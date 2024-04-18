Какие операции проводят по всему миру иранские спецслужбы

Иранская ракетная атака по территории Израиля стала ответом на удар израильских ВВС по консульству Ирана в Сирии, в результате которого погибли несколько иранских военачальников, в том числе Мохаммад Реза Захеди — бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Известно, что Захеди участвовал в подготовке операции «Потоп Аль-Аксы», которую радикальная группировка ХАМАС провела 7 октября 2023 года. Генерал Захеди и другие командиры КСИР уже давно находятся под прицелом израильских и американских спецслужб. Созданный в 1979 году КСИР за несколько десятилетий развился до военно-политической организации и сегодня играет важнейшую роль в сохранении действующего политического режима в Иране, а его офицеры выполняют самые разные задачи далеко за пределами своей страны. США признали эту организацию террористической, Израиль считает ее главной угрозой своей безопасности, а вот российские военные активно взаимодействуют с КСИР в борьбе с террористами в Сирии. Как росло влияние КСИР, кто стал «главным архитектором» его заграничных проектов и почему на руководителей Корпуса стражей исламской революции охотятся спецслужбы и армия США — в материале «Ленты.ру».

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Радикальная молодежь революции

КСИР был создан вскоре после победы исламской революции в Иране в феврале 1979-го из радикальной религиозной молодежи, которая приняла активнейшее участие в свержении последнего шаха страны (что привело к окончанию 2500-летней монархии) Мохаммеда Резы Пехлеви. Его функции даже были прописаны в Конституции Исламской Республики Иран.

«Корпус стражей исламской революции, который был создан в первые дни после ее победы, функционирует для осуществления своей роли по охране революции. Функции и сфера ответственности КСИР в отношении других видов вооруженных сил определяются законом с особым акцентом на их братское сотрудничество и взаимодействие», — говорится в статье 150 действующего основного закона.

По сути, эта структура, которая с самого начала подчинялась исключительно высшему руководителю Исламской Республики аятолле Рухолле Хомейни, задумывалась как альтернатива традиционным для любого государства силовым органам — полиции, органам госбезопасности и армии.

В случае мятежа силовиков или их отказа подавлять массовые выступления против власти в дело должны вступить силы КСИР. Кстати, второе неофициальное наименование организации — Пасдаран, то есть гвардия, в смысле гвардия духовного руководства Ирана

На ирано-иракском фронте, недалеко от Касре-Ширина, Иран, 13 октября 1980 года

Уже в 1980 году, после начала войны с Ираком, подразделения «стражей» активно включились в боевые действия. Хотя на начальных этапах войны это были не самые профессиональные бойцы, зато они были достаточно идеологизированы и мотивированы, чтобы защищать Иран и ценности победившей недавно исламской революции. КСИР нес большие потери в ходе тяжелых боев. Порой молодые бойцы Пасдаран в буквальном смысле с голыми руками бросались на иракские танки. Дело было в их фанатизме.

Я вступил в [ирано-иракскую] войну с пятнадцатидневной миссией и в итоге остался там до конца. (…) Мы все были молоды и хотели служить революции Касем Сулеймани генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР

Значительное укрепление «стражей» в техническом, финансовом и политическом плане произошло при президенте Махмуде Ахмадинежаде (правил с 2005 по 2013 год). В этот период в стране происходили массовые протесты молодежи.

Махмуд Ахмадинежад сделал основную ставку на КСИР, чтобы защитить свою власть. Будучи в молодости участником исламской революции, он, конечно, помнил, как шахская полиция и армия постепенно переставали подчиняться властям и переходили на сторону протестующих

После его избрания во второй раз президентом в 2009 году в стране вспыхнули массовые протесты. Основной силой их подавления стал именно КСИР. «Стражи» действовали достаточно жестоко. Правозащитники, в частности, обвиняли их в том, что они насилуют арестованных демонстрантов. Для разгона демонстраций использовалось огнестрельное оружие.

В ходе последних антиправительственных акций — осенью 2022 года — основной силой, противостоящей протестующим, снова стали подразделения «стражей». На этот раз они использовали не только огнестрельное оружие, но и бронетехнику. Например, бронетранспортеры применялись для подавления демонстраций в городе Тебриз.

Однако властям не хватило одной лишь силы, чтобы утихомирить протестующих. Им пришлось идти на уступки. С улиц исчезли патрули так называемой полиции нравственности, женщин и девушек, которые появлялись в общественных местах без хиджабов, перестали задерживать (именно обязательное ношение головных платков стало первопричиной выступлений), также с улиц практически исчезла полиция.

