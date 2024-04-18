«Стол номер восемь»: как худели в СССР

Мода на похудение появилась в СССР достаточно поздно — в 70-х годах. До этого все восторгались талией Гурченко и девичьей фигуркой Варлей, но сами соответствовать такому эталону не стремились. Да и до диет ли было гражданам великой страны, которые и без того не всегда имели доступ к таким продуктам, как сгущенка или шоколад.

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В СССР слово «диета» долгое время ассоциировалась исключительно с пошатнувшимся здоровьем и санаторием. Самой знаменитой системой питания была диета под названием «стол номер восемь», направленная на нормализацию веса. Но прописывали ее не тем, кто хотел убрать пару сантиметров в бедрах, а людям с ожирением, для того чтобы восстановить нарушенный обмен веществ.

Но в 70-е годы наряду с французским кино и итальянской эстрадой в жизнь простых советских граждан ворвался пресловутый параметр 90-60-90. В моду вошли «четыре окошка» между женскими ногами и 44-й размер одежды. Счастливые обладательницы перечисленных «сокровищ» становились не только объектом внимания мужчин и предметом зависти подруг, но и получали совсем не лишний бонус. Они могли покупать вещи в «Детском мире», что было совсем не лишним в период, когда с одеждой дела обстояли не лучшим образом.

Худели советские женщины без таких буржуазных излишеств как фитнес-клубы, детоксы и щелочные диеты. Все что у них было — это железная сила воли, рекомендации Института питания и… очень скромный список соблазнов, способных свести на нет многодневный пост.

Первые советские диеты

Диетическое питание как способ заботы о здоровье нации впервые появились в СССР в 20-х годах, в период НЭПа. Историограф российской кулинарии Вильям Похлебкин писал, что диетические столовые массово открывали предприимчивые граждане, понимавшие, что общепит будет востребованным всегда.

В такие столовые мог прийти любой человек, а не только член профсоюза. Питание в этих заведениях было качественным, но — увы! — весьма однообразным и пресным. Похлебкин описывал это так:

«В этой кухне практически совершенно исключались не только пряности, но и все так называемые острые блюда: квашеная капуста, невымоченная натуральная соленая сельдь, кильки, соленые огурцы и маринованные грибы, кислые суточные щи, жирный со свининой и красным перцем борщ и другая богатая кислыми средами и ферментами еда, усиливающая обмен веществ, активизирующая процесс усвоения и благотворно будоражащая вегетативную нервную систему».

Несмотря на это, практика диетических столовых прижилась и после сворачивания НЭПа. Они начали открываться уже от государства. Интересно, но меню для таких столовых разрабатывали медики без участия кулинаров, поэтому вкусовые качества блюд в расчет не брали. Акцент делали на том, чтобы пища была полезной для здоровья.

Главной задачей, поставленной партией, было оздоровление населения, да и то, с целью повышения эффективности труда. Забота о правильном питании в стране проводилась на государственном уровне, чего в те годы не было ни в одной самой развитой стране мира.

«Стол номер восемь» и другие «номерные» диеты

В СССР ко всему подходили основательно и с научной точки зрения. Именно поэтому в 1930 году в стране был основан Институт питания. Все, чем мучили нас в доперестроечную эпоху: обед из первого, второго и компота, рыбный день по четвергам и трехразовое питание, было разработано учеными этого института.

© Отец отечественной диетологии Мануил Исаакович Певзнер

Первым руководителем храма здорового питания стал Мануил Исаакович Певзнер — блестящий ученый и основоположник советской диетологии и клинической гастроэнтерологии. Им была разработана система из 15-ти диет, которые также называли «столами».

Каждый из этих столов был адресован людям с определенными заболеваниями или склонностью к некоторым недугам. Например, страдающим от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки полагался «стол номер один», а людям с проблемами нервной системы — «стол номер двенадцать».

Каждая диета была проработана до мелочей — подобраны продукты, их сочетания, калорийность, количество и технология приготовления. Для рядового гражданина это было очень удобно — не нужно носиться с бумажками, что-то выяснять и заказывать. Больной подагрой уверенно подходил к раздаточному окошку и говорил: «»Стол номер шесть», пожалуйста», после чего получал разрешенные при его заболевании блюда.

© Здравствуй, здоровая пища!

Самым востребованным был «стол номер восемь» — диета для страдающих ожирением. Женщины прописывали ее сами себе, даже если были далеки от проблем с лишним весом. Очень скоро этот «стол» стал в СССР традиционным для дам, следящих за своей фигурой.

Для современного человека в «восьмой диете» нет никакого откровения — в ней разрешено все то, что мы привыкли называть «правильным питанием». Диета подразумевает дробное питание 5-6 раз в день, отказ от жареного и быстрых углеводов. Все продукты запекаются, отвариваются или тушатся, а калорийность блюд снижена.

© В заводских столовых можно было заказать себе «стол номер…»

Раз в неделю полагался разгрузочный день, а суточная калорийность рациона в обычный день не должна была превышать 1700-1800 ккал. Суточная норма включала в себя не более 90-110 г белков, жиров – 80 г и углеводов – 150 г. Диета Певзнера была очень эффективной — граждане теряли по 2 кг в неделю, а вместе с этим обретали энергию, радость жизни и правильный обмен веществ.

Современные веяния

Само собой разумеется, что со временем в Союзе появились и разные самодеятельные диеты, такие как неделя на несоленом рисе, перетертом корне петрушки и травяном кефире. Изобретение последнего варианта диеты приписывают самой Алле Борисовне Пугачевой, на которую равнялись миллионы советских женщин. Для получения травяного кефира в кисломолочный продукт добавляли большое количество перетертой зелени. Полученную смесь понемногу пили в течение дня.

Разработанная в соответствии с достоверными научными фактами диета Певзнера — единственная из диет, которая выдержала испытание временем и пережила СССР. Ее использовали в неизменном виде вплоть до 2003 года, когда был проведен пересмотр «столов» и внесены новые рекомендации в соответствии с достижениями науки. Сейчас в официальной российской диетологии всего четыре стола вместо пятнадцати: щадящая, низкокалорийная, высоко- и низкобелковая диета. Но «стол номер восемь» не забыт. Некоторые особенно консервативные граждане придерживаются этих правил всю жизнь.