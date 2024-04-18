100 лет красному флагу: как он стал символом революции

100 лет красному флагу СССР. Как он стал символом революции
18 апреля 1924 года декретом ЦИК СССР "О подробном описании государственного флага Союза С.С.Р." учрежден Флаг СССР.
От Ивана Грозного до рабочего Потапова
Красный флаг долгое время считался прерогативой монархов. Например, в России красное полотнище было у государева знамени Ивана Грозного, с которым он ходил брать Казань. А статус бунтарского символа алый стяг получил уже в период Великой Французской революции, когда отряды санкюлотов (представителей "третьего сословия") штурмовали королевский дворец Тюильри и свергли короля. Позднее красный флаг использовали лионские рабочие во время восстания 1834 г. и участники европейских революций 1848 г., а после Парижской коммуны 1871 г. флаг окончательно стал символом международного революционного движения. И символом крови, пролитой в борьбе за свободу.
С 1870-х гг. все социал-демократические партии начали использовать в качестве символа красный флаг.
В России он впервые, как считается, был поднят 16-летним рабочим Яковом Потаповым возле Казанского собора в Петербурге во время первой политической демонстрации 6 декабря 1876 г. Во время выступления Георгия Плеханова рабочий, поднятый на руках демонстрантами, размахивал красным флагом с надписью "Земля и Воля". Потапова от полиции охраняли рослые рабочие. Однако в тот же день он был арестован полицией со знаменем за пазухой.
Красный флаг стал символом партии социал-демократов в 1898 г. Чтили его и эсеры. В первую русскую революцию он получил самое широкое распространение.
В 1917 г. красные флаги наводнили революционную Россию. Причем самых разнообразных оттенков - от малинового до кирпичного. Флаги стали средством наглядной агитации, напоминая плакаты с всевозможными лозунгами. Однако до прихода к власти большевиков красный флаг не являлся государственным. Этот вопрос, как и другие важнейшие для страны, был отложен до созыва Учредительного собрания.
Серп и молот от Дунина-Барковского
Декретом ВЦИК от 13 апреля 1918 г. флагом РСФСР официально стало красное знамя с надписью - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 17 июня надпись сократили, так возникла аббревиатура РСФСР золотыми старославянскими буквами в левом верхнем углу. Рисунок флага создал С.В. Чехонин, ученик знаменитого И.Е. Репина.
Первая Конституция РСФСР 1918 г. установила официальный образец государственного флага страны. Однако славянская вязь была сложна для воспроизведения и вскоре надпись РСФСР стали писать обычными золотыми буквами, но расположенными крестообразно. Однако отсутствие каких-либо символов на полотнище стало поводом для дискуссии, особенно после образования СССР в 1922 г. Тогда-то художник-геральдист К.И. Дунин-Барковский предложил заменить надпись на гербовую эмблему - серп и молот.
18 апреля 1924 г. флагом СССР стало знакомое многим с детства красное знамя с серпом, молотом и звездой. Причем в Конституции СССР 1924 г. допускалось, что флаг может быть красным или алым. А уже Конституция 1936 г. установила исключительно красный цвет. Этот вариант оставался неизменным до 25 декабря 1991 г.
Красное на белом
Красный флаг использовали и противники большевиков. В частности, уже упоминавшиеся эсеры. Именно они возглавили сопротивление большевикам на Волге летом 1918 г., создав Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) и используя риторику борьбы за народ. Правда, историки выражают сомнения, можно ли их движение относить к Белому делу. Но как бы то ни было, Народная армия Комуча воевала под красным флагом, а солдаты не носили погон.
В конце Гражданской войны, в 1921 г., остатки белых отрядов колчаковского генерала А.С. Бакича, оказавшиеся в Китае, планировали вернуться в Россию и продолжить борьбу. Дабы обрести популярность у населения, был заготовлен флаг - смесь прошлого и настоящего. А именно: красное полотнище, на крыже которого (верхней части у древка) располагался небольшой российский триколор. Знамя символизировало примирение белых и крестьян-повстанцев в борьбе с большевиками.
Знамя Победы
Под красными знаменами сражались советские солдаты в годы Великой Отечественной войны. Именно красный штурмовой флаг 150й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен лейтенантом А.П. Берестом, сержантом М.А. Егоровым и младшим сержантом М.В. Кантарией ранним утром 1 мая 1945 г. над рейхстагом в Берлине, став символом Великой Победы. Номер и название дивизии на знамени были надписаны позднее, в политотделе дивизии перед отправкой знамени в Москву на Парад Победы. За это начальника политотдела едва не наказали. Конфликт был исчерпан лишь после нанесения на знамени наименований корпуса, армии и фронта.
Чуть ранее, при освобождении Силезии, бойцы Красной армии спасли от уничтожения символ парижских коммунаров - красное знамя 220-го батальона Национальной гвардии, которое хранится в Центральном музее Вооруженных сил. Так же, как и Знамя Победы.
В годы Гражданской войны и позднее в Красной армии производились награждения воинских частей Почетными революционными красными знаменами (всего их было вручено 314), а первым советским орденом стал
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