за ребенком. Хотя действующее законодательство позволяет оформить декретный отпуск любому родителю, в 98 семьях из 100 этим правом пользуются женщины. Исключения из общего правила иногда становятся следствием так называемых сложных жизненных ситуаций – серьезной болезни или смерти мамы новорожденного. В других случаях во главе угла стоят сугубо экономические интересы. Допустим, зарплата жены существенно выше, чем у мужа, либо она делает успешную карьеру и не может позволить себе перерыв на 1,5–3 года.

Бюрократических сложностей с оформлением декретного отпуска папы в настоящее время не возникает. Надо своевременно подать заявление работодателю, а все остальные документы (копию свидетельства о рождении ребенка, справку, что жена не получает пособие по уходу, и т. д.) Социальный фонд соберет самостоятельно.

Взять отпуск отец имеет право только по завершении у матери ребенка больничного листа по беременности и родам – он выдается на 140 дней (70 дней до родов и 70 – после). Здесь допустимо исключение: если до родов мама ребенка нигде не была официально трудоустроена, то папа вправе уйти в декрет со дня рождения малыша.

Кстати, при рождении близнецов (двойни или тройни) отпуск могут оформить оба родителя. Письмо Фонда социального страхования на этот счет гласит:

«Если мать детей <…> заменяет послеродовой отпуск на отпуск по уходу за ребенком, то и другой член семьи имеет право в это же время оформить отпуск по уходу за вторым ребенком».

Работающему отцу, ушедшему в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, полагается пособие в размере 40% от заработной платы, но не больше 49 123 руб. (размер установлен на 2024 год). Безработные папы также имеют право на декретный отпуск при условии, что они не получают пособия по безработице. Для этой категории с 1 февраля текущего года ежемесячная выплата составляет 9227 руб. Аналогичное право есть и у мужчин – индивидуальных предпринимателей, если в предыдущем году они платили добровольные страховые взносы.

«Время отпуска учитывается папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. Если папа сидит с третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально», – разъясняет СФР.

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О семейных ценностях

Сложность в том, что отношение в обществе к отцовскому отпуску по уходу за ребенком далеко не однозначное. Удивляться не приходится, учитывая, что государство озаботилось уравниванием в правах матерей и отцов относительно недавно. Так, отпуск по уходу за ребенком для мужчин в России стал доступен только в 2007 году, когда вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. До этого действовал порядок, введенный в 1968-м в СССР: отпуск по уходу за ребенком предоставлялся исключительно родившим женщинам.

Сорок лет спустя законодательство изменили, разрешив брать декрет папам и даже бабушкам с дедушками. Однако отдельные «гендерные» привилегии для женщин по-прежнему сохраняются. Подчас они противоречат здравому смыслу, ущемляют права и законные интересы отцов, так что тонкая настройка продолжается.

В частности, с 1 января 2024-го вступил в силу закон, разрешающий отцам использовать средства материнского капитала на формирование накопительной части страховой пенсии по старости. До этого на протяжении 17 лет (материнский капитал был введен 1 января 2007-го) так им распорядиться могли только женщины. Мужчины же получали эту возможность лишь в крайних случаях: смерть супруги или лишение ее судом родительских прав.

Весьма показательна реакция правительства на этот законопроект. Летом прошлого года документ был поддержан с оговоркой: мол, реализация закона может привести к увеличению расходов казны, следовательно, необходимо доработать финансово-экономическое обоснование. Выходит, что лишение женщины прав на использование средств материнского капитала чиновники привыкли рассматривать как одну из статей экономии госбюджета.

Здесь наглядно проявляется специфическое понимание в профильных министерствах и ведомствах сути и целевой аудитории получателей этой меры государственной поддержки. Неслучайно гендерно нейтральное название материнского капитала – семейный капитал – употребляется крайне редко.

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Нянька или добытчик?

Впрочем, перспектива стать отцом-декретником пока не вдохновляет и самих мужчин, что подтвердило исследование SuperJob, опубликованное в марте 2024-го. В опросе приняли участие 1,6 тыс. работающих, состоящих в браке и планирующих рождение детей мужчин и 1 тыс. работодателей.

Потенциальные папы разделились на две группы: 63% убеждены, что роль няньки, сидящей на шее у супруги, не для них, а 37% не видят в этом ничего плохого. Другое дело, как относятся к вопросу работодатели, – всего 12% из них лояльны и готовы отправить сотрудника мужского пола в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Одной из причин столь низкой популярности среди мужчин этой меры социальной поддержки, как представляется, является недостаточная информированность населения. Это легко исправить. Куда сложнее побороть устойчивый стереотип, что мужчина – в первую очередь кормилец семьи, а забота о малышах – прерогатива женщины.

Кроме того, сохраняется дифференциация в уровне оплаты труда. Мужья в среднем зарабатывают на 25% больше, чем жены. Гендерный разрыв – следствие того, что мужчины и женщины непропорционально представлены в отраслях экономики, имеющих различную величину медианной заработной платы. Так, в 2023 году женщин на производствах с невысокими зарплатами было занято 11,5 млн, а мужчин – 3,2 млн. В отраслях же, где создано наибольшее количество высокооплачиваемых рабочих мест, картина противоположная: 65% сотрудников – мужчины, 35% – женщины.

Следовательно, для домохозяйства выгоднее, чтобы декретный отпуск оформляла жена. К слову, это правило работает и в некоторых других случаях. Например, лишь в 3% российских семей больничный по уходу за ребенком берет отец и еще в 6% супруги делают это по очереди.

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Супружеский долг европейцев

Опыт ряда европейских государств дает примеры успешного продвижения ценностей активного отцовства. Оно особенно популярно в скандинавских странах: в Швеции 56% отцов уходят в декретный отпуск, в Дании – 36%, в Финляндии – 39%.

Для шведских мужчин право на отпуск по уходу за ребенком узаконено в 1974 году. Им положено 90 дней из 480, выделенных на семью. Эти три месяца отец не может передать матери: если не воспользовался своим правом, отпуск пропадает. Материальные стимулы также имеют значение: Управление социального страхования ежемесячно перечисляет 80% от зарплаты, но не более 3160 евро. Во многих компаниях практикуется доплата, компенсирующая сотрудникам утраченный доход.

В Норвегии через систему социального обеспечения финансируются отпуска отцов по уходу за ребенком. Если мужчина взял 15-недельный отпуск, то компенсация будет в размере 100% от ранее получаемой зарплаты, если 19-недельный, то ежемесячная социальная выплата составит 80% от зарплаты.

Помимо скандинавских стран практика отпусков отцов в по уходу за ребенком распространена в Германии и Исландии. Прежде всего это объясняется стремлением правительств этих государств решить проблему старения населения путем создания стимулов к росту рождаемости.

Например, в Германии размер пособия, выплачиваемого отцам, доходит до 70–100% от зарплаты, а потеря регулярного дохода компенсируется на срок до 14 месяцев. В Исландии с 2021 года каждый из супругов имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью шесть месяцев с получением не менее 80% от обычного заработка. Эксперты исходят из того, что если в семье воспитание и уход за детьми супруги осуществляют на равных, то женщина охотнее соглашается на рождение второго и последующих детей.

Продвижению ценностей активного отцовства способствуют также организация школ для молодых пап, специализированные сайты, на которых размещается информация по разным вопросам родительства. Это делает мужчин образованными в вопросах воспитания и ухода за детьми, вселяет уверенность в том, что и накормить, и поменять подгузник, и поиграть с малышом они сумеют. Так отцы становятся осознанными родителями, что, конечно, не могут не приветствовать их супруги.