Красота или жизнь: как модницы прошлого губили свое здоровье

Женщины всегда знали, что красота требует жертв, и были готовы на них пойти. В лучшем случае этими жертвами оказывались уставшие от ходьбы на неимоверных каблуках ноги. Но многие решались и на более опасные авантюры, которые приводили к проблемам со здоровьем, а некоторые даже угрожали лишить кокетку жизни.

© Кадр из фильма «Унесенные ветром»

Радиоактивная косметика

В 1932 году во Франции стали выпускать линию женской косметики под названием Tho-Radia. В пудре и креме для лица содержался радий, которому тогда приписывались чудодейственные свойства. По словам разработчиков, косметика Tho-Radia делала кожу чистой и здоровой. Хлористый торий и бромистый радий, содержавшиеся в этих средствах, должны были активизировать процессы в клетках, разглаживать кожу от морщин и избавлять от мелких дефектов.

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Вместо этого женщины получали легкую форму лучевой болезни по цене 15 франков за 155 граммов. Несмотря на то, что радий признали опасным, продажи косметики Tho-Radia продолжались вплоть до 1960-х годов.

Бинтование ног

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Бинтование ног — китайская традиция с тысячелетней историей. Женские ступни менее десяти сантиметров длиной звались «ножки-лотосы» и считались признаком женственности. Для формирования подобного «цветка» женщинам приходилось терпеть страшные боли в течение всей жизни. Когда девочке исполнялось семь лет, ей переламывали все пальцы на ногах (кроме больших) и притягивали к пятке как можно туже, чтобы ступня стала похожа на выгнутый лук. Забинтованная нога нуждалась в постоянном уходе: передавливание сосудов ухудшало кровообращение, а из-за врастающих ногтей могли начаться некрозы и нарывы.

Мужчины считали, что «ножки-лотосы» делают женщину чрезвычайно сексуальной, но при этом видеть женские ноги без обуви и бинтов было неприличным. Это и не удивительно, учитывая, какой вид они имели. Фото прилагать не будем, это зрелище не для слабонервных.

Пришедшие к власти коммунисты этот обычай искоренили, введя запрет на бинтование. Он действует до сих пор. Последняя фабрика по производству туфелек-лотосов закрылась в 1999 году, остатки товара были переданы в этнографический музей.

Мышьяк

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В конце XIX века в Европе и США мышьяк слыл чудодейственным косметическим средством. Считалось, что он придает глазам здоровый блеск, а лицу — благородную бледность.

Принимать мышьяк нужно было понемногу, постепенно увеличивая порцию. Накапливаясь в организме, он вызывал заболевания щитовидной железы и нередко — летальные исходы. Поэтому особо хитрые косметологи предлагали женщинам альтернативу — маски для лица на основе мышьяка.

© Реклама вафель с мышьяком в нью-йоркской газете

Они считались безопаснее, чем прием яда внутрь. Но на самом деле никакой разницы нет.

Корсет

В Европе XVIII века в моду вошла «осиная» талия и корсеты, причем модно это было не только среди женщин, но и среди мужчин. Ради идеальной осанки приучать к ношению корсета начинали с детства.

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Корсет поддерживал и поднимал грудь, утягивал талию, заставлял держать спину ровно, но при этом сдавливал ребра не хуже тисков. Женщина не могла лишний раз двинуться и наклониться, поскольку ребра корсета, сделанные из дерева, стали или китового уса, впивались в кожу, беспощадно сдавливая, а порой и ломая ребра. Обмороки из-за недостатка кислорода были обычным делом.

Чтобы талия стала в обхвате 35-40 сантиметров, требовались усилия как минимум двух человек, а красотка должна была держаться за что-то руками. Постоянное ношение корсета вызывало деформацию ребер и множество хронических заболеваний сердца и легких. У женщин атрофировались молочные железы, начинались проблемы со спиной.

Капли из белладонны

В Древней Греции и Риме из белладонны готовили яды. В Средневековье мазь, сделанную из этого растения, применяли во время судов над ведьмами — она вызывала сильнейшие галлюцинации. А в XVIII–XIX веках в Европе сок белладонны стали закапывать в глаза.

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Моду на капли ввели итальянские аристократки. Пара капель красавки расширяли зрачки, придавали глазам блеск, делали их выразительнее. При этом стремительно ухудшали зрение и при длительном применении приводили к полной слепоте. Тем не менее мода на этот «препарат» прошла лишь в начале XX века.

Ленточные черви

В XX веке мода на худобу достигла своего пика. Многие женщины были готовы на все ради быстрого и заметного результата, даже если это значило добровольно поселить в своем организме паразита.

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Капсулы с личинкой бычьего цепня нужно было принять внутрь. Попав в организм, паразит начинал поглощать питательные вещества. Дамочка худела, а червь, наоборот, рос, порой достигая 50 сантиметров. Когда требуемый эффект был достигнут, червя удаляли с помощью специальных препаратов или путем хирургического вмешательства.

У такой «диеты» был существенный минус — вероятность летального исхода. Бычий цепень не просто питался вместе со своим носителем, он еще и активно размножался. Так что не было никакой гарантии, что, избавившись от взрослой особи, человек избавится и от его потомства.