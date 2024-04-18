Зачем построили Стоунхендж: предложена новая версия

Ученые полагают, что существующая сейчас версия о предназначении Стоунхенджа как минимум не полна: по их мнению, древнее сооружение могли адаптировать еще и для того, чтобы наблюдать редкое состояние Луны. О новом исследовании и запланированном эксперименте сообщает Лестерский университет (Великобритания).

Речь идет о луностоянии, во время которого ночное светило максимально поднимается над горизонтом, и с Земли удается наблюдать его рекордно длинный путь по небосклону. Это явление связано со взаимным расположением планеты и спутника, а оно складывается только раз в 18 с половиной лет. Ближайшее луностояние должно произойти в 2025 году.

«Архитектурная связь Стоунхенджа с Солнцем уже хорошо известна, но не до конца понятно, была ли такая связь с Луной. В частности, с некоторыми положениями Луны совпадают четыре так называемых Камня Места (это отдельно стоящие валуны, которые образуют квадрат между внутренними и внешними рядами колонн Стоунхенджа — прим. Ред.). И исследователи в течение многих лет спорили, сделано ли это намеренно, и если да, то как это было достигнуто и какова могла быть цель», — отмечает профессор Клайв Рагглс.

Пока британские и американские ученые, задействованные в исследовании, склоняются к тому, что древние люди, использовавшие Стоунхендж, не сразу обратили свое внимание на Луну. Предполагается, что они смогли установить связь с луностояниями, а может быть и с другими астрономическими событиями, касающимися нашего спутника, уже когда завершили первую часть строительства и начали пользоваться сооружением. Возможно, потом мегалитическая конструкция была доработана с учетом этих новых данных.

Планируется, что научные наблюдения займут больше года: начнутся этой весной и продлятся до середины 2025 года. Ученые планируют фиксировать положение Луны в разное время года и в разных фазах, а также запечатлеть узоры, складывающиеся из теней Стоунхенджа в это время.