Почему гиперзвуковым оружием называют три типа изделий, между которыми нет почти ничего общего

На оружейной выставке близ Вашингтона показали гиперзвуковую ракету Mako, предназначенную для быстрого поражения пусковых установок зенитных и противокорабельных ракет. Однако многих наблюдателей смутило сходство Mako со многими более старыми проектами, а кто-то посчитал ее аналогом российского «Кинжала». О том, можно ли назвать новую американскую ракету гиперзвуковой и что вообще означает это слово — в материале «Газеты.Ru».

Боевая акула

Ракету Mako, названную так в честь одноименных акул, представили на выставке Sea Air Space 2024, прошедшей в конференц-центре Гейлорд неподалеку от Вашингтона. Ракета заявлена разработчиками как гиперзвуковая, но относительно этого титула презентация прошла достаточно скромно: ей был посвящен отдельный стенд в углу, за которым дежурили представители компании-производителя Lockheed Martin, Роб Остерхуд и Рик Лой. Судя по видео, вряд ли людей было больше двух.

Остерхуд рассказал журналистам, что характеристики Mako описываются числом 13. Ее длина 13 футов (4 м), диаметр 13 дюймов (33 см), вес 1300 фунтов (600 кг), а вес боевой части 130 фунтов (60 кг). Габариты позволяют размещать ракету во внутренних отсеках вооружения самолета F-35, чтобы она не нарушала его малозаметность. В движение она приводится твердотопливным ракетным двигателем, и по заявлению Остерхуда, ракета способна превышать скорость в 5 Махов, почему ее и называют гиперзвуковой. Точная дальность стрельбы изделия неизвестна, но, исходя из данных о родственных проектах, она может быть около 300 км и более.

Главным предметом на стенде был корпус самой Mako. Ее аэродинамические рули расположены в хвосте, а в передней части есть небольшой горизонтальный стабилизатор. Корпус имеет скорее округлое сечение, но сложную форму: минимум, в верхней части виден гребень. Назначение гребня неясно, а стабилизатор (неподвижное маленькое «крыло»), вероятно, нужен для увеличения дальности планирования и улучшения управляемости.

© Корпус ракеты Mako на выставке

Изначально Mako разрабатывалась по программе Stand-in Attack Weapon (SiAW), целью которой заявлено создание оружия для поражения быстро перемещаемых целей, которые создают зону запрета доступа. Это означает, что целями должны стать пусковые установки баллистических ракет, зенитных ракет дальнего радиуса (вроде С-400), противокорабельных ракет (например, «Бастиона»), а так же связанные с ними радары и прочие системы.

Согласно одной из военных концепций, все эти дальнобойные средства, работая вместе, создают зону, в которую противник не может зайти без значительного риска. При этом подобную крупногабаритную военную технику необходимо регулярно перемещать для обеспечения ее выживаемости, и именно поэтому для взлома «запрещенной зоны» необходима ракета с высокой маршевой скоростью, вроде Mako, достигающая цели за пару минут. О том, как именно она наводится на цель, производитель рассказать отказался. На корпусе не видно прозрачного окна для ИК-камеры, необходимой для наведения по тепловизионной картинке, но это ни о чем не говорит, поскольку на стенде выставлен прототип.

Mako пока прошла лишь испытания-«примерку», то есть, инженеры проверили, подходит ли она для размещения в самолете и совместимо ли с ней вспомогательное оборудование. Так же неясно, будут ли вооруженные силы США ее закупать.

Однако на выставке компания показала видео запуска ракеты в 3D-графике. На нем видно, как две Mako вылетают из внутренних отсеков вооружения F-35, а еще четыре — с внешних подкрыльевых балочных держателей. После старта они сразу летят круто вверх. Из этого можно сделать предположение, что в очередной раз именем «гиперзвуковая» производители назвали аэробаллистическую ракету.

Что такое гиперзвук?

