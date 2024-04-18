«Отравительницы из-под Тисы»: синдикат женщин-убийц

В начале XX века в венгерской деревни Надьрев образовался своего рода синдикат убийц, состоявший исключительно из женщин. С 1914 по 1929 год они отправили на тот свет почти все мужское население Надьрева, соседнего Тиссакурта и нескольких близлежащих хуторов. Точное число жертв так и не было установлено. Что же произошло?

Эта загадочная и жуткая история отравительниц из Надьрева, которая произошла почти 100 лет назад, продолжает будоражить умы не только профессиональных историков, но и простых обывателей.

Уголовное дело, которое называли «Отравительницы из-под Тисы» или «Ангелоделы из Надьрева» началось с приезда в одну из венгерских деревень знахарки Юлии Фазекаш, известной также под именем Жужанна Олах. Именно с её приездом связывают смерть 45-50 (согласно другим источникам 170-300) мужчин, отравленных ядом, в состав которого входили алкалоиды красавки (или белладонны) и мышьяк. Эта страшная история даже послужила сюжетом для документального видео «Ангелоделы» и художественного фильма «Икота».

© Жужа Олах, она же Юлия Фазеркаш

Поселившись в Надьреве в 1911 году, эта «роковая» женщина утверждала, что её муж долгое время издевался над ней и жестоко избивал. Но венгерские законы того времени запрещали развод даже по причине насилия в семье. В скором времени Юлиус Фазекаш умер после безобидного ужина с гуляшом. Во время Первой мировой войны рядом с деревней построили лагерь для военнопленных. Одинокие женщины, которые остались без мужей, воевавших на фронте, регулярно посещали этот лагерь и вступали в интимные связи с заключёнными. В скором времени в деревне Надьрев значительно возрос спрос на аборты. Кстати, Жужанну Олах (Юлию Фазеркаш) 10 раз пытались осудить за незаконные аборты, но каждый раз приговор был оправдательным.

© На территории Австро-Венгрии было много русских и украинских военнопленных

После окончания войны неверным жёнам было трудно скрыть «следы грехопадения». Тогда ведьма (именно так называли эту женщину в деревне) предложила самый действенный способ избавиться от «назойливых» мужей. Рецепт состоял из алкалоидов красавки, в который добавлялся мышьяк. Эффект получался, в прямом смысле этого слова, «сногсшибательный». В качестве примера Юлия Фазеркаш приводила смерть своего мужа. Количество смертей в деревне увеличивалось в геометрической прогрессии. Женщины отправляли на «тот свет» своих мужей, их родственников, любовников, сыновей… Причиной становились не только издевательства и побои, но и наследство. При этом следует отметить, что причины смерти фиксировал двоюродный брат Олах, поэтому причастность ведьмы к этим смертям доказать не удавалось. Но «сколько верёвочке не виться»…

© Осуждённые за отравления в Надьреве

Существует три основных версии ареста убийц и прекращения массовых отравлений. Согласно одной из них сообщницу отравительницы — некую Сабо задержали двое мужчин, которым посчастливилось выжить после попытки отравления. Они указали на таинственную женщину Букеновески, которая оказалась ещё одним псевдонимом Фазеркаш. Ещё одна версия гласит, что причиной расследования стало непомерное количество мышьяка, которое обнаружили в трупах, выловленных из реки.

Историк Бела Бодо утверждает, что уголовное дело возбудили после того, как в полицию пришло анонимное заявление редактора местной газеты. В документе мужчина сообщал об участившихся смертях в деревне Надьрев. Прояснить ситуацию должны были два детектива — Барток и Фриешку. Им удалось выйти на след отравительниц благодаря беседе с местным священником. Он сообщил о предполагаемых сообщницах Олах — Фазеркаш, но на деле оказалось, что это было одно и то же лицо.

© Эксгумация на кладбище деревни Надьрев

Отравительниц удалось взять с поличным в тот момент, когда они пытались поменять местами надгробия на кладбище в надежде, что путаница при эксгумации подтвердит естественные причины смерти мужчин. Следствию удалось эксгумировать десятки похороненных людей, а на скамье подсудимых оказалось 80 женщин и двое мужчин.

Итогом судебных разбирательств стал смертный приговор для восьми осуждённых, который привели в исполнение только в отношении двух приговорённых, а сама виновница всех ужасов покончила жизнь самоубийством. Казнили только Сабо и Павлинку, которые совершали преступления из корыстных побуждений: они умертвили родителей, двух братьев, жену одного из них и её братьев. Всё это совершалось ради дома и участка земли. Они подмешивали небольшое количество яда для того, чтобы вызвать конвульсии, а после этого давали остальную порцию под видом «спасительного» лекарства. Остальные фигуранты громкого дела получили различные тюремные сроки.