Кто выдал фашистам подпольщиков из группы «Сокол»

Они были у всех на виду и, как будто, невидимы. Историкам прошлось провести год в архивах, поднять сотни, а может быть тысячи документов, чтобы пролить свет на историю борьбы и гибели самой известной подпольной группы Крыма времен фашистской оккупации. И, наконец, ответить на вопрос, кто же выдал подпольщиков группы "Сокол".

© Подпольная группа "Сокол" Николая Барышева

Одно имя на всех

Сразу скажем, с ноября 1941 года, когда была оккупирована большая часть полуострова и до весны 1944 года, когда части Красной армии выбили отсюда фашистов, в Крыму действовали десятки подпольных групп. Но группа "Сокол" стала самой известной из них, как бы, лицом всего подпольного движениях республики. Почему? Не только отечественная, но и мировая история не знает больше прецедентов, когда бы вся ячейка сопротивления состояла из актеров, режиссеров, костюмеров - сотрудников театра.

- Есть достаточно много примеров, когда отдельный актер или режиссер, человек искусства, участвовал в подпольном движении в годы войны, но чтобы вот так - все из одного театра, таких случаев в истории больше нет, - говорит руководитель литературно-драматической части Крымского академического русского драматического театра им. Горького Людмила Касьяненко.

И все же, несмотря на свою уникальность, деятельность этой группы десятилетиями была словно в тумане: обросла мифами, реальными и не вполне подробностями, совсем вымышленными деталями.

Им приписывали подготовку покушения на Гитлера, 45 успешных диверсий в разных уголках Крыма и множество других подвигов, которых они не совершали. Но совершали другие, вполне реальные подвиги, о которых мы мало знали. Впервые подлинную историю группы "Сокол" представили профессиональные исследователи, в книге "Исполнив роли главные свои", основываясь исключительно на документах и свидетельствах очевидцев, сохранившихся в архивах.

© Подлинную историю группы "Сокол" представили профессиональные исследователи

Откуда же возник туман неопределенности? Все дело в том, что групп с одинаковыми названиями в годы войны было одновременно три.

12 марта 1943 года в Крым была заброшена группа особого назначения НКВД "Соколы" под командованием майора Исаака Арабаджиева. Эта группа в самом деле действовала на всей территории полуострова, обучала партизан минно-взрывному делу и пускала под откос поезда. На ее счету эшелон из 12 вагонов с живой силой и техникой врага.

- Их выдал предатель - фотограф, завербованный румынской разведкой, к которому они обратились для изготовления аусвайсов (пропусков), - рассказал соавтор книги, историк, вице-спикер Государственного совета Крыма Владимир Бобков. По доносу фашисты арестовали около 80 человек, в том числе часть членов группы "Соколы".

Еще один отряд дальней разведки "Сокол" под командованием лейтенанта Глухова подчинялся командованию Черноморского флота. С 25 августа 1943 года по 14 апреля 1944 отряд передал в разведотдел штаба флота более 600 донесений, провел 80 разведывательных, 12 боевых и восемь диверсионных операций, не понеся при этом потерь среди личного состава.

Наконец, группа "Сокол" Николая Барышева, ядром которой были работники театра.

Неоценимая помощь партизанам

Уже в мае 1942 года городской театр возобновил работу под новым названием - Симферопольский русский театр драмы и комедии.

- Почему немцы в приказном порядке возобновили работу театра? Они рассчитывали, что все учреждения культуры интегрируются в общую систему пропаганды, - говорит Бобков. - Но за все время оккупации театр не поставил ни одного спектакля антисоветской направленности. На его сцене шла только классика и водевили.

Так, в чем на самом деле был подвиг группы "Сокол", руководимой художником театра Николаем Барышевым?

Прежде всего, они создали театральную школу-студию, в которую приняли 50 молодых людей, тем самым спасая их от принудительной отправки в Германию. После освобождения полуострова многие из них ушли на фронт уже в рядах Красной армии.

Подпольщики распространяли газету "Красный Крым", за что в условиях оккупации грозил, как минимум, концлагерь.