С точки зрения физики гиперзвуковая скорость это та, которая в пять раз превышает скорость звука (то есть, больше пяти Махов). То есть гиперзвуковым оружием можно назвать очень многое: например, немецкую ракету «Фау-2» 1940-х годов, любую баллистическую ракету средней дальности (и тем более межконтинентальную), американскую ракету воздух-воздух большой дальности AIM-54 Phoenix 1970-х годов. Туда же можно отнести разную экзотику, вроде противотанковой ракеты MGM-166 LOSAT, поражающей танки одной лишь кинетической энергией. В 1960-е годы в США отвергли проект ПЗРК Thunderstick, который должен был поражать самолет неуправляемой, но очень быстрой ракетой, благодаря чему ею можно было целиться «на глаз». Модернизированную советскую противокорабельную ракету Х-22 в прессе так же иногда именуют «почти гиперзвуковой».

С формальной точки зрения такое именование корректно, но это не тот «гиперзвук», о котором с придыханием говорят, начиная с 2000-х годов. В современной литературе гиперзвуковым оружием называют три типа изделий, между которыми нет почти ничего общего.

Тайный отпрыск большой семьи

Аэробаллистические ракеты набирают скорость и высоту во время недолгой работы ракетного двигателя на начальном этапе, после чего спускаются к цели по почти баллистической траектории, направляя себя рулями. От баллистических ракет они отличаются тем, что для них важна подъемная сила, которую создает корпус во время атмосферного полета, и как правило их траектория более настильная (пологая). Официально аэробаллистической ракетой называют «Кинжал» (так ее именует Минобороны РФ в официальных релизах), основанную на баллистическом «Искандере», советскую Х-15 и схожую с ней AGM-69 SRAM, хотя в англоязычной литературе ее таким словом не описывают.

© Варианты траектории полета ракеты HARM

В целом этот термин не строгий, и схожий профиль полета (но меньшую дальность, высоту и скорость) имеют множество тактических ракет: например, AGM-65 Maverick, предназначенная для поражения техники и зданий, ее советские аналоги Х-25 и Х-29, и многие другие, включая противорадиолокационную AGM-88 HARM, которая наводится на вражеский радар. Последнюю особенно важно упомянуть, поскольку Mako косвенно связана с ее преемником, AGM-88G AARGM-ER: именно наработки по ней легли в основу ракеты, представленной Northrop Grumman для программы SiAW. Ракеты семейства AGM-88 можно запускать двумя путями: либо с самолета к радару почти по прямой, либо по аэробаллистической траектории, чтобы увеличить дальность. Вариантов аэробаллистической траектории несколько, и в конце некоторых из них скорость может упасть до дозвуковой (если ракета попытается планировать как можно дальше).

© Варианты траектории полета SRAM

Вероятное сходство Mako и AGM-88 заставило компанию-производителя опровергать его: «Mako летит не по сугубо дугообразной баллистической траектории. Это настоящее гиперзвуковое оружие, которое функционирует и маневрирует на высоте в гиперзвуковом режиме. Его высокая скорость и маневренность позволяют ему преодолевать передовые системы противовоздушной обороны».

Если это утверждение перефразировать как «она летит по не совсем баллистической траектории», получится обычное описание аэробаллистической ракеты. Просто ее мощный двигатель позволяет лететь быстрее 5 Махов как минимум на части траектории, и почти наверняка Mako теряет гиперзвуковую скорость на конечном участке, войдя в плотные слои атмосферы с выключенным двигателем.

«Высокая маневренность» звучит неопределенно, но маловероятно, что Mako способна выполнить несколько разворотов на 90 градусов, подобно крылатой ракете. Это связано с тем, что после отключения двигателя аэробаллистические ракеты полагаются лишь на накопленную кинетическую энергию и набранную высоту. Каждый маневр «съедает» скорость и, следовательно, энергию, а двигателя для ее восстановления больше нет.

Средства защиты от Mako должны подходить те же, что и от других баллистических и аэробаллистических ракет: например Patriot PAC-3 или C-400 с ракетами 48Н6E2. Маневры Mako могут лишь уменьшить шанс перехвата и размер защищаемой зоны, но ее нельзя считать принципиально недосягаемой для современных средств ПВО. Вряд ли на это всерьез рассчитывает и производитель: скорее ключевым преимуществом новой ракеты можно назвать малые габариты, что позволяет проводить неожиданные атаки с разных направлений большим числом Mako, запускаемых с малозаметных самолетов. Для сравнения, «Кинжал» можно запускать либо с узкоспециализированного носителя МиГ-31К, где помещается лишь по одной ракете, либо с дальних и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160.