Акция протеста в Тегеране, Иран, 19 сентября 2022 года

Охрану правопорядка в крупных городах правительство доверило подразделениям КСИР. Облаченные в специальные средства защиты «стражи» были выставлены на главных перекрестках. Они не проводили превентивных задержаний, но гораздо оперативнее и профессиональнее полиции могли вступить в столкновения, если вдруг начнут собираться антиправительственные демонстранты.

Официальных данных о нынешней численности КСИР нет — по некоторым оценкам, она составляет от 125 тысяч до 210 тысяч человек. У «стражей» имеются свои артиллерийские, ракетные, бронетанковые, военно-воздушные и военно-морские подразделения

Также им подчиняются несколько важнейших заводов оборонного комплекса. По данным западных спецслужб, они же курируют ядерную программу Ирана. КСИР при этом по-прежнему подчиняется верховному духовному лидеру Исламской Республики, которым с 1989 года является аятолла Али Хаменеи. Непосредственное управление структурой осуществляет главнокомандующий — с 2019 года это генерал-лейтенант Хоссейн Салами.

Операции за пределами Ирана

Однако силовой структурой мирового значения КСИР сделали, конечно, не подавление протестов внутри Ирана и участие в войне против Ирака в 1980-х годах. Корпус стал таковым благодаря своим операциям за пределами Исламской Республики. Для проведения подобных операций еще в 1980 году внутри Пасдаран Иерусалима на фарси и арабском — один из священных городов для мусульман).

После победы исламской революции и начала боевых действий исламистов против советских подразделений в Афганистане в мусульманских странах начался бурный рост исламского радикализма.

1980-е годы стали периодом возникновения и становления различных военизированных и террористических исламских организаций. Иранское руководство решило поддержать «братьев»

Первым делом «Аль-Кудс» занялось организацией и поддержкой шиитских радикальных организаций, так как Иран — главная шиитская страна в мире. Бойцы и офицеры подразделения проникали в соседний Афганистан, чтобы оказывать содействие группировке «Хезбе-и-Вахдат», состоявшей из хазарейцев (хазарейцы исповедуют ислам шиитского толка). Они являлись одной из самых бедных и малообразованных этнических групп в Афганистане в то время, составляли от 7 до 10 процентов населения страны. Были очень религиозны и строго соблюдали старинные традиции. Убедить их в том, что коммунисты посягают на их веру и традиции, не составляло большого труда. Поэтому «Хезбе-и-Вахдат», которую возглавлял получивший религиозное образование в иранском Куме Абдул Али Мазари, вела активные боевые действия против советских войск и просоветского афганского правительства.

Военные учения возле города Торбат-э-Джам, недалеко от ирано-афганской границы, 2 сентября 1998 года

С 1975 года в Ливане шла гражданская война. Изначально основными сторонами конфликта были палестинцы, перемещенные в страну из Израиля, и христианское правительство. В 1980-х в боевые действия стали включаться местные шииты, до этого сохранявшие нейтралитет.

В Ливане также появились люди из «Аль-Кудс». В западных спецслужбах утверждают, что именно они и организовали самую боеспособную организацию шиитов — «Хезболлу»

Организация возникла в 1982 году. Через три года она опубликовала манифест, который сводился к трем основным тезисам: «выдворение любых колониальных учреждений из Ливана», привлечение ливанских христианских формирований к ответу за их преступления и установление в стране исламского режима.

В целом это повторение тех же тезисов, которые озвучивало по поводу ситуации в Ливане духовное руководство Ирана. Американский специалист по Ближнему Востоку Адам Шатц в своем исследовании истории «Хезболлы» писал, что для поддержания боеспособности группировки на начальном этапе КСИР отправила в Ливан 1,5 тысячи своих бойцов. К моменту окончания гражданской войны в Ливане в 1990 году «Хезболла» стала одной из основных сторон конфликта и участвовала в разделе власти в стране. И до сих пор группировка сохраняет свое влияние в Ливане и является одной из ключевых прокси-структур Ирана.

В середине 1990-х, по некоторым сообщениям, офицеры «Аль-Кудс» также занимались поставками оружия мусульманам во время войны в Боснии

Кроме того, «Хезболла» НАТО. Тем не менее появление иранцев и их прокси в Боснии свидетельствовало об их широких амбициях.

