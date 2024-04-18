За что Григорий Котовский на самом деле мстил «буржуям»

Григорий Котовский был уроженцем местечка Ханчешты (теперь это город) в Молдавии. Котовский обучался в Кокорозенском агрономическом училище. Окончив его, работал управляющим в различных поместьях Бессарабии. Уже тогда он нигде долго не задерживался, так как крал деньги из кассы хозяев и даже соблазнял чужих жен.

Роман с замужней княжной

Именно история, связанная с чужой женой, и стала для Григория Котовского роковой. Если верить Роману Гулю, автору книги «Красные маршалы», некоторое время Котовский проходил практику в имении князя Кантакузино. Тогда будущий красный командир был молод и хорош собой, поэтому неудивительно, что супруга князя без памяти в него влюбилась. Котовский ответил женщине взаимностью. Об отношениях любовников вскоре узнал Кантакузино. В гневе князь замахнулся на дерзкого паренька арапником. В ответ Котовский с кулаками набросился на помещика. Тогда Кантакузино велел избить Григория, связать его и отвезти в степь.

Освободившись, Котовский долго не раздумывал. Он вернулся в имение, убил князя и сжег дом. После содеянного Григорий ударился в бега. Скрываясь в лесах от правосудия, Котовский и организовал банду для последующих разбойных нападений. Именно поэтому эту историю Гуль называет первой главой в криминальной биографии Котовского. По мнению публициста, ненависть Котовского к Кантакузино вылилась в ненависть ко всем «буржуям», а уже остальное подсказала «неуправляемая» воля будущего комбрига.

Факт или выдумка?

Так описывали любовную драму, произошедшую с Григорием Котовским многие отечественные исследователи. Вот только некоторые историки с этой версией не согласны. Например, Николай Зенькович, автор книги «ХХ век: высший генералитет в годы потрясений», утверждает, что данный эпизод несколько раз транформировался. Так, Феликс Кон писал о том, что Котовский поборол Кантакузино, а тот отправился жаловаться на практиканта в Кишинев. А в более поздних интерпретациях личные мотивы и вовсе исчезли. В источниках советских лет Котовский оказывался вовсе не любовником княжны, а просто человеком, возмущенным тем, как угнетают наемных крестьян. Зенькович называет такие перемены «канонизацией» образа.

С Зеньковичем согласен и автор книги «Котовский», Виктор Савченко. Историю с княжной Савченко считает выдумкой, так как в ней не сходятся ни даты, ни события. По мнению Савченко, на самом деле в это время Григорий Котовский работал лесным объездчиком в селе Молешты у Авербуха, а после трудился на пивоваренном заводе Раппа. Потом Григорий Иванович и вовсе оказался за решеткой на 2 месяца по уголовному делу. Виктор Савченко предполагает, что красивую сказку о княжне Котовский почерпнул из популярных в те годы бульварных романов о благородных разбойниках.