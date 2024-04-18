Убийственный укол. Топ-фигурист рисковал жизнью ради золота Игр

Евгений Плющенко остаётся последним российским одиночником, кому покорилась олимпийское золото. Его воспитанник Алексея Мишина завоевал в 2006 году в Турине. А последними Играми для Плющенко стали соревнования в Сочи в 2014 году. Тогда Евгений выступил лишь в командном турнире, а в индивидуальном участвовать отказался. Многие обвиняли фигуриста в том, что он подставил сборную, но у него были веские причины резко прекратить прокаты.

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Плющенко фактически рисковал жизнью, выходя на сочинский лёд.

Уговорили выступить

Перед Олимпиадой в Сочи в российском фигурнокатательном сообществе было много дискуссий, кто должен представлять страну от мужчин. Выбирали между опытным Евгением Плющенко и молодым Максимом Ковтуном. В итоге федерация приняла решение, что основным всё-таки будет Плющенко, а Ковтун станет запасным. Однако к тому моменту Евгения уже вовсю мучали травмы. Его буквально уговорили помочь сборной.

В команднике всё было хорошо. Плющенко нормально откатал свою программу и по сумме баллов занял второе место, уступив только японцу Юдзуру Ханю. Нашей сборной тогда удалось завоевать золотую медаль. А вот с индивидуальными соревнованиями случилось то, чего никто не ожидал. Буквально за минуту до старта турнира Плющенко заявил о том, что кататься не будет, объяснив это травмой спины. В тот же день Евгений заявил, что завершает спортивную карьеру.

Скандал был огромным. Плющенко обвиняли в том, что он подвёл команду, федерацию — в том, что она не выпустила вместо Евгения запасного фигуриста - того же Ковтуна. Ходили разговоры, что изначально выступать в индивидуальных соревнованиях должен был как раз Максим, но Плющенко заявил, что готов, и ему поверили. Другая версия гласит, что в федерации просто не хотели, чтобы замена фигуристов привела к лишнему шуму. В конце концов, если бы вместо самого известного фигуриста страны вышел 18-летний мальчик, могло показаться, что сборная недостаточно делает для победы на соревнованиях века.

Но случилось то, что случилось. И лишь спустя шесть лет подробности случившегося на Олимпиаде слегка приоткрылись. В 2020 году жена Плющенко Яна Рудковская рассказала шокирующие детали.

Всё мог решить один укол

В 2020 году Рудковская в фильме «Рудковская. Исповедь» рассказала, что сразу же после отказа выступать они с Плющенко отправились в Израиль. Там обнаружилось, что один из титановых шурупов, которые ранее ставили Плющенко в позвоночник, сломался. Если бы обломок задел спинной нерв, Евгения могло полностью парализовать. Также всё могло закончиться плачевно, если бы фигурист позволил докторам вколоть себе обезболивающее. Об этом рассказала Рудковская, ссылаясь на хирурга Пекарского, который оперировал спортсмена.

«Пекарский спросил: «Женя, а если бы вы были не первый в разминке, то пошли бы на новокаиновую блокаду, которая купировала бы вам боль на какое-то время?» Женя ответил: «Конечно, пошёл бы». Пекарский поворачивает нам экран и показывает снимок: «Тогда, скорее всего, вы бы умерли на льду», — сказала продюсер в своём фильме.

Хотя шурупы были сделаны из самого прочного материала на свете, этого оказалось недостаточно. Постоянные тренировки Плющенко, четверные прыжки, которые фигурист сравнил с прыжками со второго этажа - всё это привело к тому, что даже эта конструкция дала сбой. По счастью, всё обошлось и Евгений сегодня живёт полноценной жизнью. Одно неверное движения - и он мог остаться инвалидом или и того хуже.

Что касается отказа от индивидуального проката, то это был не просто каприз человека, которому внезапно стало жаль себя, как преподносили это некоторые в 2014 году. Плющенко просто физически не смог бы ничего показать на льду.

«Тогда, на стадионе «Айсберг», на виду у тысяч зрителей и миллионов телезрителей у меня отказала нога. И я понял, точнее, почувствовал, что тело как будто уже не мое и я не то что не смогу сделать двойной прыжок, а и одинарный вряд ли прыгну. Я надеюсь, что люди поймут: есть боль, которую невозможно терпеть», — писал Евгений в своей колонке в журнале «Русский пионер».

Ситуация Плющенко — очередное доказательство тому, что нельзя путать профессиональный спорт с физкультурой. Никакой пользы для здоровья он зачастую не несёт.