Какие знания русские позаимствовали у татаро-монголов

Татаро-монгольское иго принято рассматривать как наиболее драматичный и продолжительный период в российской истории.

© РИА Новости

Но при этом нельзя отрицать – татаро-монголы многому научили русских. Так чему же именно?

Сила знаний

На протяжении нескольких веков русские князья должны были не только платить дань хану, но и периодически навещать с поклоном Золотую Орду, чтобы засвидетельствовать лояльность. Также требовалось оставить при ханском дворе своих малолетних сыновей в качестве заложников. Княжеские отпрыски времени даром не теряли. За годы, проведённые в Золотой Орде, они изучали основы государственности, военное дело, получали прочие полезные навыки. Эти знания они позже могли применить на практике.

Яркий пример – русская финансовая система. Она была создана по примеру Золотой Орды. Косвенно это подтверждается названиями. Так, слово «таможня» происходит от татарского «тамга» («торговая пошлина»), а «деньги» – от «тенге». Кстати, татарам многим обязана почтовая служба. Для доставки писем и прочей корреспонденции как раз во время татаро-монгольского ига было решено использовать конные повозки – как в Золотой Орде.

Тюркская культура – русской

При поддержке золотордынского хана возвысилась Москва. Под её власть постепенно переходило всё больше и больше территорий, а после «Стояния на Угре» в 1480 году Россия и вовсе стала независимой. Орда же, наоборот, пришла в упадок, разделившись на Крымское, Казанское, Касимовское ханства.

За годы татаро-монгольского ига тюркская культура стала неотъемлемой частью русского быта. Башмак, зипун, кафтан, сафьян – эти и многие другие слова вошли в русский язык. По подсчётам филологов, сегодня в нашем языке примерно 2 тысячи названий тюркского происхождения.

Благодаря татарам одним из любимых напитков русских стал чай. Они же научили наших предков печь калачи (пшеничный хлеб определённой формы).

Поэтому рассматривать татаро-монгольское иго лишь в ключе угнетения в корне неверно. Неизвестно, что было бы с Россией, если бы не эта страница в истории.