Рейтинг самых умных животных

Человек привык считать себя самым умным существом Земли. Несмотря на свои весьма слабые физические возможности он руководит львиной долей суши и делает попытки «поработить» Мировой океан. Что же касается животных, их значимость была приуменьшена якобы из-за отсутствия интеллекта.

© dreamstime.com

Но не стоит недооценивать умственные способности братьев наших меньших, ведь некоторые из них не так глупы, как кажется на первый взгляд.

Пускай животные не обладают достаточным интеллектом, чтобы называть их «разумными», однако некоторые из них совершенно точно умнее и сообразительнее других. Например, свиньи. Они легко обучаются, обладают прекрасной памятью и демонстрируют высокие результаты в тестах на сообразительность.

Определенный уровень интеллекта замечен у попугаев, в частности — у жако. Да, в большинстве случаев они просто повторяют услышанные звуки, не понимая их значения, однако это из-за отсутствия должного обучения. Доказано, что они способны ассоциировать слова с предметами, которые те обозначают, а также воспринимать понятие формы, цвета, порядкового номера.

Белки не только умные, но и хитрые. Они давно усвоили, что человек является источником продовольствия. Если вы однажды покормили белку, то вполне вероятно, что на следующий день она вас будет ждать на том же месте, «узнает» и возьмет еду снова. Причем будет брать столько, сколько дадите — остатки еды она просто прячет, запоминая «тайник».

«Лучший друг человека» — собака — существо очень смышленое. При должном обучении она способна понимать 250 слов и жестов, считать до пяти, совершать простейшие математические действия. Стоит упомянуть, что самая умная порода собак — пудели.

Конечно, этот рейтинг не мог обойтись без котиков. Домашние кошки очень смышленые — их главным признаком интеллекта является умение приспосабливаться. Более того, если ваша мурка не выполняет команду, которой вы ее учили, то это не значит, что она ее забыла. Скорее, она просто не хочет ее выполнять: умение сказать «нет» — тоже признак интеллекта и силы воли.

Об уме воронов ходят легенды — эти птицы способны вытворять невероятные вещи, чтобы добраться до еды, например, раскалывать орех, подкладывая его под колеса автомобиля и т. д. Когда ученые решили проверить, действительно ли ворон наделен интеллектом, птице начали давать пить воду из глубокого кувшина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон додумался бросать в емкость различные предметы, чтобы уровень воды поднимался. В общем, эти птицы совершенно точно найдут выход из любого положения!

Вот кого вы вряд ли ожидали увидеть в этом рейтинге, так это осьминогов! Эти морские беспозвоночные наделены очень внушительным мозгом относительно массы тела. Они поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры, узнают людей, привыкают к тем, кто их кормит. Некоторые мистики верят, что осьминоги способны предсказывать будущее: чего только стоит эпопея с Паулем, «футбольным оракулом».

Открывают тройку «самых умных» животных слоны. Они опознают себя в зеркальном отражении, что считается признаком самосознания, обладают прекрасной долговременной памятью и ориентацией на местности, умеют пользоваться инструментами (например, ветками в качестве «мухобоек»), различают множество звуков, и главное — очень восприимчивы к смерти своих собратьев. Эти гиганты умеют делать выводы и сопереживать!

Шимпанзе, в особенности бонобо — это очень смышленые существа и самые близкие родственники человека в животном мире. Хотя шимпанзе не могут говорить из-за строения голосового аппарата, они способны общаться руками на языке жестов, употреблять слова в переносном смысле, создавать новые понятия, комбинируя известные слова. Они способны изготовлять орудия труда (очищать палки от листьев, заострять палки и камни) и обладают чувством юмора. Если посадить рядом детеныша шимпанзе и ребенка, то до 2 лет в интеллектуальном плане вы не обнаружите между ними никакой разницы (порой шимпанзе оказывается даже смышленее).

Пожалуй, самым мощным интеллектом среди животных наделены дельфины. И неудивительно! Мозг дельфина весит около 1 700 г, а у человека — 1400 г, при этом у дельфина в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека. По последним научным данным когнитивной этологии и зоопсихологии дельфины не только имеют «словарный запас» (до 14 000 звуковых сигналов), который позволяет им общаться между собой, но и имеют самосознание, «социальное сознание» и эмоциональное сочувствие. Более того, у каждого дельфина есть собственное имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи! Очевидно, люди не единственные «разумные» существа, разве что намного более агрессивные.