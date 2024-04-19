Портрет местного беса обнаружили в жилом доме в Англии во время ремонта

Несмотря на зловредный характер, местная «знаменитость» была посажена там, чтобы выполнять важную функцию.

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Трейси и Рори Форстер в этом году купили дом в городе Линкольн (Великобритания) и начали делать там ремонт. Они подозревали, что здание, построенное в XIII веке для проживания монахов, может таить в себе сюрпризы — но были очень удивлены, увидев средневековый каменный портрет Линкольнского беса. О находке сообщает BBC.

«Предыдущий владелец прожил здесь более 20 лет, так что он, наверное, [о барельефе с чертом] знал. Но мы — понятия не имели. Весь дом имеет что-то навроде полостей под обшивкой стен, так что мы сразу подумали, что где-то что-то может быть. На самом деле, теперь мы почти уверены [что есть еще какие-то тайны]», — рассказывает Рори Форстер.

Однако, признает он, все равно обнаружение морды беса под покрытием пола стало неожиданностью.

Изображение высечено на большой каменной плите, которая когда-то служила водостоком и была частью достаточно сложной канализационной системы. Артефакт датируется концом XIV века — то есть временем, когда уже бытовала легенда о Линкольнском бесе.

Как поясняется на сайте графства Линкольншир, легенда о бесенке связана с местным собором. Его строительство началось в XI веке, вскоре после покорения Британии Вильгельмом Завоевателем. На храм одно за другим сыпались несчастья, вплоть до крупного пожара и землетрясения — и спустя 100 лет даже пришлось построить новое здание, которое существует до сих пор.

Расцвет собора связывают с несколькими епископами, которые были сильными личностями и развивали порученный им регион. В том числе, в XIV веке были подняты башни собора, что на 200 лет сделало его самым высоким зданием мира. И именно в это время начали поговаривать: когда в храме создавались хоры (специальные помещения второго яруса наподобие балконов), заслуженное наказание понес бесенок. Считали, что его послал сам Дьявол, чтобы вызывать хаос и разрушения в соборе.

«Легенда гласит, что во время строительства Хоров Ангелов Линкольнский бесенок, сидя на вершине колонны, начал бросать камешки в ангела, который был послан, чтобы помешать ему проказничать дальше. Ангел разгневался и превратил его в камень прямо на том месте, где бесенок сидел — и там его можно видеть и по сей день», — завершается история.

На самом деле, речь идет о скульптуре беса, которую вырезали на капители одной из колонн. Рогатый и мохнатый чертенок с большим ушами сидит, скрестив ноги и разинув рот. Несмотря на то, что прошло уже 700 лет, история не забыта, и Линкольнский бесенок сейчас даже является неофициальным талисманом всего графства.