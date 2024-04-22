Лазерный сканер помог найти древние города в Тихом океане

Первые тихоокеанские города были основаны в 300 году нашей эры, то есть на 700 лет раньше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале Journal of Archaeological Method and Theory.

Коротко об исследовании рассказывает специализированный научный портал Heritage Daily. К любопытным выводам команда во главе с доктором Филлипом Партоном из Австралийского национального университета пришла, проанализировав данные масштабного сканирования местности.

Тихоокеанские острова были обследованы археологами при помощи технологии LiDAR. Она представляет собой лазерное сканирование местности с большой высоты. Такой метод позволяет выявлять структуры, которые не видны невооруженным глазом, в том числе находящиеся под поверхностью.

До сих пор считалось, что первые тихоокеанские города были основаны около 1000 года нашей эры. Однако результаты лазерного сканирования выявили поселения, основанные около 300 года нашей эры. Причем человек появился в этих местах еще раньше.

Так, в рамках нового исследования был изучен остров Тонгатапу, главный остров Тонги. Самые ранние следы человеческой деятельности, выявленные здесь, датируются периодом между 900 и 850 годами до нашей эры. Но к строительству постоянных поселений с прочными домами местные жители пришли далеко не сразу.

Местной столицей является город Нукуалофа. На его территории имеются курганы. Еще предыдущие исследования показали, что многие из этих курганов служили в качестве фундаментов домов. Лазерное сканирование это предположение подтвердило. А датировать древние дома удалось по итогам проведенных полевых исследований.

"Мы установили, что земляные сооружения строились в Тонгатапу около 300 года нашей эры, а это на 700 лет раньше, чем считалось ранее, - говорит ведущий автор работы Филлип Партон. - По мере роста поселений местным жителям приходилось придумывать новые способы поддержки растущего населения. Такая структура - то, что мы называем урбанизацией с низкой плотностью населения - приводит к огромным социальным и экономическим изменениям. Люди начинают больше взаимодействовать друг с другом и выполняют самую разную работу".

По его мнению, процесс урбанизации набирал обороты, но потерпел крах из-за прихода европейцев. Остров Тонгатапу был открыт в 1643 году. Однако первый прямой контакт между островитянами и европейцами произошел лишь в 1773 году, когда острова достигла экспедиция капитана Джеймса Кука на британском судне "Резолюшн". Описание местных жителей и поселений сохранилось в дневниках Кука. Он сообщал о развитой сети дорог, соединявшей жилые дома по всему острову.