Предок Skype и FaceTime: как выглядел первый видеотелефон

Сегодня редко встретишь человека, который не использует приложения для видеозвонков. Разговор «лицом к лицу» гораздо интереснее, чем по телефонной трубке. Оказывается, современные компьютерные программы — потомки необычного телефона-видеофона, который был представлен на Международной ярмарке в США еще в 1964 году. Это чудо техники вызвало фурор среди посетителей. Смотрите дальше, как выглядел ретро-Skype в 1960-х годах.

Телефон-видеофон «Bell» был впервые продемонстрирован на Международной ярмарке 1964 года в США. Но популярным он стал только спустя полвека после изобретения.

При помощи установки, которая находилась на вокзале Гранд Сентрал Терминал в Нью-Йорке, можно было поговорить с другом из Чикаго или Вашингтона, увидев его на маленьком экране. Для этого человек, которому звонили, должен был находиться в такой же специальной будке в одном из этих городов и принять входящий вызов. Цена за три минуты разговора по чуду техники составляла 16 долларов. Сегодня это эквивалентно 121 доллару.

Посмотрите, как выглядели первые установки для видеозвонков в 1960-х годах.

Увидеть близких, когда они находятся на большом расстоянии, сегодня уже не роскошь, а обыденность. Более полвека назад за долгожданную встречу на экране людям приходилось выкладывать кругленькую сумму. Но несмотря на то, что видеозвонки сейчас доступны всем, нужно ценить общение с родными и постоянно быть с ними на связи по телефону, чтобы не потерять связь душевную в море проблем и в повседневной спешке.