Подразделения Сухопутных войск КСИР во время учений в Персидском заливе, 22 декабря 2018 года

Создание «шиитского пояса»

В полной мере внешнеполитические амбиции Ирана были реализованы после вторжения США в Ирак в 2003-м и начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Чтобы противостоять американцам и созданному ими правительству Ирака, недружественному Ирану, «Аль-Кудс» сформировало и тайно вооружало различные шиитские группировки (по данным Pew Research Center, до 55 процентов жителей Ирака идентифицируют себя как шииты).

Надо отметить, что эти группировки порядком попортили кровь Вооруженным силам США. Достаточно сказать, что первое крупное организованное сопротивление оккупационным войскам начали в 2004 году именно формирования шиитов

Значительно позже в масштабную борьбу с оккупационными войсками включились боевики-сунниты. Но между собой шииты и сунниты не взаимодействовали, что впоследствии привело к появлению в Ираке террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), враждебно настроенной к шиитам. Но это случилось позже — в 2014 году.

До того «Аль-Кудс» успело включиться в военную поддержку сирийского президента Башара Асада, которого пытались свергнуть радикальные суннитские группировки, поддерживаемые рядом арабских стран, а также США и Великобританией.

Башар Асад был давним союзником Ирана. Вместе с его военными специалистами иранцы продолжали помогать «Хезболле» в Ливане. Так что в сохранении его режима Исламская Республика была чрезвычайно заинтересована

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступает во время встречи на выставке достижений аэрокосмических сил КСИР в Тегеране, Иран, 19 ноября 2023 года

Подразделения «Аль-Кудс» тренировали правительственные сирийские силы, из Ирана в Дамаск доставлялось оружие. Подключились и бойцы «Хезболлы» — они вели бои против антиасадовских сил на нескольких фронтах. Из афганских хазарейцев, живших на территории Ирана, была создана бригада «Фатимиюн», которая также приняла участие в боях на стороне правительства. Из соседнего Ирака на помощь сирийскому правительству прибывали формирования шиитов.

Мы не такие, как американцы. Мы не бросаем своих друзей Касем Сулеймани генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР

В этот период все чаще в западных медиа стал упоминаться генерал Касем Сулеймани, командовавший с 2000 года «Аль-Кудс». Его называли ключевой фигурой в организации иранской помощи Башару Асаду. Сам генерал особо в медиа не отсвечивал, интервью не давал. На фото и видео он обычно попадал только во время официальных церемоний с участием руководства Ирана и генералов КСИР.

После того как в первой половине 2014 года набравшее силу ИГИЛ захватило почти треть сирийской территории и половину иракской, Касема Сулеймани все чаще замечали в Ираке. Под его руководством из разрозненных шиитских формирований в Ираке появилось единое «Хашд аш-Шааби» — формально оно влилось в структуру министерства внутренних дел страны, де-факто оно подчинялось лишь своим командирам и советникам из Ирана.

Сирийская армия бесполезна! Дайте мне одну бригаду Басиджа [иранское полувоенное ополчение в составе КСИР], и я смогу завоевать всю страну Касем Сулеймани генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР

Пока созданная американскими инструкторами иракская правительственная армия сдавала один за другим города, отряды «Хашд аш-Шааби» упорно сопротивлялись. В середине июня 2014 года иракские шииты, в рядах которых были и офицеры «Аль-Кудс», начали контрнаступление на территории, занятые ИГИЛ.

Тогда же появляется термин «шиитский пояс». Под ним подразумевался пояс от Тегерана через Багдад и Дамаск до Бейрута

Под непосредственный контроль Ирана через их военизированные прокси попали территории Ирака, Сирии и Ливана.

Празднование Дня Иерусалима в Багдаде, Ирак, 26 августа 2011 года

Касем Сулеймани появляется в России

Но Иран не останавливается на достигнутом. Одним самых впечатляющих успехов персонально Касема Сулеймани является то, что ему удалось убедить руководство России отправить свои войска для поддержки Башара Асада.

Касем Сулеймани родился в провинции Керман в 1957 году. Он принял активное участие в исламской революции. Когда в мае 1979-го был создан КСИР, вступил в него. Затем участвовал в ирано-иракской войне. Благодаря своим организаторским способностям и участию в дерзких операциях против иракцев быстро поднимался по карьерной лестнице. К концу войны, в 30 лет, он командовал 41-й пехотной дивизией. В 1990-е ему доверили командование подразделениями, которые занимались борьбой с проникавшими из Афганистана контрабандистами, перевозившими героин.