«Истинный гиперзвук»

Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты нельзя назвать чем-то радикально новым. В конце концов, «почти гиперзвуковые» Х-22 считались рядовой целью для американских флотских зенитных ракет RIM-66/67 Standard (для отработки противодействия Х-22 применяли специально разработанную мишень AQM-37 Jayhawk).

Зато по-настоящему новым можно считать два других типа гиперзвукового вооружения. Первый — это гиперзвуковые планирующие блоки, которые можно считать разновидностью управляемых боевых блоков для баллистических ракет. К этому типу относятся российский «Авангард», американский AGM-183 ARRW и китайский DF-ZF, который американские аналитики считают одной из главных угроз флоту в потенциальной войне с Китаем из-за возможности использования в качестве противокорабельной ракеты.

© Китайский гиперзвуковой планирующий блок DF-ZF

Классический боевой блок дальнобойной ракеты большую часть пути преодолевает в космосе по баллистической траектории, и способен активно маневрировать лишь войдя в атмосферу над целью. В космосе же его траектория предсказуема, что делает блок уязвимым, поскольку современные противоракеты вроде SM-3 (RIM-161) и GBI могут легко перехватить такие цели. Это подтвердилось на практике во время иранской ракетной атаки на Израиль 14 марта, когда SM-3 с американского эсминца впервые перехватила цель в боевой обстановке, а в целом израильская ПРО сбила почти все баллистические ракеты.

Гиперзвуковые планирующие блоки же входят в атмосферу вскоре после отделения от ракеты-носителя. После он может как продолжить управляемый полет в верхних слоях атмосферы, так и выйти из нее, вновь войдя в космос. Это существенно затрудняет перехват на среднем участке траектории: как минимум, их не могут поражать заатмосферные перехватчики вроде SM-3 и GBI. Однако возможности для смены траектории не безграничны, поскольку каждый маневр в атмосфере, как и полет в ней, расходуют кинетическую энергию блока. Истинные возможности такого рода оружия, как и методы борьбы с ним, пока не раскрываются. Известно лишь, что в США против планирующих блоков разрабатывают специализированный перехватчик Glide Breaker.

© Траектория гиперзвукового планирующего аппарата

Некоторые эксперты также считают, что перехватчики THAAD и Patriot PAC-3 MSE, которые разрабатывались для защиты от маневрирующих боевых блоков баллистических ракет средней дальности, могут перехватывать и гиперзвуковые планирующие аппараты, особенно если те уже растратили часть энергии на маневры.

Но самым «настоящим» гиперзвуковым оружием можно назвать крылатые ракеты, вокруг которых и выросла легенда о непобедимом вундерваффе XXI века. Они оборудованы прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который работает на протяжение всего или почти всего горизонтального полета на высоте 17-25 км. Благодаря этому они поддерживают гиперзвуковую скорость на почти всех участках пути, а так же способны маневрировать, подобно обычным крылатым ракетам или самолетам. Это делает их крайне труднодосягаемыми целями для ПВО, особенно в случае, если защищать нужно далекий от стартовых позиций зенитных ракет район.

© X-51 Waverider, на которой основана HACM и которую часто ошибочно принимают за «Циркон»

У гиперзвуковых крылатых ракет есть множество особенностей применения, но главное их преимущество легко пояснить на примере. Предположим, комплекс ПВО зафиксировал такую ракету, которая должна пройти в 100 км к западу от него через две минуты. Он запускает в расчетную точку перехвата зенитную ракету, которая успеет как раз вовремя. Однако пока она летит, гиперзвуковая крылатая ракета сделала крутой поворот, и теперь пройдет в 120 км восточнее. У ракет, запущенных в старую точку перехвата, не хватит энергии повторить этот маневр, и придется запускать новые, — а гиперзвуковая цель может повернуть вновь.

К этому типу относится американская HACM, основанная на исследовательском проекте X-51 Waverider и находящаяся сейчас на финальном этапе разработки. Ее максимальная скорость должна составить 7-8 Махов, а дальность, — около 2000 км. Также, по сообщениям российских официальных лиц, гиперзвуковую скорость в горизонтальном полете может развивать ракета 3M22 «Циркон», однако почти все ее характеристики, включая внешний облик , до сих пор не раскрыты широкой публике, поэтому ее трудно включать в анализ.

Одно можно сказать наверняка: Mako точно не относится к этому типу, с чем и связан скромный характер презентации.