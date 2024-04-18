100 лет красному флагу: как он стал символом революции

18 апреля 1924 года декретом ЦИК СССР "О подробном описании государственного флага Союза С.С.Р." учрежден Флаг СССР.

© Российская Газета

От Ивана Грозного до рабочего Потапова

Красный флаг долгое время считался прерогативой монархов. Например, в России красное полотнище было у государева знамени Ивана Грозного, с которым он ходил брать Казань. А статус бунтарского символа алый стяг получил уже в период Великой Французской революции, когда отряды санкюлотов (представителей "третьего сословия") штурмовали королевский дворец Тюильри и свергли короля. Позднее красный флаг использовали лионские рабочие во время восстания 1834 г. и участники европейских революций 1848 г., а после Парижской коммуны 1871 г. флаг окончательно стал символом международного революционного движения. И символом крови, пролитой в борьбе за свободу.

С 1870-х гг. все социал-демократические партии начали использовать в качестве символа красный флаг.

В России он впервые, как считается, был поднят 16-летним рабочим Яковом Потаповым возле Казанского собора в Петербурге во время первой политической демонстрации 6 декабря 1876 г. Во время выступления Георгия Плеханова рабочий, поднятый на руках демонстрантами, размахивал красным флагом с надписью "Земля и Воля". Потапова от полиции охраняли рослые рабочие. Однако в тот же день он был арестован полицией со знаменем за пазухой.

Красный флаг стал символом партии социал-демократов в 1898 г. Чтили его и эсеры. В первую русскую революцию он получил самое широкое распространение.

В 1917 г. красные флаги наводнили революционную Россию. Причем самых разнообразных оттенков - от малинового до кирпичного. Флаги стали средством наглядной агитации, напоминая плакаты с всевозможными лозунгами. Однако до прихода к власти большевиков красный флаг не являлся государственным. Этот вопрос, как и другие важнейшие для страны, был отложен до созыва Учредительного собрания.

Серп и молот от Дунина-Барковского

Декретом ВЦИК от 13 апреля 1918 г. флагом РСФСР официально стало красное знамя с надписью - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 17 июня надпись сократили, так возникла аббревиатура РСФСР золотыми старославянскими буквами в левом верхнем углу. Рисунок флага создал С.В. Чехонин, ученик знаменитого И.Е. Репина.

Первая Конституция РСФСР 1918 г. установила официальный образец государственного флага страны. Однако славянская вязь была сложна для воспроизведения и вскоре надпись РСФСР стали писать обычными золотыми буквами, но расположенными крестообразно. Однако отсутствие каких-либо символов на полотнище стало поводом для дискуссии, особенно после образования СССР в 1922 г. Тогда-то художник-геральдист К.И. Дунин-Барковский предложил заменить надпись на гербовую эмблему - серп и молот.

18 апреля 1924 г. флагом СССР стало знакомое многим с детства красное знамя с серпом, молотом и звездой. Причем в Конституции СССР 1924 г. допускалось, что флаг может быть красным или алым. А уже Конституция 1936 г. установила исключительно красный цвет. Этот вариант оставался неизменным до 25 декабря 1991 г.

© Флаги РСФСР 1918 г., флаг СССР 1924-1991 гг.

Красное на белом

Красный флаг использовали и противники большевиков. В частности, уже упоминавшиеся эсеры. Именно они возглавили сопротивление большевикам на Волге летом 1918 г., создав Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) и используя риторику борьбы за народ. Правда, историки выражают сомнения, можно ли их движение относить к Белому делу. Но как бы то ни было, Народная армия Комуча воевала под красным флагом, а солдаты не носили погон.

В конце Гражданской войны, в 1921 г., остатки белых отрядов колчаковского генерала А.С. Бакича, оказавшиеся в Китае, планировали вернуться в Россию и продолжить борьбу. Дабы обрести популярность у населения, был заготовлен флаг - смесь прошлого и настоящего. А именно: красное полотнище, на крыже которого (верхней части у древка) располагался небольшой российский триколор. Знамя символизировало примирение белых и крестьян-повстанцев в борьбе с большевиками.

Знамя Победы

Под красными знаменами сражались советские солдаты в годы Великой Отечественной войны. Именно красный штурмовой флаг 150й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен лейтенантом А.П. Берестом, сержантом М.А. Егоровым и младшим сержантом М.В. Кантарией ранним утром 1 мая 1945 г. над рейхстагом в Берлине, став символом Великой Победы. Номер и название дивизии на знамени были надписаны позднее, в политотделе дивизии перед отправкой знамени в Москву на Парад Победы. За это начальника политотдела едва не наказали. Конфликт был исчерпан лишь после нанесения на знамени наименований корпуса, армии и фронта.

Чуть ранее, при освобождении Силезии, бойцы Красной армии спасли от уничтожения символ парижских коммунаров - красное знамя 220-го батальона Национальной гвардии, которое хранится в Центральном музее Вооруженных сил. Так же, как и Знамя Победы.

В годы Гражданской войны и позднее в Красной армии производились награждения воинских частей Почетными революционными красными знаменами (всего их было вручено 314), а первым советским орденом стал

© Орден Красного Знамени РСФСР 1918 г.

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