А в 2000-м, как сказано выше, Касема Сулеймани назначили руководить «Аль-Кудс»

Как Москву, где встретился президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. И он смог их убедить, что в Сирию должны отправиться российские подразделения.

Сулеймани разложил на столе карту Сирии. Русские были очень обеспокоены тем, что ситуация резко ухудшается, что есть серьезная угроза для режима Асада. Иранцы убедили их, что есть возможность перехватить инициативу. Сулеймани тогда сыграл важную роль, уверяя их, что не все потеряно Reuters в статье How Iranian general plotted out Syrian assault in Moscow от 6 октября 2015 года

Шиитский боец на линии фронта в городе Хадида, Сирия, недалеко от Дамаска, 22 ноября 2013 года

После того как в сентябре 2015-го Вооруженные силы Турции сбили российский Су-24 и он упал на территории, подконтрольной антиасадовским силам, именно Касем Сулеймани Константина Мурахтина.

С годами командир «Аль-Кудс» становился все более публичным лицом: хотя он по-прежнему не давал интервью СМИ, в соцсетях часто появлялись его фото с бойцами различных подразделений на самых тяжелых участках фронтов в Сирии и Ираке. Публиковались даже фотографии, где он с бойцами иракской шиитской милиции проходит мимо американских солдат. Хотя к тому времени США внесли его в санкционный список.

Правда, со временем родилось суеверие, что те, кто появляется на снимках рядом с иранским генералом, вскоре погибают. Но это область мистики — тут трудно что-либо подтвердить или опровергнуть

Новая эпоха

Избранный президентом США в 2017 году Дональд Трамп считал Касема Сулеймани одним из опаснейших противников на Ближнем Востоке.

Среди всех шпионов, на Западе он, кажется, принадлежит к особой категории, врагу, которого одновременно ненавидят и которым восхищаются: ближневосточный эквивалент Карлы — неуловимого советского мастера-шпиона из романов Джона Ле Карре Декстер Филкинс американский журналист

Шиитские формирования после разгрома ИГИЛ в Ираке контролировали значительные территории, иранские военные советники способствовали сохранению и укреплению власти Башара Асада в Сирии, иранское прокси «Хезболла» представляло одну из главных угроз американскому союзнику в регионе Израилю, иранцы также оказывали поддержку палестинским радикалам из ХАМАС и поддерживали йеменских хуситов, которые успешно вели войну против еще одного американского союзника — Саудовской Аравии.

Спецслужбы США были уверены, что главный архитектор всего этого — генерал Касем Сулеймани.

В 2019 году власти США признали КСИР террористической организацией — то есть юридически американские силовые ведомства получили право на уничтожение причастных к организации лиц

3 января 2020 года американский беспилотник нанес удар по кортежу с генералом, когда тот выезжал с территории аэропорта Багдада. Дерзость этой операции вызвала замешательство у многих политиков в мире. Дональд Трамп оправдал устранение иранского «стража» тем, что в конце декабря проиранская шиитская милиция обстреляла американскую базу на севере Ирака.

У него есть связи со всеми уголками системы… Он тот, кого я называю политически умным Меир Даган бывший руководитель «Моссада»

Понятно, что это лишь формальность. США хотели избавиться от весьма опасного противника. Видимо, надеялись, что тем самым ослабят «Аль-Кудс» и КСИР в целом.

В ответ на ликвидацию Касема Сулеймани Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке. Впрочем, он носил символический характер: ни один американский военнослужащий не погиб, лишь несколько десятков были контужены. На масштабные военные действия против США Иран так и не решился.

Если же подвести итоги судьбы Касема Сулеймани, он всю свою жизнь был воином и ушел из жизни, как подобает воину

Боец «Хезболлы» перед статуей иранского генерала Касема Сулеймани в южном пригороде Бейрута, Ливан, 4 января 2022 года

Устранение командующего «Аль-Кудс», несмотря на надежды США, не вызвало ослабления КСИР. Сегодня «стражи» по-прежнему представляют собой одну из самых влиятельных военных структур в мире и продолжают расширять зону своего влияния.

«Стражи» в открытую действуют в Сирии и Ираке, продолжают поддерживать «Хезболлу» и йеменских хуситов, их эмиссаров замечали в странах Африки и Южной Америки. КСИР, по некоторым данным, спланировал и нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Внутри же самого Ирана, как было сказано выше, «стражи» продолжают играть ключевую роль в сохранении действующего политического режима.