- Неоценима была их помощь партизанам. Они собирали лекарства, медикаменты, теплые вещи, перевязочный материал и все это переправляли в лес. Пользуясь тем, что театральные костюмы шили из марли, они незаметно увеличили заявку на эту ткань и целыми отрезами передавали ее партизанам, - рассказал соавтор книги, историк Наталья Довгель. - Но главная их заслуга была в составлении карты Симферополя, сыгравшей свою роль при освобождении города. На эту карту они нанесли все огневые точки фашистов, которые тогда были просто на улицах, во дворах и в зданиях.

За месяц до освобождения Симферополя в группе начались аресты. 10 марта 1944 года схватили Владлена Батаева, 13-го - Прасковью Ефимову и Павла Чечеткина. Дмитрия Добросмыслова и Зою Яковлеву - 18 марта. В тот же день арестовали Александру Перегонец, 19-го - Николая Барышева, Илью Озерова и Олега Савватеева.

В ночь с 10 на 11 апреля, за два дня до прихода Красной армии, восемь членов группы "Сокол" были расстреляны фашистами на месте казней в концлагере "Красный".

И все эти годы оставался вопрос: кто же выдал подпольщиков?

Пазл сложился

В поисках ответа называлось несколько фамилий. Борис Ещинин - сын преуспевающего промышленника, репрессированного советской властью. Ещинин был связан с группой "Сокол" и у него были косвенные мотивы для предательства. После войны он был осужден, а затем реабилитирован. Изучив все документы, историки пришли к выводу, нет, выдал группу не Ещинин.

В 1981 году на экраны СССР вышел художественный фильм о группе "Сокол" - "Они были актерами". По сценарию предателем оказалась некая Анна Каблукова - агент гестапо. У нее действительно был реальный прототип - Мария Яблокова - советская разведчица, оставленная на оккупированной территории, но перевербованная фашистами.

- Немцы использовали ее в тюрьме СД в качестве "подсадной утки", чтобы разговорить заключенных, а когда в этом качестве она стала непригодна, устроили на работу в театр, где она продолжала выполнять функции информатора, - рассказал историк Владимир Бобков. - Но группу "Сокол" сдала не она.

Тогда кто? Чтобы ответить на этот главный вопрос историкам пришлось поломать голову, сопоставить множество фактов и изрисовать схемами связей, как в настоящем детективе, не один лист бумаги. И тогда всплыла еще одна фамилия - Стрелков.

Их было два брата - Николай и Дмитрий. Оба работали в театре в разные периоды. Дмитрий был в партизанском отряде и погиб в одном из сражений. Его имя высечено на обелиске славы, установленном после войны на Долгоруковской яйле в Крымских горах.

Николай работал в театре, ходил к партизанам, возвращался, в доме его жены Надежды Литвиненко была явочная квартира подпольщиков. Его имя было в записке, найденной в архивах.

- Среди архивных документов мы обнаружили записку, оставленную дочерью уборщицы театра Прасковьи Ефимовой - Тамарой. Ефимова входила в группу, была арестована и расстреляна. Когда Тамара забирала вещи матери из тюрьмы, то к одеялу была прикреплена эта записка, - рассказала историк-исследователь Наталья Довгель. - Кроме того, супруга Николая Барышева также в своих показаниях сообщила, что на его майке из тюрьмы углем или карандашом была написана фамилия. Видны только первая и последние буквы - С и ОВ.

Ключевым в разгадке этой головоломки стал обнаруженный протокол допроса немецкого следователя Детшеле, по пунктам расписавшего все, что связано с задержанием группы и ее расстрелом.

- Детшель расписывает, что был задержан работник театра, по дате мы понимаем, что это как раз Николай Стрелков. Пазл складывается, - говорит Бобков. - Из Стрелкова выбивают первые фамилии.

Какую роль сыграл Стрелков в судьбе группы? Просто он попался немцам первым, не выдержал пыток и назвал фамилии. Он не покупал свою жизнь, потому что был расстрелян с другими членами подполья. И хотя с группой "Сокол" были связаны около 60 человек за пределами театра, они не сломались и никого не выдали. Расстрельный список на них и закончился. И это еще один их подвиг.