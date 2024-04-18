Тайна «золотого чемодана»: как исчезли сокровища Керченского музея

Коллекция золотых изделий, которая некогда хранилась в Керченском музее, считалась одной из самых уникальных в мире. В самом начале войны сотрудники музея, пытаясь спасти экспонаты, сложили их в чемодан, который впоследствии оказался в партизанском отряде. О ценностях стало известно гитлеровцам. Для поиска «золотого чемодана» даже была создана зондеркоманда.

Содержимое «золотого чемодана»

Как пишет Николай Непомнящий в своей книге «Крым. 47 сюжетов о прошлом и будущем», основой фонда Керченского музея стала коллекция предметов, собранных известным археологом Павлом Алексеевичем Дебрюксом. Правда, некоторые вещи бесследно исчезли в период Гражданской войны, но большинство ценностей все-таки удалось сохранить. Тем более, что фонды продолжали регулярно пополняться. В хранилищах историко-археологического музея имелись и пряжки, и браслеты, и монеты, и подвески, и даже диадема готской царицы. Все перечисленные предметы были изготовлены из золота и украшены драгоценными камнями.

По крайней мере, такие экспонаты числились в Керченском музее до Великой Отечественной войны. В начале осени 1941 года на полуострове началась эвакуация. Сотрудникам музея пришлось спасать не только свои жизни, но и уникальные предметы искусства. По распоряжению директора музея Юлия Марти экспонаты упаковали в 19 больших ящиков для отправки в Краснодар. Бесценную же «золотую коллекцию» (всего 719 предметов), как утверждает Михаил Бакуменко, автор издания «Сокровища в огне войны», уложили в фанерный чемодан обитый дерматином, который Марти принес из дома.

«Путешествие» золота

С большим трудом и риском для жизни Юлию Марти и инструктору горкома партии Иваненковой удалось доставить 80-килограмовый «золотой чемодан» в Краснодар. Когда же появилась угроза подхода фашистов к городу, Иваненкова переправила ящики и чемодан в Армавир. С этого момента за ценный груз отвечала инструктор спецотдела местного горисполкома Анна Авдейкина. По указанию Авдейкиной, золото хранилось в Доме Советов Армавира. Если верить Александру Косареву, автору издания «Знаменитые клады России», в августе 1942 года, когда немцы подошли к городу, жителей стали спешно эвакуировать. Авдейкина бросилась спасать чемодан с экспонатами. С помощью своего племянника Анна Авдейкина донесла чемодан до горисполкома. Председатель раздобыл автомобиль, и груз перевезли в станицу Спокойная.

Василий Веденеев в своей книге «100 великих тайн России ХХ века» пишет о том, что Авдейкина сдала чемодан на хранение в Спокойнинское отделение госбанка. В том же 1942 году станицу заняли немцы, но, по словам Веденеева, в банке Керченских ценностей не оказалось. Утаивать находку, по мнению исследователя, фашисты вряд ли бы стали: скорее, наоборот, раструбили бы о ней по всему миру.

Дальнейшая судьба экспонатов

Никаких официальных документов, касающихся дальнейшей судьбы «золотого чемодана» после передачи его в отделение госбанка станицы Спокойной, не сохранилось. Только благодаря свидетельствам Анны Авдейкиной, которые приводит в своей книге «Знаменитые клады России», Александр Косарев, стало известно, что управляющий отделением банка Яков Лобода, уходя к партизанам, взял чемодан с собой. Пока Лобода воевал, музейный «багаж» хранился в штабе партизанского отряда. А вот потом следы бесценных предметов искусства затерялись окончательно. Яков Лобода, как следует из издания «В руках старого замка: документальные очерки о поисках утраченных культурных ценностей», Авенира Овсянова, был расстрелян немцами. Перед смертью мужчину пытали, возможно, для того, чтобы узнать местонахождение «золотого чемодана».

Наведывались фашисты и в дом Авдейкиной: наверняка они знали о том, что именно в ее руках некоторое время находились музейные экспонаты. Однако чемодан больше никто не видел. По данным Николая Непомнящего, не всплыли сокровища и позже. Похожие предметы искусства не появлялись больше ни на аукционах, ни в частных коллекциях.